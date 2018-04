Lettre ouverte à Emmanuel Macron sur l’offensive française en Syrie

C'est assurément le meilleur article que j'aie lu sur le sujet. Je pense que Jean-Yves Jézéquel transcrit là l'opinion de l'immense majorité des français, qui ne sont pas dupes des manigances arrogantes de macron et de le drian et de leurs mensonges répétés. Je crains que ces deux tristes sires ne soient davantage préoccupés d'obéir à leurs maitres atlantistes que de se soucier de ce que veulent leurs concitoyens, mais ils doivent être avertis qu'ils seront quelque jour, et inéluctablement, l'objet de poursuites internationales pour crimes de guerre et leur apologie, s'ils persistent dans leurs mensonges et leurs actions aussi criminelles qu'insensées. Monsieur Macron, il faut arrêter votre paranoïa mégalomaniaque, écouter ceux qui vous ont élu par erreur, et cesser de poursuivre le processus criminel initié par vos deux prédécesseurs, car ni les Français ni l'Histoire ne vous pardonneront une erreur de jugement tragique en cette matière. La moindre des choses est d'attendre au moins le rapport de l'OIAC sur place, commandité par le Conseil de Sécurité DONT LA RUSSIE avant de prendre toute décision irréversible, car il est plus que probable qu'il n'y a eu AUCUNE attaque chimique sur Douma, et qu'au pire les terroristes ont assassiné quelques enfants otages pour tenter de provoquer une réaction internationale, du fond de leur défaite en cours (la Ghouta est aujourd'hui entièrement reprise par le gouvernement légitime Syrien). C'est ce que les Français vous demandent. C'est ce qu'ils exigent. Voici donc les arguments irréfutables que Jean-Yves Jézéquel présente pour contrer vos projets démentiels :

Lettre ouverte à Emmanuel Macron : La simulation, du « faux drapeau », ne peut en aucun cas vous autoriser à engager une guerre contre la Syrie et ses alliés

Par Jean-Yves Jézéquel

Mondialisation.ca, 11 avril 2018

Région : L'Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord

Thème : 11-Septembre et terrorisme, Désinformation médiatique, Guerre USA OT

Monsieur Macron,

En tant que citoyen Français, libre et responsable, il m’est impossible de penser que vous ne sauriez pas vraiment ce qui se passe en Syrie ! Si, comme moi, vous êtes bien informé (sans doute mieux encore que je ne puis l’être), je dois donc penser que, comme personne responsable, vous vous êtes préoccupé de connaître la valeur réelle et morale des informations qui vous ont été transmises. Vous devez par conséquent savoir que cette manipulation odieuse et gravement mensongère, utilisant une fois encore le jeu pervers de la simulation, du « false flag », ne peut en aucun cas vous autoriser à engager une guerre contre la Syrie et ses alliés, aux côtés des autres nations criminelles de la coalition de Doha, au nom de vos concitoyens. Si vous commettez cette erreur gravissime de ne pas demander son avis au Peuple Français avant de l’engager dans cette folie, les Français, vos concitoyens, pourront clairement vous considérer comme un dirigeant irresponsable et incapable d’être à la hauteur de sa tâche !

Il n’est pas possible que vous puissiez prendre les « photos de victimes de l’attaque chimique présumée, publiées par l’organisation controversée des Casques blancs », comme base de votre jugement. En étant forcément bien informé, vous devez savoir que ces photos sont des faux.

Vous ne pouvez pas non plus ignorer que des experts en matière de guerre radiologique, chimique et biologique, ainsi que des médecins, ont inspecté le 9 avril cette zone de la Ghouta.

Vous ne pouvez pas non plus ignorer le « communiqué » des spécialistes qui déclarait en substance qu’ils « n’ont trouvé aucune trace de l’utilisation d’agents chimiques ». Les médecins intervenus sur place ont également visité l’hôpital le plus proche et ont témoigné qu’ils n’ont pas trouvé de patients présentant des signes d’intoxication aux armes chimiques.

Ces témoignages sont accessibles et vérifiables. Pourquoi l’ensemble de nos grands médias, continue en toute impunité de répéter inlassablement et avec une étrange « conviction », des horreurs qui n’existent pas et qui sont une pure propagande de va-t-en-guerre irresponsables ? Comment permettez-vous au service public, financé par le peuple, de diffuser des images fabriquées, truquées, montées, façonnées par la propagande de guerre ? Comment pouvez-vous permettre de tels mensonges sur les chaînes de France Télévision ? Comment peut-on mentir à ce point là au nom du peuple Français ? Comment cet abus insupportable a-t-il été possible en France ? Qui a été vérifier la validité de ces images diffusées sur nos écrans et se porte garant de leur authenticité ? Absolument personne et vous voulez qu’on vous prenne pour un « innocent » respectable et responsable ?

Vous devez savoir obligatoirement qu’aucune arme chimique n’a été utilisée à Douma et que le montage vidéo des casques blancs est une fois encore au service de la propagande mensongère et odieuse qui règne en maître depuis 2012 dans les médias exclusivement occidentaux ! Si, nonobstant, vous étiez vraiment convaincu de ce que vous dites et réellement sincère, ce serait alors encore plus grave et plus désespérant pour toutes les personnes lucides de ce pays !

Monsieur Emmanuel Macron, si vous engagez davantage la France dans ce crime contre l’humanité en Syrie, vous l’aurez traînée un peu plus dans la boue, vous nous aurez couverts encore plus de honte, vous nous aurez blessés, humiliés et anéantis pour des générations… Car vos prédécesseurs nous ont déjà trahis en apportant l’aide et le soutien de la France aux djihadistes terroristes d’Al-Nosra aujourd’hui appelés JabhatFateh al-Sham.

Pourquoi devez-vous suivre aveuglément des États pratiquant depuis longtemps des guerres illégales, des génocides répétés, des désastres sans nom, des sanctions injustes et parfaitement arbitraires, des pillages crapuleux, des crimes impardonnables comme ceux commis en ce moment au Yémen avec des armes françaises ?

Monsieur Emmanuel Macron, vous étiez partisan, à son début de l’affaire Skripal, d’attendre raisonnablement les conclusions d’une enquête sérieuse sur cet empoisonnement, avant d’accuser inconsidérément la Russie d’une faute au sujet de laquelle personne n’a encore donné de preuves. Tout le monde sait aujourd’hui que ces preuves n’apparaîtront jamais ! Pourquoi avez-vous si vite changé d’avis sans avoir attendu ces preuves ?

Comment un chef d’État digne de ce nom peut-il avoir si peu de personnalité et d’indépendance d’esprit, si peut de conscience et de clairvoyance ? Pourquoi êtes-vous aligné sur les faiseurs de guerres traditionnels Anglo-Saxons et les tyrans obscurantistes des monarchies du Golfe avec leurs alliés de la région ? Pourquoi votre ministre Jean-Yves Le Drian continue-t-il si obsessionnellement à marteler le discours mensonger de la propagande occidentale contre la Syrie souveraine et ses alliés, alors que les citoyens de ce pays sont manifestement informés et majoritairement conscients du caractère dément de ce discours officiel ?

Nous savons que, provenant directement du monde financier, vous faites partie d’un cercle de gens qui se soutiennent mutuellement dans un projet de domination du monde à travers l’imposition forcée de votre idéologie ultra libérale, qui est un authentique fascisme, à la cause duquel vous travaillez au détriment des intérêts des peuples et en les réduisant à une survie qui bientôt se transformera par votre irresponsabilité en leur massacre pur et simple…

On en vient à penser que cette destruction en règle est très spécifiquement voulue, préparée, conçue, élaborée, construite, provoquée, tellement le mensonge et la provocation pour la guerre coûte que coûte sont évidents ! Monsieur Macron, arrêtez de vous moquer ouvertement de vos concitoyens en leur radotant que vous allez « frapper les capacités chimiques du régime Assad » ! Il n’y a pas de « Régime Assad » mais une République Syrienne et son président élu par le peuple syrien martyrisé depuis 7 ans avec la participation acharnée de la France. Il n’y a pas de « capacité chimique » en Syrie, les experts patentés de l’ONU ont les preuves irréfutables de la non implication de la Syrie dans ces crimes organisés ! Vous êtes donc complice d’un odieux chantage et de votre aveuglement volontaire. La France, dans son ensemble, va payer chèrement votre inconséquence et cet étrange entêtement dans le mensonge, car il est impossible que de tels crimes restent impunis…

Au nom de ma conscience et de celle de mes concitoyens lucides, je ne peux que souhaiter votre démission de cette fonction pour laquelle vous démontrez que vous n’êtes pas plus à la hauteur que vos prédécesseurs, Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy. Vous avez déjà clairement trahi la France et les Français en vendant ses originalités industrielles aux intérêts d’un « État-profond » dominateur et flibustier, en la livrant entre leurs mains, en la faisant servante des projets criminels de leur cupidité sans borne et de leur arrogance sans fond !

Enfin, je voulais vous rappeler, Monsieur Macron, qu’il existe malgré tout une « justice immanente » qui ne manquera certainement pas de vous réclamer des comptes un jour ou l’autre, quoi que vous fassiez !

Jean-Yves Jézéquel