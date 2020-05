Lettre ouverte aux aveugles de la « gauche » française

La perfusion monétaire expliquée aux nuls ou aux aveugles.



Nous travaillons et nous produisons. Si nous étions payés à hauteur de notre temps de travail (unité monétaire = heure), alors nous pourrions consommer exactement tout ce que nous avons produit.

Malheureusement, impossible d’exploiter les autres avec un système aussi simple .

Donc on passe par quelque chose de bidon (la monnaie, par exemple) et là, miracle, certains peuvent vivre sans travailler sur le dos des autres, et même s’octroyer la plus grosse part du gâteau. On pourrait voir un autre avantage ou problème (tout dépend si on est banquier ou travailleur) : en passant par quelque chose de bidon pour gérer nos échanges, il se trouve que nous ne gagnons plus assez pour acheter tout ce que nous produisons. Merde alors ! Sauf que là, vient le crédit, la dette. La dette cumulée du monde est colossale (particuliers, états, entreprises, ....) et il ne faut pas croire que les milliardaires possèdent exactement l’équivalent de cette dette, non. Cette dette nous la devons aux banques qui ont essentiellement créé l’argent à partir de rien pour que l’on puisse consommer ... ce que nous avons produit.

Exemple concret ?

Avant l’explosion de la bulle de 2008 aux Etats-Unis, ils avaient construit tout un tas de maisons, achetées à crédit. On a fait monter les taux d’intérêt (FED), expulsions, etc... Beaucoup de maisons se sont retrouvées squattées, délabrées, détruites. Nous sommes capables de construire des maisons pour loger décemment tout le monde, mais nous ne pouvons pas les acheter.

Si pour rembourser la dette, il faut travailler, mais que nous ne sommes pas assez payés pour acheter les choses que nous avons produites, alors la perfusion doit s’intensifier toujours plus. D’autant plus que la dette augmente. Plus vous êtes endetté, moins vous avez d’argent pour consommer votre propre production. En fait, c’est comme les impôts : demain on paiera uniquement pour les intérêts, il n’y aura plus aucun service public, et on paiera aussi cher (sinon plus) qu’aujourd’hui et plus cher qu’hier.

La dette et la monnaie, c’est l’esclavage réinventé.