Lettre ouverte au Président du CSA

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel,

Je me permets de vous faire part de mon insatisfaction, voire de mon écœurement devant ce que diffusent les « chaînes d’info en continu », non seulement en ce moment avec les « gilets jaunes » qui occupent tous les écrans, mais comme cela se produit régulièrement quand des faits plus ou moins insignifiants et anecdotiques sont mis en Une, prenant alors une autre dimension, comme cela a été avec « l’affaire Benalla » et pour des affaires judiciaires où le secret de l’instruction est piétiné dès que la télé s’en empare ! Evidement cela concerne aussi TF1, La2 et les autres chaînes.

Fox News, dont nos bons esprits se gaussent, est égalée voire dépassée.

Pour résumer on peut dire que : démagogie, contre-vérités, valorisation de toute opposition au gouvernement, expression des plus radicaux extrémismes etc., sont la nourriture habituelle de ces rédactions. Les plateaux relancent tout ce qui peut flatter les instincts grégaires, amplifier les contestations et cela dans un but in fine mercantile : on connaît la chanson : faire de l’audience pour vendre de la pub ! Les contre-vérités sont pain béni pour ces journalistes de télévision sans éthique, aux compétences limitées, et sans responsabilité. Le rôle des « correspondants » et « envoyés spéciaux » est particulièrement néfaste dans la mesure où leur job se résume à tendre le micro aux plus agressifs, à ramasser les mots qui frappent, y compris ceux trouvés dans les « réseaux sociaux », et à bonifier l’imbécile qui dans un français approximatif fait l’éloge de la folie en nous montrant le vide abyssal de son cerveau. Et les caméras appuient ces commentaires en prenant les images les plus dures, filmant l’homme en noir qui lance le pavé plutôt que celui qui le reçoit sur la tête, surtout si c’est un policier.

Le jeu de ping-pong entre le journaliste de plateau et les correspondants est affligeant de médiocrité : le vide informationnel ! On a une téloche d’info en continu à faible coût, qui faite de micro trottoirs et de réseaux sociaux, dont le seul mérite – hélas – est d’être permanente !

Le CSA est-il démuni face aux présidents de ces chaînes qui vivent fort bien de cette merde (je ne vois pas d’autre mot) qu’ils produisent : ce sont eux les responsables de cette désinformation permanente. Peut-être serait-il satisfait s’ils arrivaient à produire une élection présidentielle tous les 18 mois pour faire de l’audience ? Le « complexe médiatico-industriel » (en référence au « complexe militaro-indistriel » dénoncé en 1961 par Eisenhower) est actuellement hors de contrôle : la liberté d’informer ne se résume pas à détruire systématiquement le gouvernement, la liberté du journalisme ne se résume pas à faire du micro-trottoir et de piquer sur FaceBook les propos les plus détestables. Ne dépendre de personne pour écrire et diffuser ce que l’on veut est d’abord soumis à une ligne éditoriale, c’est-à-dire in fine aux patrons de presse (écrite, parlée, télévisée) qui sont à la fois responsables et coupables de cette médiocrité mortifère.

Ça suffit ! Nous devons nous opposer à des Fox News à la française !

Les chaînes privées peuvent agir selon leur intérêt financier, cela est évident, mais la mission de service publique a des exigences propres dont vous êtes garant, et l’on devrait attendre de France-Info au moins un minimum de retenu ! Je vous suggère de commencer par là pour ramener cette rédaction au minimum de rigueur que l’on attend d’un journalisme d’information.

Espérant une intervention de votre part, etc.