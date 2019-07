Lettre ouverte à Plenel

Parodiant Victor H (qu’il me pardonne…) :

« Bon appétit Plenel, ô journaliste intègre !

Conseiller vertueux ! Voilà donc ta façon

De servir, (…)

En 1961 Eisenhower a forgé le concept de « complexe militaro-industriel » pour dénoncer le danger que l’industrie de l’armement faisait courir à la démocratie américaine. Aujourd’hui on peut reprendre ces propos pour dénoncer le « complexe médiatico-industriel », pouvoir sans contre-pouvoir qui fait courir un risque encore plus grand à la démocratie en interdisant au Prince (élu) de gouverner.

Le « complexe médiatico-industriel » n’a-t-il pas organisé la campagne présidentielle de 2017 pour en tirer le maximum de profits, ses journalistes et animateurs manipulant les candidats de façon à avoir des jeux de rôle qui rendent indispensables le recours à leur théâtre, les obligeant à inscrire leurs discours dans un scénario qui assure la dramaturgie nécessaire, pour attirer la foule… et les meilleurs annonceurs ? Les avocats ne plaident-ils pas devant les caméras, les journalistes étant en dernier ressort les juges devant l’opinion ! Etc. etc.

On a connu cette époque où les délateurs écrivaient à la Kommendantur pour dénoncer anonymement un voisin qui mangeait du cochon, ou un Juif qui avait de l’argent sous son matelas (on connait la suite) ; aujourd’hui Les délateurs s’appellent lanceurs d’alertes et ils écrivent à la presse pour dénoncer un type qui mange des gros homards ou qui etc. etc.

Avec le principe sur le "secret des sources…" Faut pas que les délateurs se fassent prendre, faut les défendre contre ceux qui voudraient dénoncer ceux qui dénoncent...

Après le ridicule de l’affaire Benalla, celui de l’affaire de Rugy, après le soutien aux séditieux et casseurs en gilets jaunes, et après tant d’autres condamnations sans procès au tribunal médiatique, on ne peut que souhaiter à ses meilleurs éléments le sort de Robespierre : périr comme lui avec l’instrument qu’il avait utilisé contre ses ennemis et ses amis, ses adversaires, ses rivaux et comme Staline n’importe quel quidam pourvu que ça saigne. Pourvu que ça saigne ne serait-ce pas ta devise du "complexe médiatico-industriel" ?

Ils font du journalisme de grand'papa... ceux qui croient être à la pointe de l'info. Il n'y a plus de scoop, alors on se rattrape sur petits trucs qu'on fait mousser, on feuilletonne... C'est nul ! Le fond a été touché au Sénat où l'on a fait un Tribunal de Nurenberg pour juger un type (Benalla) qui avait fait le coup de poing avec un mec qui voulait faire le coup de poing, qui n'avait peut-être pas le port d'arme requis au moment voulu, et qui par dessus tout avait un brassard qu'il n'aurait pas dû porter ! Et tous les journalistes du Royaume de France de rendre compte des débâts de ce Tribunal sénatorial, de rapporter les propos du rapporteur... et de cirer les pompes du Président très heureux de passer enfin en prime time ! Ridicule, tout cela est insignifiant s'il 'y avait pas un racisme subliminal derrière : Benalla n'est-il pas arabe ? C'est bon pour Bidochon ça !