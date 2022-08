Lettre au Président pour l’Ukraine

@charlyposte

« C’est quoi la démocratie ? »

Un mot inconnu pour vous.

Ca vérifie mes sources, et mes intuitions.

Le concept est difficile c’est vrai à assimiler aux Russes, nourris par la propagande, et déchirés entre la détestation de l’occident et la fascination envers les sacs Hermès, et les yatchs de luxe. Ils pigent plus facilement l’utilité du knout et des emprisonnements à vie, qui donnent des résultats probants, et discernables.

Commencez par lire quelque chose de simple. « Le discours de la servitude volontaire », de monsieur de La Boétie, destiné pas seulement aux béotiens.

« Walden ou la vie dans les bois » de Thoreau, américain d’origine normande, n’est pas mal non plus. L’isba est internationale.

Mais « Pouf et Noiraud campeurs », album des deux coqs d’or, offre déjà des perspective intéressantes, en temps que confrontation à l’apprentissage de liberté et au respect des autres, qui sont les fondamentaux démocratiques, ayant mené Tocqueville à lire « De la démocratie en amérique ». à l’époque où Tchekov ramenait le terrible témoignage du bagne dans « Voyage à Sakhaline ».

On m’a dit qu’il existe en Russie un album « Pouf et Noiraud tankiste en Ukraine ». Méfiez vous donc des imitations, la propagande ayant plus d’un tour dans leur malle sanglante