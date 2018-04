Lettre ouverte à tous les présidents d’universités

Même si l’on sait que seule une minorité de fils d’ouvriers et de salariés feront des études universitaires*, leur dénier à présent ce droit est une régression sociale sans précédent.

...................................................................... ..............

à l« auteur,

Le rapport Attali, il y a presque vingt ans, avait montré qu’il y avait de moins en moins d’enfants des classes les moins favorisées socialement dans les grandes écoles. Aujourd’hui, après plus de trente ans de »réformes démocratique", le système est à peu près détruit et le brassage social que réalisait l’école est devenu inexistant. Les parents instruits ne vont quand même pas, par amour de l’égalité républicaine, envoyer leurs enfants dans les collèges ou les lycées pourris des banlieues ! Ils savent comment faire pour leur éviter ça. Quand on a des parents aisés, on a quelque chance de le rester soi-même. Quand les parents sont pauvres, on sera pauvre.

Le but de l’école et de l’université, c’est d’instruire, ce n’est pas de délivrer des faux diplômes qui ne feront pas longtemps illusion, comme paraissent le croire ces imbéciles qui occupent actuellement Tolbiac et voudraient que la note minimale fût la moyenne. C’est information m’est venue par les media, m’a paru vraiment incroyable. Détrompez-nous si elle est fausse, parce que si c’était vrai, c’est qu’on aurait enfin touché le sommet de la connerie.