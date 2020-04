Lettre ouverte à la ministre Belge et provisoire Sophie Wilmès

Je transmets ici cette lettre ouverte à la Ministre Sophie Wilmès par Initiative citoyenne (13/04/2020) http://initiativecitoyenne.be/2020/04/questions-au-gouvernement-belge-sur-le-coronavirus-le-confinement-et-les-futurs-vaccins-1.html

Questions au gouvernement belge sur le coronavirus, le confinement et les futurs vaccins.

A Madame Sophie Wilmès, Première Ministre Copie à : Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé en Belgique

Madame la 1ère Ministre, nous essayons de comprendre les mesures contradictoires et souvent contraignantes qui sont prises depuis quelques semaines, notamment par votre Gouvernement. Certes, nous n’ignorons pas les difficultés auxquelles les dirigeants du monde entier, sont confrontés. Aussi, modestement, nous espérons que nos questions participeront à trouver les meilleures solutions pour sortir démocratiquement de la crise dans laquelle nous sommes plongés.

Nous souhaitons recevoir de votre part des réponses claires et concrètes à nos préoccupations, convaincus qu’elles sont aussi partagées par bon nombre de personnes, que ce soit le personnel soignant soumis à rude épreuve ou le simple citoyen.Constitué en 2009, à l’occasion de la grippe AH1N1, notre collectif citoyen Initiative Citoyenne, avait déjà posé une série de questions sur l’adoption d’une loi d’exception, les contours de la notion de « pandémie », ainsi que sur les implications en termes de libertés et d’information en matière de santé, que ce soit sur la maladie ou les traitements et vaccins.La publication, en 2010, du contrat secret d’achat de vaccins H1N1 entre l’Etat belge et GSK(1), ainsi que la mise en cause du rôle de l’OMS par le Conseil de l’Europe(2) avaient démontré la pertinence initiale de nos questions, de même, hélas, que les nombreux effets secondaires du vaccin H1N1 reconnus dans la littérature médicale, comme la narcolepsie(3).

Avec la crise du coronavirus, nous assistons à une panique sans précédent à l’échelle du monde et aussi à des mesures inédites de restriction des libertés publiques, comme celles de déplacement et de rassemblement, pourtant garanties par notre Constitution.

1. Pouvez-vous Madame la 1ère Ministre définir pour nous tous ce qu’est une « pandémie » ?

En effet, en 2009 déjà, l’OMS avait gommé de sa définition la nécessité d’un grand nombre de morts pour le déclenchement de l’alerte maximale(4) et en 2013, le Quotidien du Médecin nous informait que l’Organisation changeait une nouvelle fois sa façon de procéder et qu’elle « simplifiait son système d’alerte » (avec 4 phases : interpandémie, alerte, pandémie, transition, interpandémie,...)(5) Qu’en est-il donc à l’heure actuelle ?

2. Pouvez-vous nous préciser « qui est l’OMS » ?

a) Quelle est la part de financement du secteur privé dans le financement de l’OMS ?

b) Qui décide précisément, au sein de l’OMS, de déclarer une « pandémie », à qui revient ultimement cette décision en cas de désaccord ? Et quelle est la marge de manœuvre des Etats dès lors que cette décision est prise ?

c) Quel est d’après vous le rôle des experts ? L’OMS tient-elle compte des conflits d’intérêts potentiels dans sa sélection d’experts, et comment concrètement ?

d) Que pensez-vous de la suggestion récente qu’aurait lancée un directeur de l’OMS de voir des professionnels de santé commencer à aller faire du porte-à-porte pour aller débusquer les personnes infectées à leur domicile et les placer en isolement(6) ?

e) Malgré le rôle de « coordination » de l’OMS, il faut constater qu’il n’y a pas d’uniformité des mesures prises par les différents Etats européens(7). Par conséquent, que vous inspirent ces mesures en sens divers pour une politique dans notre pays ?

3. Quelques points de la « gestion belge » de cette crise :

a) Qui décide quoi, vu les différentes structures et comités dans un pays comme le nôtre où on dénombre 9 ministres responsables de la Santé ? (Centre National de Sécurité ? Sciensano ? Risk Management Group ? GEES ? autre ?) Pouvez-vous rendre publiques les activités ou occupations de chacun des experts belges en charge de ce dossier et nous dire sur quelle base vous évaluez leurs éventuels conflits d’intérêts ?

b) Plusieurs acteurs de renommée internationale ont émis des avis moins alarmistes sur la crise du coronavirus. Pourriez-vous nous dire si vous avez tenu compte de l’avis de tels experts et médecins de terrain et sinon, sur quelle base les avez-vous écartés ? Tels : La Société française de médecine générale : « une dramatisation qui n’a pas lieu d’être »(8) ; Le Pr François Bricaire, infectiologue, membre de l’Académie française de Médecine : « une inquiétude exagérée »(9) ; Le Pr Didier Raoult, infectiologue spécialiste des coronavirus : « une hystérie mondiale »(10) ; Le Dr Eric Cua, infectiologue au CHU de Nice : « 99 % des patients guérissent. Ce n’est pas un virus qui va décimer la population, on connait ce virus »(11) ; Le Dr Wolfgang Wodarg, pneumologue et épidémiologiste allemand, ancien expert auprès du Conseil de l’Europe : « Il faut une commission d’enquête dans ce dossier du coronavirus »(12)

c) Nous sommes confrontés à une véritable « guerre » des chiffres, avec des projections et des décomptes journaliers sur lesquels les pouvoirs publics se basent pour décider du confinement et de l’évolution des mesures à prendre. Ces chiffres sont pourtant sujets à caution et évolution, comme l’a, par exemple, montré le « rétropédalage » récent de l’épidémiologiste Neil Ferguson (Imperial College of London) dont le modèle d’évolution du coronavirus a été pris comme référence par la plupart des États(13). Pourriez- vous dès lors nous expliquer la façon dont vous établissez ou jaugez la fiabilité des chiffres de malades et de mortalité en Belgique ( ?) alors que :- l’ensemble de la population n’est pas testée – jusqu’à 80 % des infections pourraient être asymptomatiques selon les données chinoises !(14) – 20 à 40 % des décès attribués au Covid-19 en Belgique n’ont même pas fait l’objet de tests(15) – il est difficile de départager précisément ceux qui meurent avec le Covid-19 de ceux qui meurent du Covid-19(16)

d) Pourriez-vous nous rappeler en temps normal le nombre de gens qui décèdent en Belgique chaque jour(toutes causes confondues), et par exemple à cette saison ?N’a-t-on jamais connu, avant cet épisode de coronavirus, de pics de mortalité (par exemple liés à des infections respiratoires, ou à d’autres causes) ?

e) Quelles mesures avez-vous prises pour éviter pareille incurie, à propos de l’absence de masques ? Pour rappel, un stock de 6 millions de masques (FFP2), a été détruit en février 2019(17), sans être remplacé.

f) Pouvez-vous nous expliquer les raisons de l’Arrêté royal du 17 mars 2020 par lequel un membre de votre gouvernement interdit explicitement le recours aux tests de détection rapide du coronavirus pour une durée de 6 mois et ce, alors même qu’à cette date, il était déjà connu que les pays qui avaient le plus procédé aux tests avaient les taux de mortalité les plus bas (Corée du Sud, Allemagne, etc.)(18) ? En l’absence de tels tests, des hôpitaux comme l’AZ VUB (Brussel) recourent systématiquement à des scanners thoraciques (irradiants) pour tester et « trier » les patients, exposant ainsi plus de 9 patients sur 10 inutilement aux radiations(19) ! Pouvez-vous nous décrire les différents tests présents, à venir, et leur degré de fiabilité respectifs ? Et nous dire également pourquoi avoir écarté les laboratoires de biologie clinique agréés au profit des firmes industrielles(20) ?

g) S’agissant des traitements, des moyens de prévention et des facteurs de risque, pourquoi votre gouvernement ne met-il pas à disposition des patients et des médecins une information suffisamment plurielle et indépendante alors que 70 % des patients sont en faveur d’un remboursement standard des médecines complémentaires(21) ? Pourquoi par exemple ne pas dire à la population (dont 70 % est carencée en vitamine D) que le risque d’hospitalisation pour Covid-19 est majoré chez les gens manquant de cette vitamine(22) ? Pourquoi ne pas mettre à disposition des hôpitaux et des médecins/patients de la vitamine C pour perfusions intraveineuses alors que ce traitement remarquablement sûr a déjà démontré son efficacité et est utilisé dans des hôpitaux chinois et américains(23) ? Pourquoi ne pas signaler aux patients vaccinés contre la grippe saisonnière que selon une étude de l’armée américaine, leur vulnérabilité au coronavirus est ainsi accrue de 36 %(24) et dès lors, décider de modifier les futures recommandations vaccinales contre la grippe avant l’hiver prochain ?

4 . Pouvez-vous nous dire ce qu’est, pour votre gouvernement, « le confinement » ?

a)Cela consiste-t-il à museler les libertés, empêcher l’accès aux soins, autres que ceux prévus pour le coronavirus, empêcher la justice de fonctionner, les écoles d’enseigner, les familles de se retrouver ?

b)Comment expliquez-vous que certains pays « survivent » sans confinement (Suède, Biélorussie, Taïwan, Corée du Sud, etc...)(25) ?

c)Comment votre gouvernement prend-t-il en compte l’impact psychologique du confinement sur les populations (un Belge sur deux serait en difficulté psychologique(26) !), lequel constitue une source de morbidité sérieuse pesant sur la population générale, mais aussi l’abandon de soins vis-à-vis de toute une partie déjà fragilisée de la population (malades chroniques, personnes atteintes de maladies rares et de handicaps divers) dont les consultations sont annulées, et les opérations reportées, au péril de leur santé et au nom de la seule obsession du coronavirus(27) ?

d)Comment expliquez-vous toutes les mesures impopulaires et préoccupantes qui sont en train de passer à la va-vite et de façon beaucoup plus commode à présent que les gens sont confinés et moins à même de protester (installation de la 5G dont les dangers sont pourtant dénoncés par des milliers de scientifiques dans le monde(28)et ce alors qu’une large partie de la population y est catégoriquement opposée(29) ; appels à la fin du cash(30) voire interdiction pure et simple du liquide dans plusieurs magasins de première nécessité ; perspective d’un tracking de plus en plus serré des personnes au nom de leur « sécurité »(31)...) ?

5. Quelle politique en matière de « vaccins » ?

La plupart des gouvernements attendent « comme un messie » le vaccin qui sauvera le MONDE ! C’est ainsi que le Ministre des Finances Alexander De Croo a récemment justifié le versement par la Belgique de 5 millions d’euros au CEPI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation pandémique. Mr De Croo a en effet déclaré que la CEPI va commencer les essais cliniques d’ici 4 mois et « qu’il n’y a pas de temps à perdre » car ça pourra sauver des vies(32). Eu égard à la « mortalité modérée » (cf. propos du Dr Charlotte Martin, CHU St Pierre(33)) du Covid-19, comment pouvez-vous être d’emblée si sûrs qu’un vaccin élaboré dans un délai aussi rapide ne créera pas plus de décès et de maladies comme cela s’est déjà vu avec d’autres vaccins (H1N1, dengue, etc.)(34) ? Sur quelle base avez-vous choisi d’investir 5 millions d’argent public alors que le virus mute(35), qu’il y aurait 8 souches différentes du virus(36), que la question de la réinfection possible des patients n’est toujours pas résolue(37), et que plusieurs experts ont d’ores et déjà pointé des préoccupations majeures :

Le fait que des étapes essentielles d’évaluation de la sécurité (sur animaux) seront court-circuitées au motif de l’urgence(38), celles permettant notamment de vérifier si les vaccins ne peuvent pas donner lieu à des flambées de la maladie, ce qui est parfois possible.

Le fait que le vaccin peut créer une sensibilisation des patients vaccinés les rendant beaucoup plus à risque de complications et de réactions mortelles en cas de rencontre ultérieure avec le virus(39) (comme cela s’est vu par exemple aux Philippines, avec le vaccin de Sanofi contre la dengue qui avait aussi été recommandé par l’OMS mais qui a créé un scandale d’Etat(40)).

Le fait que des publications scientifiques antérieures sur des vaccins anti-coronavirus aient fait état de dégâts immunologiques au niveau pulmonaire(41).

Le fait que plusieurs projets de vaccins (Moderna, CureVac, etc.) recourent à une technologie inédite,impliquant l’ usage d’ARN ou d’ADN, méthode aux risques inconnus qui pourrait donner lieu à des risques d’auto-immunité et de mutations génétiques irréversibles dont l’importance ne pourra être jaugée qu’après une expérimentation à large échelle sur des populations-cobayes(42)...Cautionnez-vous le futur chantage vaccinal qui se profile avec les propos récents de Madame Ursula vonder Leyen, selon lesquels il faudra limiter les contacts avec nos seniors tant que le vaccin n’est pas disponible(43) ? Pouvez-vous déjà nous garantir le respect de la loi du 22 août 2002, c’est-à-dire le droit au consentement libre et éclairé des patients ? Art.8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. [...] § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

6. Comment concevez-vous la notion de démocratie sanitaire ?

Cette notion importante de « démocratie sanitaire » vous paraît-elle encore possible dans un contexte où on retrouve, par exemple, un même intervenant comme Bill Gates à autant d’étages et de niveaux différents ?Vous paraît-il sain et admissible qu’une personne, fût-elle très riche, soit en mesure d’avoir une telle influence sur les politiques de « santé » du monde, alors qu’il n’a eu de cesse, lui-même, de nous annoncer des pandémies imminentes ? Ainsi, Bill Gates n’est-il pas à la fois :

- un proche de l’actuel Directeur général de l’OMS, bien avant sa nomination en 2017(44)



- le second plus gros donateur de l’OMS depuis des années(45)



- un contributeur financier de la CEPI, déjà mentionnée plus haut (créée en 2017)(46)



- un des partenaires-clés, avec sa fondation, de l’ « Event 201 », exercice sur table de préparation à une pandémie mondiale de coronavirus organisé en partenariat avec le Forum de Davos et l’Université John Hopkins le 18 octobre 2019, quelques semaines avant que la pandémie ne soit annoncée(47)...



- un investisseur important dans des firmes comme CureVac, Moderna et Innovio qui travaillent sur un vaccin anti-coronavirus avec différentes technologies génétiques ADN/ARN(48)



- celui qui annonce que le vaccin contre le coronavirus ira d’abord aux professionnels de santé(49)



- celui qui décrète qu’il n’y aura plus de grands rassemblements tant que les gens ne seront pas vaccinés(50) – le Lancet plaidant à présent dans le même sens(51)



- celui qui évoque la perspective de certificats digitaux destinés à savoir qui est naturellement immunisé ou vacciné(52) (cf. projet ID 2020 parrainé par l’ONU et soutenu par sa fondation, via le GAVI(53)) – celui qui finance le dispositif du MIT de « carnet de vaccination » invisible et injectable par vaccin, recourant aux nanotechnologies et en mesure de différencier les vaccinés des autres(54)



- celui qui apporte son soutien à un plan d’un milliard de dollars (sic) pour couvrir la terre de satellites de vidéosurveillance(55)



- celui qui nous annonce à présent qu’il va investir massivement pour faire construire à la hâte 7 usines qui produiront les 2 vaccins anti-coronavirus ultimement les plus prometteurs(56)



- celui qui finance aussi une étude sur le coronavirus à la KUL(57) Madame la 1èreMinistre, vos réponses à nos préoccupations sont primordiales, dans le contexte de ladite pandémie qui permet de mettre en place et ce pour tout un chacun, la réduction de nos libertés fondamentales.

Nous souhaitons vous exposer une dernière réflexion. En 1945, Georges Bernanos écrivait : « Le jour n’est pas loin peut-être, où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous, nuit et jour, qu’ouvrir notre portefeuille à toutes réquisitions »(58). Aurait-il vu juste ? Un tout grand merci de prendre en compte ce courrier, nous attendons des réponses pertinentes, des éclaircissements justifiés d’un point de vue médical et démocratique.

Pour Initiative Citoyenne, Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée de Maredsous, Dr Eric Beeth, Dr Pascal Sacré, Dr Kris Gaublomme

