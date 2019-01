Lettre aux patrons de Macron

(Pas de temps à perdre à m’adresser à un sous-fifre.)

Alors ???? Les maîtres du monde ??? On est mal là, non ? Il vous a pété entre les doigts, le minot, hein ??? Votre petit génie…Imaginer vos têtes, vos débats, vos textos, vos décisions, stupides, bien sûr, car comme toujours excessives, est pour moi un sujet de jouissance que je veux partager.

Ainsi donc Macron était tellement intelligent !!

Je revois toujours avec délices la vidéo qui porte à la célébrité, en tant que pauvre idiot, François Henrot, directeur-gérant chez Rothschild ! Il se pourlèche les babines en évoquant l’ intelligence « extra-ordinaire » de Macron ! Il saurait tellement abuser ce peuple crétin comme vous savez abuser, dans la finance, vos crétins de clients !! Quels beaux métiers !

Et maintenant, j’imagine vos têtes ! Et tous les samedis il faut augmenter les doses de coke ou de prozac.

Cette petite introduction posée, le reste ne va pas trop vous pousser à l’optimisme.

Je suppose, qu’en tant que gens instruits, vous connaissez l’histoire d’Icare ? Quelqu’un qui, oubliant les règles de la pesanteur, fut taquiné par cette fameuse hybris qui ne donne jamais rien de bon.

Ainsi donc, vous les pillards des peuples, vous avez voulu faire tomber la France et son système social évolué. Minouchet était le maître d’œuvre, confondant un Etat avec une salle de jeux. Et le résultat est là. La chienlit.

Mais ce résultat, vous ne le jugez pas encore à sa juste valeur.

Je vais essayer d’être claire :

Vous êtes, vous la haute Finance, vous le divin marché, vous les maîtres du monde, dans la position d’un type très riche, richissime, qui apprend tout à coup qu’il a un cancer inguérissable.

Et son argent n’y peut rien.

Le peuple est ce cancer qui ruisselle, lui pour de bon, à travers vous, à travers tous vos membres. Votre système si glorieux, va s’effondrer comme ces anciennes civilisations qui disparaissent en quelques mois.

La civilisation de l’excès, du veau d’or, des mafias d’Etat, de l’immoralisme total a atteint un tel point de destruction qu’elle ne peut plus vivre dans un univers qui, lui, a une morale.

Et oui. Il y a une morale de l’univers qui est celle de l’équilibre et vous l’avez outrepassée.

L’univers tout entier, ces mots vont vous surprendre, est assistanat et interaction collective. Et vous, vous êtes la fièvre, la maladie qui naît du désordre et tue celui qui l’a causée.

Conclusion ?

Y a-t-il parmi vous des gens intelligents ?

L’intelligence étant une faculté d’adaptation.

Il vous faut, d’abord, sortir du jeu Macron.

Attendre ne sert à rien.

Il vous faut ensuite comprendre que le capitalisme dévoyé qui ne recule devant rien est fini.

Fini, car ce sera lui ou la civilisation humaine.

Et en face de vous il y a des hommes qui ne rentreront pas chez eux.

À vous de décider de la longueur de votre agonie.