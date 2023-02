Lettre ouverte aux députés sur la réforme des retraites

Un dernier amendement pour la réforme des retraites

Mesdames Messieurs les députés.

Je sais que pour nombre d'entre vous les semaines qui viennent de s'écouler ont été difficiles.

Avant que vous preniez un repos bien mérité, je vous prie de m'accorder quelques minutes pour lire cet amendement, qui, sans nul doute, ne fait pas partie des dizaines de milliers qui ont été déposés.

"Indécent", c'est le mot qui convient le mieux pour qualifier cette réforme.

- Indécence de Macron, qui, quoi qu'il en dise, n'a pas de légitimité pour imposer cette réforme.

- Indécence d'un tel projet qui provoque la haine et le rejet de la classe politique et jette les Français dans les bras du FN. Êtes-vous totalement inconscient ?

- Indécent de demander aux français les plus vulnérables des efforts pour le droit à une retraite digne alors que les classes les plus riches ne cessent d'accumuler des profits.

- Indécent, étant donné le contexte d'une crise généralisée des services publics, d'un service hospitalier à l'agonie, de la faillite du système scolaire, de la désindustrialisation du pays, de la paupérisation de nos concitoyens, de la crise climatique, de faire cette réforme idéologique qui heurte une grande majorité des Français et qui n'a aucune urgence immédiate.

- Indécent spectacle de la démocratie représentative à l'Assemblée Nationale et de la faillite institutionnelle.

Les Français ne veulent plus de ce système suranné, de cette représentation par des élus enfermés dans leurs convictions, prisonniers de leur propre parti.

La première qualité en politique est le doute, mais chez vous le doute n'existe plus ; on remplacerait 99% d'entre vous par des robots qu'on ne verrait pas la différence.

C'est un tort de croire que ceux qui sont au pouvoir ont pour objectif le bien commun. Non, ceux qui sont au pouvoir ont pour objectif de s'y maintenir, coute que coute, même au détriment, ou plutôt devais-je dire, surtout au détriment de l'intérêt général, afin de servir leurs propres d'intérêts et d'obliger ceux qui ont permis leur accession au pouvoir : les riches.

Mais le politiquement correct, propre à chaque parti, fait qu'il est plus facile de faire passer un éléphant par un trou de souris que demander à un politique de dire la vérité. De toute façon, dire la vérité en politique, cela n'apporte rien, ce ne sont pas ceux qui disent la vérité qui sont élus mais ceux qui mentent le mieux.

À l'époque où j'étais étudiant chercheur à l'Université, un compagnon plus expérimenté m'avait donné le conseil suivant : "Avant d'entreprendre une expérience, pose-toi toujours la question si cela va te permettre d'atteindre ton objectif".

Aussi, je voudrais poser solennellement la question à chacun d'entre vous, quel est votre objectif, la raison de votre engagement politique et que faites-vous pour y parvenir ?

Votre objectif est-il d'œuvrer pour l'intérêt général en construisant une société apaisée, où il fait bon vivre, forte et solidaire pour affronter les défis colossaux qui nous attendent ; ou votre objectif est-il votre carrière personnelle, la fracture de la société, le cahot et les inégalités ?

Venons-en maintenant à ma proposition d'amendement.

Si vous tenez absolument à effectuer une réforme des retraites, une vraie réforme qui soit synonyme de progrès et non de régression, faites-le au moyen d'une convention citoyenne et engagez-vous à respecter scrupuleusement l'avis qui aura été émis par des citoyens éclairés.

Une fois la réforme votée et entérinée, effectuez des revues d'applicabilité, c'est-à-dire des commissions qui iraient sur le terrain pour voir comment s'applique cette réforme, elles interrogeraient les personnes concernées, les administrations, les entreprises, bref, elles prendraient le pouls de la société française et proposeraient des axes d'améliorations, s'il y en a. Ces revues d'applicabilité pourraient avoir lieu une fois par an et pourraient être composées soit de parlementaires, soit de 2 ou 3 citoyens volontaires tirés au sort qui auraient reçu une formation et qui seraient encadrés par un professionnel.

J'espère que cette proposition intéressera un certain nombre d'entre vous ou du moins qu'elle nourrira votre réflexion.

Bien cordialement