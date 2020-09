Lettre ouverte à Fabrice Nicolino - A propos de liberté d’expression

Fabrice,

j’ai lu dans le blog de la rédaction de Médiapart, un texte intitulé : Ensemble, défendons la liberté. Il est une réponse à un mail de ta part. La rédaction y dit ceci : « Dans une ''Lettre ouverte à nos concitoyens'' [et donc à moi] initiée par Charlie Hebdo, la plupart des médias français appellent à défendre la liberté d’expression. Bien que la signature de Médiapart n’ait pas été sollicitée dans les temps, nous nous y associons bien volontiers (…) Alors que ce manifeste était déjà sous presse [trop tard donc] avec la liste complète de ses signataires, un membre de notre rédaction a reçu un mail de Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie et victime du 7 janvier 2015, s’excusant de ce qu’ ''un bug – je crois devoir y insister, il était involontaire – a écarté de la liste que je vous transmets Mediapart ''. ''Il me semblerait absurde et dommageable pour tout le monde, ajoutait-il, que Mediapart n’y ajoute pas son nom '' ».

Eh bien figure-toi mon cher Fabrice qu’il n’aurait été ni absurde, ni dommageable que Médiapart n’y fut pas associé. Non pas que ce média mérite l’opprobre pour l’ensemble de sa production, bien au contraire. Mais il s’avère qu’au moment même où tu lui écrivais ces excuses, moi j’écrivais cet article : « Un Médiapart à vau-l’eau, et devient responsable de déboires covidiens du Dr Bellier » sur Agoravox le média citoyen.

Et dans le même temps où tu associais au nom de la liberté d’expression cette presse bien-pensante payée par les multinationales qui salopent notre terre et intoxiquent nos corps, et subventionnée grassement par un Etat (1) et des gouvernements qui, les uns après les autres, se foutent pas mal que les centrales nucléaires fuient, que des accidents bien camouflés du niveau de Three Mile Island ont eu lieu en 69 et 80 à Saint-Laurent-des-Eaux, que Tchernobyl soit encore une catastrophe et que Fukushima n’en parlons pas, tu oublies Politis, Regards, Bastamag, mais sans doute aussi Reporterre, France Soir, le Média, QG, Le Vent se Lève, Le Grand Soir, Lundi matin, Sud Radio, RT France, Thana TV et j’en passe.

Tandis qu’on s’étonne au vu de la longue liste de la presse stipendiée sollicitée, que tu n’y aies pas rameuté, puisqu’il y a bien Paris Match parmi les signataires (diffusion à 690 000 exemplaires (2009)) :

France Dimanche (470 000 (2014)), Closer (380 000 (2011)), Public (380 000), Voici (350 000 (2014)), Ici Paris(340 000) , Point de vue (270 000 (2006)), Gala (270 000). Leurs lecteurs ne seraient-ils pas également tes concitoyens, et tout aussi concernés par la liberté d’expression, laquelle serait donc exercée sur TF1, Canal + (Hanouna exerçant ses talents sur C8), CNews et RTL (accueillant Pascal Praud) ou L’Equipe ? Non ?

Et le reste de la presse francophone, ils ne savent pas lire ou entendre le français ?

Et tous les blogs, les chaines Youtube qui font désormais bien plus de lecteurs que bien des journaux de ta liste, tu les as oubliés ? Tu ne parviens pas à te mettre au goût du jour du XXIè siècle ?

Tu veux que je te dise Fabrice ? Certes tu as failli laisser ta peau sous les balles de fous de Dieu, certes j’aime bien ce que tu fais en général, mais pas toujours, en tout cas les coquelicots moi j’aime beaucoup les revoir dans les champs et sur le bord des routes, mais non seulement personnellement ça faisait un moment à l’époque de la tuerie à Charlie que je trouvais que vos provocations, ça commençait à bien faire, mais qu’aujourd’hui tu ne trouves pas le moins du monde dommageable que Médiapart puisse signer un manifeste en faveur de la liberté d’expression alors même qu’il a osé censurer sans la moindre explication tangible l’anthropologue suisse Jean-Dominique Michel, ou tout récemment le pneumologue Patrick Bellier qui ont des choses essentielles à dire sur la covid-19 et sur sa gestion, et bien moi, Fabrice je trouve ça singulièrement dommageable.

Et tu as bien de la chance que le ridicule ne tue plus, car je crains que tu te fusses une nouvelle fois retrouvé en réa.

Dans le proverbe « Qui aime bien, châtie bien », les imbéciles y voient en premier lieu le mot châtier. Mais en réalité si l’on veut donner un peu de crédit à la sagesse de nos ancêtres, ce n’est pas le mot châtier que l’on doit retenir en premier, mais le mot bien. Car enfin, aime-t-on châtier celle ou celui que l’on aime ?

Fabrice, pour une véritable défense de la liberté d’expression :

STOP TOUT D’ABORD A TROP D’HYPOCRISIE !

STOP AU CONSENSUALISME BIEN-PENSANT, AU BENI-OUI-OUISME !

STOP A LA COMPROMISSION !

STOP A LA PREVARICATION, A LA CONCUSSION DE LA PRESSE !

Et souhaitons-nous bonne route, parce que je ne voudrais pas être amené à te traiter de clown.

Avant votre nombril à Charlie-Hebdo, que vous avez bien évidemment raison de vouloir protéger, vous devriez regarder ce qui vous entoure aujourd’hui : un délire collectif provoqué par des cinglés qui ont voulu à l’échelle mondiale instrumentaliser une peur épidémique, ce qui moralement est un scandale inouï et qui apparemment n’a pas d’antécédent.

Quels médias de votre liste ont pris la liberté de parler de ce délire collectif ?

Note :

(1) Montant des subventions à la presse en 2015 (Quels sont les journaux les plus aidés par l’Etat ? Classement des subventions)

Aujourd’hui en France : 7 770 562 euros d’aides de l’État Libération : 6 499 414 euros d’aides de l’État Le Figaro : 6 456 112 euros d’aides de l’État Le Monde : 5 438 216 euros d’aides de l’État La Croix : 5 438 216 euros d’aides de l’État Ouest France : 4 094 071 euros d’aides de l’État L’Humanité : 3 590 875 euros d’aides de l’État. La Dépêche du Midi : 3 590 875 euros d’aides de l’État Les Échos : 1 643 837 euros d’aides de l’État Le Progrès : 1 609 400 euros d’aides de l’État Le Parisien : 1 572 941 euros d’aides de l’État L’Équipe : 1 485 067 euros d’aides de l’État Presse Océan : 1 341 811 euros d’aides de l’État Le Dauphiné Libéré : 1 195 057 euros d’aides de l’État L’Est Républicain : 1 193 079 euros d’aides de l’État

En 2017, les 15 principaux groupes de presse ont touché plus de 72 millions d’euros. Les deux principaux bénéficiaires : la holding UFIPAR (Les Échos, Le Parisien) détenue par LVMH, et SIPA (groupe Ouest France).