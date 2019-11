Lettre ouverte à Guillaume Tabard, « journaliste »

Le système a tout prévu.

Je pense qu’a priori Macron a été conçu comme un président jetable à usage unique comme ses deux prédécesseurs. Il s’agit donc de faire passer un maximum de lois rétrogrades concernant les droits civiques, la législation du travail, la protection sociale, etc. etc. Toutes ces mesures sont impopulaires donc en principe la créature est usée et doit disparaître après une législature.

Mais on a en réserve d’autres ’créatures’ qui peuvent se définir par opposition par rapport au précédent ’président’, tout en ayant pour mission de continuer le boulot, vendre les bijoux de famille, privatiser, etc., etc.. On dit même que plusieurs ’Macronettes’, susceptibles de récolter les votes des femmes sont déjà dans les starting blocks.

Cela dit le système est opportuniste. Si les Français sont assez masos pour remercier Macron de les précipiter dans la pauvreté, eh bien on remettra Macron en selle. La toute petite minorité qui détient les manettes réelles se fout complètement de qui incarne le pouvoir, une marionnette en vaut une autre.



L’erreur est de croire qu’autre chose qu’un avatar de Macron puisse sortir des urnes.