Lettre ouverte au monde qui m’entoure

Que d’histoires et de chemin parcouru depuis le jour où j’ai décidé de cliquer sur publier un soir de janvier 2014. J’ai avec les années découvert un monde que je ne connaissais pas. Un monde peuplé de malfrats en tous genres prêts à tout pour faire fructifier une fortune déjà vulgaire. Un monde où la misère était organisée et les guerres fomentées par des puissances qui, cachées derrière de bons sentiments démocratiques ne faisaient en fait que le jeu de mafieux de la finance prête à tout pour dominer le monde et conduire toujours plus notre humanité vers l’abîme. Notre monde s’enfonce dans les abysses du malheur à un rythme effréné. Entre pétrole, armement, drogue ; l’argent facile et destructeur attire les plus terrifiants hommes d’affaires qui soient, de ceux qui sèment la mort pour une poignée dollars. L’agriculture ne ressemble plus à rien, l’école ment, la santé devient un marché où certains médicaments tuent plus qu’ils ne soignent. Les valeurs et les traditions s’effondrent, l’histoire est falsifiée, la politique est entièrement corrompue et les médias sont vendus. Je pourrais faire des pages et des pages d’exemples comme ceux-ci. Notre nourriture fait peur aux animaux les plus affamés, la misère se déploie comme jamais et la banquise réapparaît en mer de Chine…

Il n’y a pas de tyran sans peuple soumis.

Pourquoi rien ne se passe ? Quelle mécanique peut endormir tout un peuple au point que personne ou presque ne réagisse ? Au point que ceux qui réagissent passe le plus clair de leur temps à se voler dans les plumes ? La propagande et la diabolisation sont des armes qui ont fait leurs preuves au cours des siècles et qui de par l’explosion de la télévision et de l’internet ont pris une ampleur encore plus désastreuse. Depuis l’école nous sommes conditionnés à croire ce que l’on nous raconte. Lorsqu’un enfant en a fini avec le père Noël, la République maçonnique prend le relais du mensonge et imprime dans les têtes l’idée d’une histoire trafiquée et de principes qui n’existe que dans les contes de fées. Entre mythologie mariannesque et propagande politique il devient difficile de développer un esprit libre de comprendre le monde. Le chemin vers la vérité nous oblige à mener une enquête digne des plus grands détectives tant les usurpateurs qui se sont succédé au pouvoir ont tour à tour effacé au mieux les traces de leurs méfaits.

Il serait temps pour chacun de se remettre en question, temps pour chacun de penser à ce que nous préparons comme avenir pour nos enfants.

Entre articles et vidéos, j’ai jusqu’ici fait de mon mieux pour tenter d’apporter ma pierre à ce combat de résistance face à l’oppression mondialiste. J’ai étudié au mieux même s’il reste encore un grand chemin à parcourir, un chemin interminable de toute façon tant les méandres de l’histoire sont complexes et variés. Rien n’est facile car au-delà du travail militant il y a aussi et bien sûr un quotidien à gérer et ma situation personnelle, que je ne détaillerais pas, se trouve être et depuis maintenant quelques années, assez chaotique. À cela il faut ajouter des « troubles » que je ne cache pas et qui m’astreignent au quotidien à lutter surtout et avant tout contre moi-même. Dans ces conditions il m’est parfois difficile de garde la tête hors de l’eau, dans les moments les plus rudes où il m’est littéralement impossible d’aligner la moindre phrase sur papier je me concentre alors sur l’essentiel : la vie de famille et une fois passé la vague, je reprends alors ma route vers un demain plus prometteur. Il faut bien avouer que les réactions de certains, l’endormissement général et l’attitude de mes congénères a de quoi en désespérer plus d’un, d’ailleurs beaucoup n’y croient plus et se préparent simplement au pire.

Tout ce travail je l’ai fait de bon cœur et sans jamais rien demander à personne, de peur peut-être que l’on m’accuse de malhonnêteté et que l’on dénature la sincérité de mon travail, pourtant et quoi que l’on en dise, s’en est un de travail et un sacré même ! Entre investigations, recherche, rédaction, tournage, montage, publication et le suivi des commentaires et autres correspondances ce sont des centaines et des milliers d’heures passées pour essayer d’apporter un plus et d’aider à déclencher enfin un mouvement positif dans ce pays qui se meurt. Entre fatigue et emmerde, je donne de ma personne à défaut d’autre chose.

Maintenant quel en est le résultat et que dois-je faire ? Le résultat n’est pas nul et pour deux raisons excellentes : la première c’est que j’ai énormément appris grâce à tout cela, je saisis bien mieux les mécaniques du monde qui m’entoure, j’ai évolué, j’ai mûri, j’ai gagné en connaissance et en profondeur d’esprit. La connaissance est ce qu’il y a de plus précieux dans la vie. Je ne peux pas nier avoir souvent pris du plaisir à découvrir de nouvelle chose comme le montage vidéo, certains points d’histoire ou encore à échanger avec les autres. C’est d’ailleurs cet aspect qui m’a conduit à la deuxième raison de penser que je n’ai pas fait tout cela pour rien : j’ai compris le pourquoi de mes échecs successifs. Il y a deux erreurs à ne pas commettre dans la vie : croire que l’on peut avancer seul, croire que l’on peut avancer de concert avec tout le monde et ces deux erreurs conduisent tout droit à l’échec.

Seul on est bon à rien ! Nos puissances physiques et intellectuelles quelles qu’elles soient, sont limitées et le monde est devenu si complexe qu’il est impossible de s’en sortir sans l’appui des autres. Même le plus indépendant d’entre nous a été soigné enfant et ne peut produire seul tout ce qui est nécessaire à ses besoins sauf à vivre à l’état sauvage. Je dois bien reconnaître que d’aller vers les autres à considérablement et indéniablement fait progresser ma visibilité auprès des autres. Je le dois à beaucoup de monde mais je le dois aussi à cette prise de conscience difficile lorsque comme moi, on a une nature d’ours pour qui aller vers l’autre et s’adapter à un collectif est la chose la plus dure qui soit. Pourtant c’est bien là la clef de tout.

Personne ne pourra rien régler seul, maintenant reste à savoir avec qui, comment et surtout pour faire quoi ?

Je ne me suis pas contenté d’apprendre et de beugler, j’ai aussi cherché des solutions concrètes. Je me suis retourné le problème dans tous les sens, j’ai écouté tant et tant d’avis tous plus contradictoires les uns que les autres. J’ai étudié ce qui avait été fait jusqu’ici et quels en étaient les avantages et les inconvénients. Concrètement, l’oligarchie a l’avantage et nous pouvons clairement remercier certains pays car sans la résistance de certains il est clair que les plans de nos chers mondialistes seraient aujourd’hui bien plus avancés. La résistance Occidentale est dissipée, désorganisée, perdue dans des conflits sans intérêt et multipliant les actions rustines qui ne résolvent rien. Alors que faire ? J’en ai parlé il y a peu et je ne vais pas développer aujourd’hui mais il faut fédérer au-delà des idées de chacun et créer une structure capable de contrer le système. Je me suis heurté à un mur…

Les solutions commencent non seulement à pointer le bout de leur nez mais elles se concrétisent de plus en plus. Une goutte d’eau bien sûr si l’on compare cela aux activités multinationales mais les grands fleuves prennent source avant de raboter l’écorce terrestre pour se frayer un chemin jusqu’à la mer. Pour l’heure la priorité est de s’organiser, de mon côté j’essaye tant bien que mal de communiquer même si malheureusement le quotidien est une bride coriace dont il est difficile de se défaire. J’ai donné tant que j’ai pu mais pour être en mesure de s’investir à cent pourcents vers cet objectif d’éveil et de rassemblement il faut aussi s’en donner les moyens. Seul je ne peux guère aller plus loin, il me faudra donc compter sur la solidarité. Je veux avancer vers un monde meilleur. Agir par moi-même, agir avec les autres mais agir quoi qu’il advienne. J’aimerais aujourd’hui consacrer un maximum de temps à développer la chaîne et le blog ChroniquesHumaines pour continuer de combattre la propagande mensongère et la diabolisation, continuer de rétablir les vérités mais pas seulement, il faut aussi réveiller nos congénères montrer l’exemple, montrer que tout est possible si l’on marche ensemble et que l’on y croit. Je participe de mon mieux à la création et au développement de nouveaux pôles médias et fédérateurs pour que nous puissions échanger nos idées, nos savoirs, nos points de vue, nous entraider, nous faire grandir.

J’ai décidé d’ouvrir un compte Tipeee et de lancer un financement participatif, mon objectif est de me professionnaliser. Jusqu’ici j’ai travaillé bénévolement avec envie et conviction mais il est clair que pour aller plus loin, franchir un cap il faut aussi un plus grand investissement à tous les niveaux. J’espère y parvenir, je me suis engagé dans cette voie, vers un meilleur demain. Pour cela je vais avoir besoin de toute l’aide que je pourrais trouver et ce à tous les niveaux parce que communiquer ça demande du travail, du temps et des moyens. Je demande de l’aide au collectif pour m’investir plus pour le collectif.

Dans tous les cas nous devons et ce quoi qu’il en soit, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avancer et construire autre chose. Il n’y a plus de place pour le pessimisme ni pour les luttes intestines. Il y a une urgence qu’il faut prendre en compte. Le monde brûle et lorsqu’il y a un incendie qui nous menace, il n’est pas question d’attendre avant de lui faire face pour l’étouffer et nous sortir du péril ; l’incendie qui nous menace prend de l’ampleur. Plus le temps passe et plus nous nous rapprochons du point où nous ne pourrons plus rien. Nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour éviter le pire.

J’ai besoin de soutien pour avancer, nous avons tous besoin de nous entraider pour changer les choses. Il faut agir.

C.H.