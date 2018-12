Lettre ouverte aux forces de l’ordre civiles et militaires

Chers forces de l'ordre civiles et militaires,

Vous avez fait le serment de protéger la France et sa population, ses intérêts et ses valeurs, par ce petit paragraphe qui vous est dédié :

Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions.

ARTICLE 2 du Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009

Ces dernières semaines, m’ont laissé à penser que vous avez oublié le côté « humain » de votre engagement. Il suffit pour cela de regarder le nombre de vidéo disponible sur l’internet. Les grenades et flash Ball que vous utilisez, sont des armes létales tournées contre un peuple désarmé qui veut simplement reprendre le destin de son pays en main. En réprimant les manifestants vous les privez de leur droit fondamental à manifester comme écrit dans notre constitution.

Nuls ne doutent que les ordres que vous recevez, n’émanent pas de vos chefs directs ni des leurs, mais de bien plus haut et peut-être même plus haut que Jupiter qui, depuis le mont Olympe, basé le jour où j’écris au niveau de Saint Tropez…, Vous ordonnent de commettre ces crimes de guerre, et ce afin qu’ils puissent tranquillement continuer leurs petites vies et nous asservir encore davantage.

Mes chers camarades de la police et vous mes frères de la gendarmerie, nous voilà revenus aux temps de René Bousquet, période sombre de votre histoire, où sous les ordres de votre chef, vos aînés ont réalisés les souhaits du reichsführer pour sa solution finale. A la libération une « épuration » des collabos Français a eu lieu. Je ne débattrais pas du bien-fondé de cette épuration. Le but étant juste de rappeler les faits.

Revenons à notre actualité.

Ce gouvernement va tomber.

Il ne s’agit pas là d’une supposition mais d’une affirmation et lorsqu’il s’écroulera alors, « une chasse aux sorcières » s’ouvrira. Je ne le cautionne pas personnellement mais, le peuple demandera des comptes. Il faudra lui livrer des responsables. Pour en arriver à ce raisonnement, il ne faut pas sortir de Saint Cyr comme le dit l’expression populaire. Que croyez-vous qu’il va se passer pour vous, si ouvertement vous vous opposez aux demandes du peuple ? Et dans la vie de tous les jours n’êtes-vous pas des citoyens lambda ? Ne souhaitez-vous pas vivre au lieu de survivre ? Que souhaitez-vous offrir à vos enfants ? Et surtout êtes-vous prêts à leur dire : oui papa (ou maman) était un(e) collabo pendant que le peuple essayait de te construire un avenir meilleur !

Afin d’éviter d’être poursuivi pour crime de guerre par un tribunal de Nuremberg 2.0, j’exhorte l’ensemble des forces de l’ordre, civiles et militaires à se ranger du côté du peuple car assez de sang a coulé des deux côtés. Plusieurs options s’offrent à vous. Vous avez le devoir de désobéir quand vos ordres sont de nature illégaux (demandez à vos OPJ) et vous pouvez aussi vous mettre en arrêt maladie.

L’ennemi est infiltré au plus haut niveau de nos instances et institutions civiles et militaires, c’est pourquoi il est temps de rejoindre le mouvement.

Aidez le peuple à reprendre son pays et à chasser tous les corrompus de France ! Il en est de votre devoir !

J’en appelle maintenant aux forces armées et formations rattachées. Il est temps pour vous aussi de rejoindre le peuple car vous lui avez fait le serment de le protéger en tous temps et en tous lieux contre les ennemis qu’ils viennent de l’extérieur ou de l’intérieur.

Alors J’en appelle à vous tous ! Unissons-nous afin de rendre la liberté à notre peuple ! Rejoignez-moi dans ce combat contre l’oppression et rendons à la France et à son peuple ses lettres de noblesse !

La France est un beau et grand pays qui est en train de sombrer par la faute de personnes agissants dans l’ombre et pensant être intouchables de par leur argent ou statut.

Il est grand temps que ces agissements cessent et c’est la une volonté du peuple !

Vivre librement et sereinement dans un pays nettoyé de toute cette corruption !

Vox populi Vox dei

Arès 2.0

