Je parie cher lecteur que face à l’énigme posée par la sphinge à Œdipe devant Thèbes « Quel être a quatre pattes le matin deux à midi et trois le soir ? » tu aurais évoqué toi aussi l’homme dans son parcours temporel. L’existence est en effet comme ces poupées gigognes emboitant plusieurs périodes de vies : enfance, maturité, vieillesse. Or le fait d’avancer en âge permet de comparer le passé avec le présent. Mais si je ne suis pas de ceux qui pensent que tout allait mieux avant, tant notre époque possède d’avantages décisifs, cela ne m’interdit pas de questionner des difficultés actuelles pour les mettre en perspective avec celles d’autrefois.

Dans la période d’après-guerre les ressources étaient limitées sur le plan alimentaire comme pour les équipements de base ce qui imposait d’économiser et de recycler tout ce qui pouvait l’être. Les tickets de rationnement ont réglementé l’approvisionnement jusqu’en 1949 et il fallut donner aux enfants une huile de foie de morue infecte à avaler pour lutter contre le rachitisme. Mais personne ne se plaignait à l’époque car c’était bien pire avant. L’eau et l’électricité s’utilisaient avec parcimonie ; le cadet devenait l’héritier naturel des vêtements de l’ainé et de son cartable de classe faits pour durer longtemps ; et le luxe était alors d’avoir une paire de godillots pour l’hiver et de « knèpes » pour l’été, plus une tenue du dimanche qu’il ne fallait pas abîmer. Les jours de grand froid on plaçait des journaux sous le pull tricoté pour aller à pieds dans une école séparée des filles ; et cela ne rigolait pas toujours avec la règle en métal. Chacun respectait les enseignants et le curé mais la messe en latin était bien ennuyeuse, sauf pour les Rameaux où les enfants secouaient les branches de laurier pour faire tomber les bonbons accrochés avant de les manger dès l’ite missa est. J’ai eu la chance d’avoir les premières BD de Tarzan, des livres de la collection « Signes de piste », d’autres de la bibliothèque Verte et même « Rouge et Or » pour Noël. Et je me souviens encore de grands fous-rires en lisant « Trois hommes dans un bateau » de Jerome K. Jerome ou en écoutant sur la RTF « Malheur aux barbus », le feuilleton signé Furax de Pierre Dac et Francis Blanche.

Les jouets étaient alors rares et chers aussi beaucoup de parents ne pouvaient en acheter pour leurs enfants. Mais ce fut une chance pour eux de les concevoir eux-mêmes car cela a nourri leur pensée. Nous fîmes ainsi des arcs, arbalètes, frondes, flèches « polynésiennes », bateaux à voile, avions en papier, sifflets de bois, « yaourtophones », luges avec des douelles reliées ensemble, échasses, osselets, chariots improvisés, plante-couteau au sol ou sur des arbres auxquels nous grimpions, cabanes en tous genres, observation et jeux avec les animaux, « bertolle » avec des bouts de manche à balais, et aussi cache-cache, parties de ballons et de pala, cowboys vs indiens, courses et explorations diverses… Mais si durant cette enfance préservée la pensée et la main cheminaient de conserve, car nous étions alors assez proches de la vie et de la nature, cela n’empêchait pas de revendiquer d’autres trésors, le vélo tant souhaité, par exemple. Or la réponse parentale était immuable : « Attends qu’on soit plus riches, regarde plutôt en-dessous de toi ! », ce qui clôturait la discussion.

Mais les choses ont beaucoup changé depuis : le contact avec la nature et la vie réelle est occulté par une multitude d’écrans ; le travail manuel est peu valorisé ; le langage et les liens interhumains s’appauvrissent ; le désir narcissique sans limites est la norme puisque chacun « le vaux bien » ; le fanatisme religieux est de retour ; les algorithmes et les caméras nous tracent partout ; la fonction parentale s’affaiblit ; les nouveaux censeurs autoproclamés font le tri culturel ; la liberté diminue et la violence augmente ; une pléthore d’objets inutiles coûteux ou irréparables renforce le désir mimétique envieux des biens d’autrui ce qui fait de chacun l’ennemi potentiel de tous.

Les journaux et la radio avaient en ce temps-là le monopole de l’information car la télévision les écrans et les réseaux n’existaient pas. Et les « nouvelles », comme on disait alors, étaient regroupées par thèmes avec d’abord les relations internationales, puis les dépêches nationales, ensuite la vie culturelle et sportive. Mais aujourd’hui la quantité considérable d'évènements diffusés en continu relate plutôt les faits divers et leur cortège de réactions émotionnelles ou d’opinions placées sur le même plan que les analyses politiques et les nouvelles internationales. Chacun peut alors craindre, ou rêver, d’être transparent dans le monde entier en accédant par tous les médias à des informations dissemblables privées ou publiques, parfois contradictoires, importantes ou non, vraies ou fausses, ou politiquement ciblées. Et cet énorme flux de données est un puissant levier de manipulation mentale grâce au profilage intéressé de nos choix au milieu de ces nombreuses sollicitations exogènes.

Or notre cerveau n’est pas un computeur multitâches mais une empreinte fidèle et malléable de toutes nos expériences. Son développement optimal nécessite en premier lieu d’être contenu par des relations humaines non toxiques facilitant une harmonie suffisante avec soi-même et autrui, et la possibilité acquise de centrer son attention sur un seul objet à la fois afin de pouvoir observer, analyser, comprendre et mémoriser. Il requiert en outre une pensée de rêve et des moments vacants libres de toute stimulation pour être en contact avec sa créativité et ses ressources les plus profondes que la méditation peut aussi favoriser. Or devant ce maelstrom d’informations multiples les fonctions cérébrales désorientées peinent à élaborer une pensée cohérente ou un récit unifié ; et cela impacte la perception que nous avons de nous-mêmes, des autres, et du monde puisqu’on connaît aujourd’hui les effets du remplissage de ce temps de cerveau disponible chez les adultes et les digital native. Pour les enfants et les adolescents on sait à présent de façon avérée que cela entraine de sérieuses difficultés en raison du temps énorme passé devant les nombreux écrans dont les invites de divertissement sont très éloignées du monde réel. Et notamment : troubles du sommeil, de l’attention, de la mémoire, repli, échec scolaire, hyperactivité, agressivité, obésité.

On peut alors se demander si les échanges abstraits et distants de ce monde artificiel qui suppriment les rencontres de chair et d’os devenues inutiles en contraignant l’humain à se comporter comme une machine fonctionnelle n’entrainent pas une dégradation des relations interpersonnelles véritables qui, elles, ne sont pas du tout virtuelles mais sensibles et directes. Cela expliquerait alors les sentiments d’incompréhension et de méfiance facteurs de violence, ou le mépris et la toute-puissance caractéristiques des troubles narcissiques qui affectent aujourd’hui tant d’interventions sur les réseaux dyssociaux et dans la vraie vie. « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » écrivait Antonio Gramsci pour désigner une crise que les chinois représentent d’un signe unique signifiant à la fois danger et opportunité. Chaos contre Cosmos. Ou bien en médecine un accès qui est un point de retournement de la maladie. Or si les crises environnementales, financières, économiques ou politiques ont des signes extérieurs manifestes on prend bien souvent ces effets-là pour leurs causes. Pourtant ce qui les fonde ne relève pas d’un obscur destin choisi par les dieux mais de conduites humaines inadaptées.

Si pour certains l’homme est une poussière dans l’univers, ou poussières d’étoiles, que n’est-il pas ? Il n’est pas sapiens, tant sa raison est faillible et son imaginaire crédule ; ni pareil aux autres animaux, quoique proche ; ni vraiment libre car très dépendant ; ni capable de vivre seul ; ni affranchi de ses peurs ; ni sujet grand-sachant ; ni créature de dieux qu’il invente ; ni dieu lui-même malgré son hubris ; ni roi de la création ; ni supérieur aux lois universelles ; ni être digital augmenté. Car si la religion numérique promet l’immortalité et l’omnipotence, en réalité l’homme moderne comme celui d’hier peine toujours à trouver sa place parmi les siens et dans le cosmos dont il vient pour affronter sa propre finitude. Et même s’il existe bien d’autres voies, de puissantes incitations le conduisent aujourd’hui à rechercher la satisfaction consolatrice de désirs souvent insatiables par une consommation addictive qui est le moteur pulsionnel du capitalisme et de la violence de notre espèce. Or si avec Descartes nous avons pensé « Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » c’est aussi pour ne pas reconnaître que nous en faisons partie intégrante et que l’artificialisation du monde nous éloigne des mythes originaires, des racines de la vie et de nous-mêmes. L’ère du toujours plus s’achève, mais c’est une bonne nouvelle car il devient alors possible de rechercher l’essentiel.

CC.© Janvier 2020