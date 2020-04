Lettre ouverte à Daniel Cohn-Bendit

« Qu'il ferme sa Gueule ! » [i] C'est ainsi que toi, Dany le Rouge le mal nommé, tu t'en es pris au professeur Didier Raoult, un infectiologue de réputation mondiale qui, aidé d'une équipe dévouée, vient en aide aux malades avec les moyens du bord vu l'impéritie des dirigeants politiques européens depuis des lustres.

D'abord, tu n'as jamais été un Rouge. En 68, tu as été un meneur libertarien de la contestation estudiantine qui a failli faire vaciller le président de Gaulle. Les vrais Rouges ne s'y étaient pas trompés et ne t'ont jamais considéré des leurs.

Pendant toute ta vie, tu as été un militant du libéralisme-libertaire, un adepte de l'économie de marché, un européiste convaincu et finalement un mondialiste façon Soros pour qui les frontières n'existent pas.

A ce titre, tu partages la responsabilité de la crise sanitaire actuelle avec toute l'élite mondialiste qui méprise les peuples et qui n'a aucune solution à proposer autre que le confinement en attendant que les équipements massifs arrivent de l'autre bout du monde.

Tu espères encore entraîner le ralliement des foules avec ton discours véhément mais tu n'es qu'un « has been », une espèce de meneur d'une secte en décrépitude qui ne convainc que ses derniers adeptes.

De plus, tu mens en voulant prouver que tu as raison.

Écoute, réécoute, imprègne-toi des déclarations du professeur Raoult. Il n'a jamais dit qu'il a inventé un traitement qui guérit du Covid 19. Il dit qu'il s'est inspiré d'études chinoises et que le traitement qu'il propose au début de la maladie et sous contrôle médical fait baisser la charge virale après quelques jours ce qui rend le malade non contagieux et moins enclin à subir des complications.

Il n'a pas suivi une méthodologie scientifique classique pour proposer son traitement, question de temps. Il a vu que cela marche, que le médicament ne coûte presque rien et il est allé de l'avant.

Ce médicament tiré de la quinine est utilisé depuis soixante-dix ans et sa fabrication est du domaine public. Cela suffit peut-être pour le discréditer, qui va payer les coûteuses recherches des laboratoires si un traitement existant donne de bons résultats ?

Je fais partie du milliard de personnes qui ont pris quotidiennement de la Nivaquine à titre préventif. Je n'ai jamais ressenti le moindre effet secondaire et je n'ai jamais souffert du paludisme.

Ce n'est peut-être pas un traitement miracle mais si cela peut endiguer l'épidémie pourquoi ne pas l'essayer.

Il y a actuellement un mauvais procès qui est intenté par les ennemis du professeur Raoult. On sort des faits divers de partout sur des cas qui ont mal tourné mais on ne dit jamais que ces gens se sont administrés de l'automédication. J'ai chercher et je n'ai pas trouvé de cas tragiques de malades qui étaient médicalement surveillés. Il y en a sans doute mais ils doivent être rares.

Je vois cela comme ceci. Il y a des passagers à la mer et il y a des bouées sur le pont. Il y a des hystériques qui hurlent de ne pas les jeter par-dessus bord parce qu'elles ne sont pas aux normes.

Les conformes aux normes vont arriver mais elles sont enfermées dans une cabine et le capitaine cherche la clé. En attendant, le bateau continue à avancer et les passagers se noient.

En ce qui te concerne mon petit Dany, je voudrais te voir dans les circonstance suivantes.

Tu commences à avoir des problèmes respiratoires et une ambulance te conduit d'urgence à l'hôpital. Tu arrives en même temps qu'un jeune migrant qui est dans le même état que toi mais il ne reste qu'un respirateur de disponible. Tu as 75 ans et le migrant en a 25. Il a plus de chances de s'en sortir que toi.

Le médecin est une dame qui avait cinq ans ou cinq ans et demi [ii] et elle se souvient des papouilles quand tu étais éducateur dans un jardin d'enfant « alternatif » à Francfort. Pour une inexplicable raison, elle choisit de placer le jeune migrant sous respirateur.

Cela ne devrait pas te poser de problème, tu disais il n'y a pas si longtemps que la France, la cinquième puissance économique du monde, a les moyens de recueillir, de loger, de nourrir et de soigner les autres au nom des valeurs universelles dont elle se réclame.

Il n'y a pas de traitement pour le moment. On pourrait essayer un traitement à base de Plaquénil et d'azithromycine (un antibiotique) mis au point au IHU de Marseille mais suite à des polémiques, ces médicaments n'ont pas été produits à grande échelle et ils sont manquants.

Sortir tes propos anciens des oubliettes est un coup bas mais tu les as imprudemment coulés dans le béton dans ton bouquin « Le Grand Bazar » publié en 1975. [iii]

Personne n'a le droit à l'oubli pour ce genre de fait. Ni toi ni Polanski ni Matzneff ni personne d'autre.

J'ai vu tes piteuses excuses concernant ces faits et je ne te crois pas. Tu vivais à l'époque dans un environnement libertarien au sein des Grünen, le parti écolo allemand où des pédophiles ont ouvertement milité pour la dépénalisation de la sexualité avec des enfants. C'est un fait incontestable qui ressort d'un rapport commandé par les Grünen eux-même. [iv]

Je ne t'accuse de rien mais ce que tu as écrit, ce que tu as dit et vu ceux que tu as fréquenté laisse peu de doute.

Tu n'as pas l'autorité morale de t'adresser ainsi au professeur Raoult.

Dany, prends ta retraite et tais-toi dorénavant.

ihttps://www.youtube.com/watch?v=fThjctumcFY&feature=youtu.be

iihttps://www.dailymotion.com/video/x9kq78

iiihttps://www.nouvelobs.com/politique/europeennes-2009/20090605.OBS9379/les-extraits-du-livre-de-daniel-cohn-bendit-qui-font-polemique.html

ivhttps://www.letemps.ch/monde/un-scandale-pedophile-plombe-grunen