Lettre ouverte à Elon Musk, pour le peuple de Gaza

Starlink, le service d’accès à internet par satellite, est exploité par SpaceX. Il a notamment été déployé en Ukraine après l'invasion russe, ainsi qu'en Iran pour contourner la censure suite à la mort de Mahsa Amini. Norman Finkelstein, fils de rescapés d'Auschwitz et du ghetto de Varsovie et auteur d'un best-seller sur le martyre de Gaza, publie cet appel.

Estimé M. Elon Musk,

Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé physique et morale. Nous vous écrivons pour vous demander de l'aide dans une affaire de la plus haute urgence humanitaire.

Comme vous le savez peut-être déjà, la situation à Gaza est désastreuse. Un conflit dévastateur a laissé plus de deux millions de personnes lutter pour leur survie dans des conditions inimaginables. Le manque de produits de première nécessité, tels que l'électricité et l'eau potable, a rendu cette situation déjà difficile encore plus précaire.

L'un des besoins les plus critiques à l'heure actuelle est un moyen de communication fiable. Les destructions ont été si importantes que les habitants de Gaza sont incapables de demander de l'aide ou d'informer leurs proches de leur sécurité. Malheureusement, de nombreuses personnes sont piégées sous les décombres et ont désespérément besoin d'aide.

Actuellement, plus de 1 500 personnes sont encore coincées sous des maisons détruites, sans aucun moyen de communication. L'infrastructure sans fil et de télécommunication a été complètement ravagée. Les quelques onduleurs et batteries solaires restants sont partagés entre les membres de la communauté, en donnant la priorité aux situations les plus urgentes. Cependant, ces ressources sont limitées et ne peuvent répondre à la demande écrasante.

Nous comprenons que vous avez la capacité technologique de fournir une bouée de sauvetage à ces personnes souffrantes. En étendant vos services de connectivité à Gaza, vous avez le pouvoir de sauver d'innombrables vies et d'être une lueur d'espoir en ces heures sombres.

Nous connaissons votre réputation de compassion et votre engagement à avoir un impact positif sur le monde. Votre aide dans ce domaine serait non seulement une bouffée d'oxygène vitale pour la population de Gaza, mais aussi un témoignage du potentiel illimité de la technologie au service de l'humanité.

Nous vous encourageons à prendre en considération cette demande et à agir rapidement. Votre intervention sera un cadeau d'une valeur incommensurable pour ceux qui souffrent et laissera une marque indélébile dans la mémoire collective de l'humanité.

Avec notre profond respect et tout notre espoir,

LE PEUPLE DE GAZA

Norman Finkelstein : Je vais faire quelques brefs commentaires puis nous passerons aux questions. Mes parents étaient dans le ghetto de Varsovie jusqu’au soulèvement d’avril 1943. Le soulèvement du ghetto est normalement considéré comme un chapitre héroïque, ou le seul chapitre héroïque de l’extermination nazie. À l’occasion de cet anniversaire, il y a probablement 20 ou 30 ans, Amy Goodman, de l’émission Democracy Now ! a interviewé ma mère sur le soulèvement du ghetto de Varsovie. Et ma mère était très – disons-le comme ça – elle était très sceptique quant à toutes les louanges qu’on lui adressait. Elle disait, premièrement, « Nous étions tous destinés à mourir, et il n’y avait donc pas de grand héroïsme à essayer de résister alors qu’il n’y avait pas d’autre option, que nous allions être déportés et exterminés ». Deuxièmement, elle a dit que la résistance était largement exagérée, ce qui était en fait vrai. Il s’agissait d’une résistance minuscule à l’occupation nazie de Varsovie à l’époque. J’ai donc vu Amy Goodman, dont le visage a commencé à se décomposer parce que ma mère diminuait ce qui était censé être un chapitre héroïque ou le seul chapitre héroïque de cette horrible séquence d’événements. Alors Amy lui a demandé, « Y a-t-il quelque chose de positif dans ce qui s’est passé ? » Et je me souviens que ma mère a fait un commentaire, elle a d’abord parlé de l’ingéniosité, de l’ingéniosité des combattants du ghetto de Varsovie. Elle a décrit le fait qu’ils n’avaient ni matériel ni outils. Et ils ont construit ces catacombes très complexes – ce qu’on appelait des « bunkers » dans le ghetto – à mains nues. Je me souviens qu’elle avait utilisé le mot « ingéniosité ». Et puis, quand j’ai vu, vu ou lu l’ingéniosité des gens du Hamas à Gaza, l’endroit le plus surveillé sur la terre de Dieu, chaque coin et recoin est sous 10 000 technologies de surveillance israéliennes différentes. Chaque recoin de Gaza est soumis à 10 000 technologies de surveillance israéliennes différentes. Et pourtant, ils ont réussi, au milieu de tout cela, à contourner toute la surveillance israélienne et à mener cette opération – je rends hommage à cette ingéniosité ! Je rends hommage à la résistance d’un peuple qui a littéralement, ou presque littéralement, trouvé un moyen de résister à ce camp de concentration qui lui est imposé ou de le surmonter.

Je me souviens de la guerre du Viêt Nam, ce chapitre horrible de notre histoire, qui a malheureusement été complètement oublié par les nouvelles générations. Je me souviens d’un historien et écrivain de gauche, I.F. Stone. Et il a dit que si quelque chose de rédempteur pouvait être lu dans cette expérience, c’était le pouvoir des Vietnamiens de résister pendant trente ans, trois décennies, à ce bombardement incessant de leur pays. Les États-Unis larguaient l’équivalent de deux bombes atomiques au Viêt Nam chaque mois. Je me souviens avoir demandé un jour au professeur Noam Chomsky : « Comment pensez-vous qu’ils ont fait cela ? » « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » a-t-il répondu. Et c’est le même sentiment d’émerveillement que j’ai ressenti quand je me suis levé le matin, et je crois que c’est Sana qui m’a envoyé un e-mail, « Regarde les infos ». Et je ressens le même émerveillement – je suis encore totalement époustouflé – face au fait que le Hamas a trouvé un moyen de mettre à profit l’ingéniosité humaine et l’esprit de résistance, ainsi que tous les pouvoirs que chaque individu peut invoquer dans cette lutte pour la résistance pour vaincre un adversaire très redoutable ou imposer une défaite, même si elle ne s’avère pas durable, pour imposer une défaite momentanée à ces suprémacistes racistes et Übermenschen qui ne croient tout simplement pas que les Arabes sont assez intelligents, assez malins, assez ingénieux pour l’emporter.

Quant à la question des civils Israéliens et de leur mort, je ne sais pas ce qui s’est passé. J’écouterai patiemment et j’analyserai aussi équitablement que possible les preuves au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. Je ne mettrai pas de « mais », je ne mettrai pas de « cependant », je me contenterai d’exposer les faits. Premièrement, je relisais l’autre jour La guerre civile en France de Karl Marx, qui décrit la période où les ouvriers parisiens prennent le pouvoir à Paris, forment une Commune, et où le gouvernement, le gouvernement officiel, assassine les prisonniers de guerre, les otages, et cela devient si brutal que les Communards, comme on les appelait, prennent environ 50 ou 60 otages. Le gouvernement n’a pas voulu céder, il n’a pas voulu céder, et les Communards ont tué les otages.

Karl Marx a défendu cette action. Il l’a défendue. Il a dit que « c’était une question de… Les communards étaient traités avec un tel mépris. » Les communards cherchaient un moyen de résoudre pacifiquement ce problème. Ils ont demandé que l’un de leurs chefs, Blanqui, leur soit rendu, mais le gouvernement n’a pas voulu. Vous savez, John Brown [1800-1859, abolitionniste américain qui en appela à l’insurrection armée pour abolir l’esclavage] n’avait pas un casier judiciaire vierge. Lors d’une bataille au Kansas à propos d’un endroit appelé Osawatome, il a tué des otages. C’est ce qu’il a fait. Et lorsqu’il a été pendu, il a été très difficile de trouver quelqu’un pour le défendre. En fait, j’ai récemment appris, en lisant un article de Cornel West, que l’une des rares personnes à avoir pris sa défense était Herman Melville, l’auteur de Moby Dick, ce que j’ignorais. Mais il a tué des otages, il a été pendu et très peu de gens ont pris sa défense, mais très vite après, la guerre civile est arrivée. Et l’un des chants de marche de la guerre civile était « Le corps de John Brown gît dans la tombe ». Le jugement de l’histoire peut être très différent du jugement du moment.

Et la troisième chose que je voudrais dire, c’est qu’il est tellement consternant, ce n’est pas seulement le mépris, c’est tellement consternant, la réaction de tous ces lâches, ces carriéristes et ces ordures qui utilisent leur micro appelé Twitter pour simplement dénoncer l’attaque du Hamas. Et je me dis que j’ai lu récemment des livres sur Eugene Debs – le grand socialiste américain du début du XXe siècle – et que je les lis parce que je veux me plonger dans la candidature de M. Cornel West, et que j’ai besoin de lire sur les candidatures radicales passées qui ont eu un succès substantiel.

Et Eugene Debs est allé en prison. Nous sommes au début du siècle, en 1918. Il est emprisonné à l’âge de 63 ans. N’oubliez pas qu’à l’époque, 63 ans équivaut à environ 83 ans aujourd’hui. Les gens mouraient de mort naturelle à 63 ans. Il avait donc environ 83 ans d’aujourd’hui. Il est allé en prison parce qu’il s’opposait à la Première Guerre mondiale et parce qu’il défendait les droits, sa défense radicale des droits des travailleurs. Il est entré en prison sans crainte, bien qu’il soit maintenant clair, d’après ses lettres, qu’il était profondément déprimé et abattu. Il a été condamné à 10 ans de prison. Lorsqu’il est sorti de prison, au bout de trois ans, à sa sortie, le directeur de la prison a ouvert toutes les cellules de la prison et tous les détenus se sont précipités hors des cellules pour dire au revoir à Eugene Debs. Pour moi, c’est ça la grande tradition de la gauche. Quand je vois les Alexandria Ocasio-Cortez, les Ilhan Omar, les Bernie Sanders, quand ils « condamnent » la révolte des détenus dans le camp de concentration, quand ils disent « Israël a le droit de se défendre quand les détenus franchissent les murs du camp », je leur crache dessus. Ils me donnent la nausée.

La déclaration faite aujourd’hui par Cornel West était bonne. Elle n’était pas parfaite, mais il est candidat à la présidence. C’était bien. Il s’est racheté. Gideon Levy aussi. Il a écrit un excellent article aujourd’hui dans Haaretz. Il s’est racheté. Mais malheureusement, on peut compter sur les doigts d’une main – et même moins que les doigts d’une main – le nombre de personnes qui ont montré du cœur, de l’âme, de la compassion pour la population de Gaza, abandonnée de tous.

