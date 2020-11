Lettre d’un parent d’élève inquiet

@tobor

L’enseignement est toujours aussi nul quel que soit le pays dirait-on.

J’y ai été confronté tout mon parcours scolaire et j’ai toujours été effaré par cet immobilisme (enseignants et encore plus l’administration), cette vue dinosauresque de l’élève et de l’enseignement, la résignation mêlée à la couardise.

En France, dans ce secteur, plus on monte vers le haut de la pile plus les décideurs sont cons et déconnectés de la réalité du terrain. L’Inspection académique est une véritable honte et je ne parle même pas de ses normes.

Quand j’étais à la petite école, on obligeait encore les gauchers à écrire « comme tout le monde (alors que c’est un choix quasi inné, confirmé dans nos premières années) et on me signifiait que »c’était pas bien« .

On a déjà fait subir à ces gamins l’école buissonnière en rompant le cycle scolaire (primordial pour eux), puis on les a forcé à revenir pour y être isolés en petit groupe et jouer dans la cour sans pouvoir être en contact avec leurs camarades, etc.

Si on a pas, dans une dizaine d’années, une génération d’aliénés on aura de la chance — tenté qu’on ne leur inocule pas cette saloperie de »vaccin" créé avec ces procédures expérimentales dignes des nazis.

Je pense sincèrement que M. et Mme Tout-le-monde ont trop la flemme (excuse : quotidien trop fatiguant) pour s’intéresser à démêler le vrai du faux, préférant s’abreuver de journaux télévisés alarmistes et de quotidiens complices.