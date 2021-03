Lettre ouverte à qui me lit sur Agoravox

Un rapide coup d’œil sur mon tableau de bord m’indique que mon inscription sur ce site date du 11 septembre 2012. Françoise Petitdemange et moi avions achevé six ans plus tôt ce périple de plus de 600.000 kilomètres que nous avions effectué à travers tout le territoire français (moins la Corse) entre 1998 et 2006… pour tenter de faire passer auprès de qui de droit – c’est-à-dire du peuple de France – cette souveraineté portée par Jean Moulin au cœur même du texte fondateur du Conseil National de la Résistance. Or, nous avions bientôt acquis la certitude que la cause était perdue, et que l’Allemagne allait décidément prendre le dessus. C’est fait.

Quant à 2011, c'est la date à laquelle j’ai publié le livre Une santé aux mains du grand capital ? – L’alerte du Médiator… dont la principale « vedette » était, en dehors du merveilleux médicament qu’on sait, un personnage éminent de mon enfance et de ma prime jeunesse, et tout spécialement au temps où sa famille résidait à deux centaines de pas de la mienne dans un petit village vosgien : Christian Lajoux.

Âgé de deux ans de plus que moi, il aura été le PDG de Sanofi-France jusqu’en 2014, et présiderait, à sa façon, au déclin programmé de la recherche fondamentale en matière de santé, et, ceci, au profit de ce sur quoi Wall Street compte toujours le plus : les autorisations de mise sur le marché (AMM).

L’échec magistral du vaccin Sanofi contre le coronavirus, qui se place dans le droit fil d’une politique qu’il a magistralement assumée, lui permet de persister, aujourd’hui encore, dans ses fonctions de membre du Bureau et du Comité exécutif du MEDEF, de président du syndicat des entreprises du médicament (Leem), de président de la Fédération Française des Industries de Santé (Féfis), d’administrateur de l’Inserm, de membre du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), et de Président de l’IFIS (Institut de Formation des Industries de Santé)…

Dans ce livre, je me suis efforcé, pour permettre à mes lectrices et lecteurs de comprendre la dynamique de l’élaboration des médicaments et des vaccins en France, d’apporter toutes les informations qu’il était possible de tirer des 3000 pages d’annexes et des centaines de pages du Rapport lui-même réalisé par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), à quoi j’ai ajouté toute une série d’extraits tirés des vidéos de la mission d’information du Sénat qui avait interrogé publiquement une petite centaine de protagonistes de l’affaire du Médiator – dont Christian Lajoux lui-même…

Aujourd’hui, je trouve plutôt désespérément comique de devoir constater où en est la population française, dans son ensemble, face à ce qui joue désormais : souveraineté, santé, et le reste…

…dont, à travers les 589 articles qui figurent sur ce site, je me suis efforcé de donner quelques clefs d’interprétation.

Arrivé à l’âge de 70 ans, je poursuis mon travail de recherche et d’écriture avec plus de passion que jamais, et avec des moyens qui, grâce à Internet, sont démultipliés jusqu’à l’infini… sans que beaucoup de personnes aient pris conscience, pour l’instant, de tout ce que cette technologie permet…

Je souhaite, pour ma part, que les plus jeunes s’y mettent au plus tôt, et pour des motifs de grandeur humaine… Aidé(e)s par quels adultes ?… C’est là toute la question…

En 1974, Françoise Petitdemange et moi avons fait le pari de vivre de notre plume, et uniquement d’une plume totalement libérée de toutes les contraintes de l’édition…. 47 ans plus tard, ce pari a produit tous ses effets, et bien au-delà… Et cela se trouve inscrit dans la petite trentaine de livres que nous avons publiés depuis 1976.

Simultanément – et alors que nous nous enchantions de ce que nous avions obtenu de la vie, nous avons assisté, jour après jour, à l’effondrement de notre pays… un effondrement qui ne demande qu’à s’accélérer et qui, donc, s’accélèrera.

En 1990, tandis que notre expérience d’une écriture, à la fois libre et professionnelle, en était à sa quatorzième année, nous avons publié un tout petit livre, La clef des champs – récit autobiographique, qui rendait compte de ce qu’était cette démarche très exceptionnelle qui nous ouvrait un monde… dont nous n’aurions pas imaginé que nous n’en apercevions encore que les premiers aspects. Aujourd’hui, autant le dire, nous sommes stupéfait(e) de constater que la suite allait être une merveille de découvertes dans la dimension historique, comme relativement aux grandes questions du jour, et cela en circulant d’un bout à l’autre du territoire français… et en étant accueilli(e) par des personnes aussi diverses que Raymond et Lucie Aubrac, Léo Ferré, en passant par madame Suzanne Escoffier, la cousine de Jean Moulin, et puis quelques dizaines, quelques centaines de milliers de personnes dont, curieusement, nous voyons réapparaître certaines visages tout au fond de notre mémoire.

Arrivant au bas de cet article, je sais que je ne suis pas lu, à cet endroit précis, par celles et ceux qui se contentent de l’image et du titre pour ensuite déverser tout ce qu’elles et eux ont de plus nauséabond à répandre… Nous connaissons cela à suffisance, toutes et tous…

Eh bien, arrivé à cet endroit, je vais faire cette proposition d’envoyer gratuitement, à qui en exprimera le désir, la version électronique de La clef des champs, c’est-à-dire du récit de cette aventure qui aura commencé à faire, de Françoise Petitdemange et de moi-même, ce que nous sommes. Il suffira de m’envoyer un petit mot à l’adresse : michelj.cuny@orange.fr (à coller à l'endroit voulu).

Voici de quel livre il s’agit…

https://livrescunypetitdemange867999967.wordpress.com/2018/04/06/la-clef-des-champs-1ere-edition-1990/

C’était, il y a trente ans…