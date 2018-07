Lettre ouverte ?

@L’auteur





Puisque vous parlez de boulangers qui « nourrissent » les profs sachez qu’ils augmentent régulièrement le prix de la baguette alors que les profs voient leurs salaires gelés depuis près de 10 ans. Prix de la baguette +45% depuis 1998 contre à peine plus de 11% pour le point d’indice soit un différentiel de près de 34% (on peut me corriger si je me trompe). Mais la baguette est sans doute un produit de luxe et on pourra toujours rétorquer qu’ils peuvent se nourrir d’écrans plats chinois qui eux ne cessent de baisser de prix...On pourrait aussi parler de l’inflation de l’immobilier mais là encore le logement est-il un luxe ?



Il est vrai que les profs doivent garder la banane car comme ils s’occupent d’enfants, ils ne le font que par vocation, un peu comme les curés dans le temps. Parler d’argent, pour eux, est vraiment indécent ?

Le problème c’est que l’on ne trouve plus de profs dans certaines matières parce que non seulement on les paye mal mais en plus on les met tous dans le même sac (ceux qui bossent et ceux qui n’en font peut-être pas assez) histoire de mieux les ridiculiser. Rajoutez à cela des enfants de plus en plus agités et une hiérarchie qui n’a pas toujours l’air de s’intéresser à leur cas et vous comprendrez pourquoi les vocations se font rares...