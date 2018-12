Lettre Ouverte à Emmanuel Macron

Monsieur le Président,

Depuis plus de trente ans, le niveau de vie et le pouvoir d'achat d'une grande majorité de citoyens ont diminués inexorablement. Le seuil critique a été dépassé. Trop de gens ne peuvent plus boucler leur fin de mois et passent leur temps à se demander s'ils pourront continuer à vivre dignement. Leur détresse est légitime.

Pour les gens aisés, il est difficilement imaginable que l'on puisse vivre en dessous du seuil de pauvreté. Il est tellement plus facile d'être déconnecté de la vie réelle et de la vie pratique.

Il n'est pas imaginable non plus que des gens puissent travailler d'arrache-pied, sans pouvoir payer de temps en temps à leurs enfants un tour de manège dans un parc d'attractions. Et pourtant, c'est une réalité tangible.

Vous avez été élu grâce à un message d'espoir et de renouveau largement véhiculé. Renouveau politique, renouveau économique et social avec son corollaire, pouvoir d'achat amélioré.

Voici quelques faits qui ont exacerbés petit à petit une bonne majorité de la population :

- Retrait de l'ISF



- Baisse de 5 € les APL 1*



- Faire payer la CSG aux retraités 2*



- Taxation du diesel 3* (sauf les bateaux, les avions et l'armée...)



- Pas d'augmentation notable du SMIC. (l'obole des 100 € n'est pas une augmentation) *4

La liste est non exhaustive. La taxation du diesel est la goutte de carburant qui a fait déborder le réservoir. Le seuil de tolérance a été dépassé.

Le ras-le-bol général a augmenté en flèche depuis que bon nombre de députés, de Ministres, et d'autres en rajoutent une couche. Au lieu de faire preuve de compétence et d'humilité, nous avons droit à un véritable festival d'hypocrisie et de mépris.



- Une députée déclare qu'avec 5 000 € par mois, elle est obligé de manger des pâtes *5



- Une députée déclare ne pas connaître le montant du SMIC *6



- Une députée déclare qu'elle veut faire payer ses frais de Baby-sitter par l'AN *7



- Une députée demande à ce que tout le monde paye des impôts (dès le premier euro) *8



- Président de la Commission des Comptes de Campagne. Augmentation de salaire : 57 % (une bagatelle) *9



- Gérard Darmanin estime qu'à moins de 200 €, on ne mange pas dans un restaurant *10



- Le Louvre achète un Rembrandt, via la Banque de France, pour 80 millions d'euros *11



- Engie a bénéficié d'avantages fiscaux illégaux au Luxembourg. 120 millions réclamés par le Grand Duché *12



- 40 % d'augmentation des salaires des Maires des grandes villes et des Présidents de Collectivités (une autre bagatelle) *13



- Le train de vie hors normes de l'Assemblée nationale et du sénat *14

Impossible de lister tous les scandales. Trop nombreux.

Sommes nous fâchés ? Oui, nous le sommes.

- Quand votre ministre de l'Intérieur déploie une répression sans précédent sur des Gilets Jaunes qui sont pacifiques, oui, nous sommes fâchés. (10 morts, plus de 1000 blessés, des handicapés à vie, etc.)



- Quand des grands médias nous assènent façon méthode Coué que les Gilets Jaunes sont ultras violents, oui, nous sommes fâchés.



- Quand on assimile à quelques casseurs le mouvement des Gilets Jaunes, oui, nous sommes fâchés.



- Quand on voit que 32 % de seniors vivent en dessous du seuil de la pauvreté, oui, nous sommes fâchés. *15



- Quand on voit que notre pays compte 8,8 millions de pauvres, oui, nous sommes fâchés *16



- Quand on voit qu'un ménage sur deux gagne par an la somme "fabuleuse" de 20 150 €, oui, nous sommes fâchés *17

Le seuil de tolérance a été atteint. Il est largement dépassé et oui, nous sommes fâchés.

Je n'ai pas à vous dicter vos actions. Je ne peux que vous indiquez certaines raisons de la discorde. Le temps n'est plus à la réflexion. Le temps est au concret.

À vous d'en tirer les conclusions.

Claude Janvier

