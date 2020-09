Lettre ouverte à nos amis gardiens de la paix

Amis Policiers, Gendarmes, Policiers municipaux et C.R.S.

La noble mission que vous vous êtes engagés à remplir est de protéger vos concitoyens, faire respecter la loi et maintenir l'ordre public, dans cet ordre précisément.

Le port du masque, justement relève de la protection des citoyens.

Et s'il s'avère que cette protection n'est pas qu'un préjugé (il est quand même écrit sur les boites de masques chirurgicaux 'ne protège pas des virus'), alors il est juste que vous fassiez appliquer les directives de port du masque, quand bien même cela constituerait une atteinte aux libertés fondamentales et donc une contravention aux lois qui protègent cette liberté.

Cependant, il est des cas où le port du masque, non seulement ne constitue pas une protection, mais aussi constitue un danger avéré pour le porteur.

Dans ces cas là, rien n'en justifie l'obligation et la faire respecter, par la contrainte financière (l'amende) ou physique ferait de vous les complices d'une atteinte directe aux droits de l'homme et du citoyen.

Ce qui constitue de fait une acte de trahison envers la République Française, fondée sur la démocratie et le respect du droits.

Ces cas d'exception sont multiples et pas toujours faciles à reconnaître.

Pourtant, il en est un qui ne fait aucun doute : c'est celui du port du masque sous le casque de moto, surtout s'il s'agit d'un casque "intégral".

En effet, je vous le rappelle si besoin en était, le masque n'est pas réputé protéger son porteur, mais bien les autres.

Or, le casque intégral couvre entièrement le visage, et restreint fortement les échange gazeux entre l'intérieur et l'extérieur (certains sont même équipés de menbranes de filtration aux niveau des aérations).

La preuve en est l'apparition fréquente de buée sur la visière, dés que la température extérieure se rafraichit un tant soit peu. Apparition qui démontre, sans le moindre doute possible, que l'air expiré dans un casque intégral n'est pas directement rejeté à l'extérieur et donc que l'humidité (sans laquelle le virus ne peut se déplacer) se dépose en cours de route, à l'intérieur du casque.

En aucun cas, la respiration du motocycliste, et à fortiori les "microgouttelettes porteuse de virus" ne peuvent aller contaminer un passant.

Qui plus est, il est pratiquement impossible de maintenir un masque en position correcte en enfilant un casque intégral (on peut peut-être y arriver, à peu près, avec un casque modulaire).

Il est donc probable que le masque, déjà inutile du fait des propriétés du casque décrites ci-dessus, le soit d'autant plus (inutile) du fait d'un mauvais positionnement.

S'ajoutent a cela plusieurs éléments rendant le port du masque à l'intérieur d'un casque intégral dangereux :

- le masque amplifie le risque de buée en renvoyant l'essentiel de la respiration vers les yeux, risque encore aggravé pour quelqu'un qui, en plus, porte des lunettes de vue.

- le masque est comprimé contre les voies respiratoires par la mentonière du casque ce qui à pour effet de réduire drastiquement la circullation de l'air et donc l'oxygénation.

- enfin, non fixé, mal positionné, le masque peut bouger et venir bloquer la vue. Et avec la visière baissée et les gants réglementaires, il peut s'avérer compliquer de le remettre en place d'une main tout en maintenant la trajéctoire du véhicule de l'autre.

En bref et pour en terminer, je vous supplie, amis gardiens de la paix de faire preuve de discernement et de citoyenneté et de refuser d'appliquer toute directive qui viserait à contraindre au port du masque en moto.

Protégez vos concitoyens, défendez la constitution et la loi.

Refusez d'appliquer un décret imbécile et dictatorial.