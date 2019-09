Lettre ouverte à Michele Bachelet sur les crimes de guerre au Yémen

Le Comité Contre la Famine au Yémen adresse ce jour, vendredi 13 septembre 2019, une lettre à la haut-commissaire Michele Bachelet pour exiger de rendre de publique la liste de noms des personnes identifiées dans le dernier rapport d'experts de l'ONU et succeptibles d'être impliquées dans des crimes de guerre au Yémen. Thierry Paul Valette TPV.

Le dernier rapport de l'ONU sur le conflit au Yémen est sans appel. La France est complice de crime de guerre. Un groupe d'experts a identifié des personnes susceptibles d'être responsables de ces crimes internationaux. Cette liste vous a été transmise comme l'indique un communiqué publié le 3 septembre par le groupe d'experts.

Le Comité Contre la Famine au Yémen adresse ce jour, vendredi 13 septembre 2019, une lettre à la haut-commissaire Michele Bachelet pour exiger de rendre de publique la liste de noms des personnes identifiées dans le dernier rapport d'experts de l'ONU et succeptibles d'être impliquées dans des crimes de guerre au Yémen.

Le Comité Contre la Famine au Yémen adresse une lettre ouverte à Michele BACHELET © Thierry paul valette

14 septembre 2019

Madame la haut-commissaire Michelle Bachelet

Bureau du Haut-Commissariat au droit de l’homme

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10, Suisse

Objet : Demande de la publication de la liste des personnes susceptibles d'être responsables des crimes internationaux au Yémen.

Madame la haut-commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet,

Le dernier rapport de l'ONU sur le conflit au Yémen est sans appel. La France est complice de crime de guerre. Un groupe d'experts a identifié des personnes susceptibles d'être responsables de ces crimes internationaux. Cette liste vous a été transmise comme l'indique un communiqué publié le 3 septembre par le groupe d'experts.

Nous vous demandons de la rendre publique et en voici les raisons :

Comme vous le savez, le Yémen s'enfonce dans le chaos depuis cinq années. Cette guerre n'était au début qu'un conflit "tribal". Malheureusement, deux puissances voisines sont impliquées : l'Iran et l'Arabie saoudite. Malgré les efforts de l'ONU, le pays fait face à la pire crise humanitaire au monde sous l'oeil de la communauté internationale.

Le bilan est terrible et sans appel. Des dizaines de milliers de civils ont trouvé la mort, des millions d'enfants subissent la famine et meurent de faim chaque jour, près de 80% de la population est touchée, des femmes subissent des viols, des tortures et des jeunes enfants sont embrigadés pour devenir des enfants-soldats, des hommes disparaissent en masse ou sont assassinés.

Si nous en sommes arrivés là ce n'est pas pour rien et vous le savez. Une des raisons c’est la complicité de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni qui fournissent sans vergogne des armes à la coalition menée par l'Arabie saoudite.

La ministre des Armées, Florence Parly, avait même été auditionnée le 10 juillet 2019 à l'Assemblée nationale au sujet des ventes d'armes par la France à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. La ministre avait affirmé qu'il n'existait aucune preuve de l'utilisation des armes vendues par la France.

Le président Emmanuel Macron avait quant à lui apporté la garantie qu'aucun équipement produit par la France ne servait à tuer des civils dans la guerre au Yémen.

Seulement, ces armes sont bien utilisées dans ce conflit. Le média Disclose a révélé il y a peu des documents confidentiels qui en attestent mettant à mal la version officielle du gouvernement français. Des armes françaises sont bien utilisées par Riyad et Abou Dhabi. Ce secret de polichinelle est indigne du pays des droits de l'homme.

Malgré les fracassantes révélations, la France avait confirmé un chargement d'armes sur un cargo saoudien justifiant de l'application d'un contrat commercial. C'était le 8 mai 2019.

Je tiens à vous rappeler madame la haut-commissaire que 48 canons Caesar appuient des troupes avec l'aide de l'armée saoudienne. Ce sont plus de 400 000 personnes concernées par les frappes de ces canons français produits par l'industriel Nexter.

La France mène la diplomatie de la honte avec l'Arabie saoudite. Bien qu'on ait tenté de présenter Mohamed Ben Salman comme un progressiste réformateur qui allait moderniser son royaume, vous savez qu'il est un dirigeant autoritaire de la pire espèce.

Pour rappel à son sujet :

-condamnations de militants des droits de l'homme comme Israa Al Ghomgham une dissidente chiite.

-arrestation de féministes saoudiennes détenues plus de 100 jours à l'image d'Iman Al Nafian, une mère de deux enfants qui comme les autres interpellées était juste coupable d'avoir voulu conduire.

- emprisonnement depuis 2015 du jeune blogeur Raif Badawi régulièrement fouetté.

-sans aucun respect du droit et de la procédure , il a embastillé un de ses plus proches conseillers économiques jugé responsable du coup d’arrêt de la cotation en bourse d'Aramco suite à l’effondrement des cours du pétrole en 2014.

- affaire Hariri et la manière dont il est intervenu brutalement et sans aucune considération dans les affaires politiques libanaises.

-l'affaire Khashoggi, ce journaliste assassiné par MBS. Dans un rapport au conseil, la rapporteuse spéciale Agnès Callamard, avait applé l'ONU à ouvrir une enquête pénale sur Ben Salman.

Voilà le véritable visage de celui à qui la France vend des armes.

Pour l'ensemble de ces raisons madame la haut-commissaire aux droits de l'homme, nous vous demandons de rendre publique la liste de noms qui vous a été transmise par le groupe d’experts.

Toute la lumière doit être enfin faite et la vérité connue de tous. C'est le sens de votre nomination à votre poste : agir, dénoncer les atteintes aux droit de l’homme et débusquer leurs auteurs.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, mes sincères salutations.