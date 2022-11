Lettre ouverte au pape François

Cher Pape François,

Puis-je me permettre de vous parler simplement (mais bien sûr respectueusement) ?

Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté la tâche si complexe et si lourde de perpétuer le rayonnement de l'Eglise catholique.

L'Eglise catholique est une organisation « humaine » qui a débuté il y a presque deux millénaires en conservant globalement son organisation au long de son histoire.

Je suis très impressionné par cet exploit, car les vicissitudes ont toujours été extrêmement nombreuses au cours des siècles, et pourtant aucune autre organisation « humaine » ne peut présenter une telle durée de vie ! Le régime des doges de la ville Etat de Venise a vécu quelques mille ans, quelques Etats peuvent aussi se vanter d’une durée semblable.

Cette persistance pendant deux mille ans dans les conditions les plus extrêmes, force mon admiration et m’oblige à tenter d’en comprendre la cause. Chaque être humain devrait y réfléchir en tête à tête avec lui-même.

L'Eglise catholique est une organisation mondiale qui rassemble des populations de tous les continents et dont les modes de vie et les intérêts économiques sont variés et parfois même opposés.

La cohésion, relative mais cependant concrète, de cet immense rassemblement humain est évidemment réalisée autour de la personne d'un Dieu qui a (ou aurait) envoyé un messager sur Terre (son fils !) pour dire aux Humains : Aimez vous.

Au cours des siècles et s'appuyant sur ce fabuleux autant que simple message, les nations, notamment occidentales, ont édicté des lois et des services pour faciliter la vie de leurs citoyens. Ce sont maintenant essentiellement les Etats qui construisent les écoles, les hôpitaux (anciennement Hôtel Dieu), les dispensaires, les cellules psychologiques etc..

Cependant aujourd'hui une part grandissante des citoyens, particulièrement en Europe, se détourne de la religion chrétienne. Peut-être considère-t-elle que l'humanité est devenue majeure et que ses "savants" en sont devenus les nouveaux "grands prêtres" ?

Concrètement, nous voyons bien que même les demandes d’association de l’Eglise aux moments les plus importants de la vie, mariage, enterrement, diminuent régulièrement, le mariage qui a perdu son fondement (la protection de l'enfant) et l'enterrement concurrencé par la crémation.

Nous voyons aussi que de nombreux citoyens se détournent de l'Eglise en mettant en avant les vicissitudes temporelles qui affectent certains de ses représentants.

Alors, que peut faire le Pape, héritier d'une si longue aventure, pour parler aux Européens du 21ème siècle ? Il peut sûrement leur proposer un outil pour mieux s'aimer et, par exemple, promouvoir un mode de vie sociétal qui allie le respect de chacun dans la réciprocité et la liberté indispensables à l'épanouissement individuel et collectif.

C'est certainement dans ce sens, cher Pape François, que le 2 décembre 2020 vous avez publié un livre "Un temps pour changer" qui prône en quelque sorte un "revenu universel". Cette idée généreuse déjà répandue dans nombre de pays est biaisée par l'ambiguïté du terme « revenu » qui ne se conçoit qu'en contrepartie d'un travail.

Au terme d'une longue réflexion sur ce sujet, j'ai rédigé une synthèse qui propose une nouvelle société fondée sur une dotation pour chaque citoyen. Ce livret "Le Viatique citoyen" est signé César Jules et publié en mars 2021, il est disponible en librairie et sur internet.

Le Viatique citoyen : le mot "Viatique" vient du latin et a été utilisé par l'Eglise catholique, il convient parfaitement pour qualifier la dotation que chaque Etat fournira mensuellement à chacun de ses citoyens, en contrepartie de cette qualité.

A titre personnel, je serais évidemment heureux que l'Eglise catholique s'emploie à faire prospérer cette nouvelle manière de vivre ensemble, accordée à notre siècle et au message du Christ.

Bien à vous, cher Pape François.

César Jules

https://viatiquecitoyen.blogspot.com/