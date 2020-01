Lettre ouverte aux députés LREM sur la réforme des retraites

@Aff le loup

Ah ! Très bien, donc l’administration ne peut imposer quoi que ce soit pour la SS et les retraites puisque ça ne la concerne pas. Vive la liberté ! Bien évidemment, plus d’obligation de cotisations et ce sont nos enfants qui vont payer nos retraites comme le demande le code civil :



" L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère." (art. 371)

" Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin." (art. 205)

" Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés." (art. 206)