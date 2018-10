Lettre ouverte à Michel Onfray

à l’auteur,





L’actuel président de la République ne m’a jamais inspiré le moindre respect. J’ai écrit bien des fois, y compris sur ce site, à l’époque où il était encore candidat, qu’il n’était qu’une « baudruche ». Je n’aurai voté Macron au second tour que parce que cette inconsistance venteuse me paraissait moins dangereuse que l’idéologie fascisante (extrême gauche/droite) qui séduisait déjà 40% d’un électorat décérébré.





Il reste que si j’ai bien lu la lettre d’Onfray, reproduite in extenso dans un article d’AgoraVox, je n’ai pas fait le moindre commentaire en bas de page : le mauvais goût n’inspire que le dégoût, et on ne s’attarde pas dans des latrines puantes.





Qu’on fasse maintenant l’éloge d’un texte qu’il vaudrait mieux - et dans l’intérêt même de son auteur !- oublier complètement, c’est pousser un peu trop loin le bouchon.





Des moeurs réelles ou supposées de Macron, on n’a rien à foutre. Pas plus que des bourdes d’un président qui, au jour le jour, par inculture et par impréparation, suscite l’effarement. Si la politique engagée procédait d’une analyse intelligente de la situation intérieure et internationale, si elle portait ses fruits, on lui pardonnerait ça comme on pardonne à Trump ses foucades, parce que la politique des Républicains en Amérique, en dépit de la connerie du camp opposé, tient la route.







Mais la France dégringole, se déshonore en soutenant en Iran un régime islamo-nazi, et en se pliant de la manière la plus servile aux pires injonctions d’une Europe aveugle et sourde en train de faire le lit, par connerie pure, d’un nouveau fascisme. Le problème est là. Il n’est pas de maintenir Macron à son poste comme une figure d’un jeu de massacre, pour le canarder salement à la Onfray, mais de le pousser dehors au plus vite sans ajouter à une situation déjà suffisamment désastreuse pour tout le monde, des indignités particulièrement dégradantes pour ceux qui les profèrent .