Lettre ouverte aux « Gilles et John »

Pour commencer je voudrais adresser une double félicitation, en premier lieu au « Président » qui a réussi à mettre la France dans la rue, et en second lieu à vous qui, sans leaders syndicaux ou politiques, avez lancé avec succès une telle mobilisation pacifique !

Sans leader, c’est la nouveauté des nouveautés ! Et ça dérange des comiques troupiers comme Martinez (vous savez, le révolutionnaire cégétiste qui a appelé à voter Macron l’an dernier), qui s’est même permis de déclarer, à grand renfort de postes TV avides de sa prompte et bénévole collaboration, qu’il ne défilerait pas aux côtés des « fachos » ; quand on sait que 40% des membres de la CGT votent FN, ça fait bizarre, non ? Certains leaders politiques ont compris, d’autres pas, que vous venez de faire sauter un « bouchon », la stratégie de l’épouvantail si utile en France pour ne rien changer semble avoir sinon pété du moins pris un grand coup !

Et le Monde et son « deconnex » s’alarment :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/17/a-bar-le-duc-melenchonistes-lepenistes-et-monarchistes-portent-tous-un-gilet-jaune_5384930_3224.html?fbclid=IwAR2vrmZqbk_-Qu6n8aFN0xXN2lyHGPPA-EGfxkrS7T6AFcz5ZOnjSvGZSMQ

Maintenant c’est la puissance fédération des transports qui vous demande de ne pas bloquer l’économie, parce que, bien entendu, c’est vous qui bloquez l’économie, pas le pouvoir qui attaque votre train de vie, celui des vos proches, celui à venir de vos enfants … eux aussi vous prouvent que vous les dérangez non pas parce que vous bloquez les routes, mais parce que vous les avez contournés, et la FNSEA fait de même … rien ne doit se faire sans les leaders actuels, comme dirait Valss « enfin quoi, merde, quand même ! ». S’ils sont aussi bien payés et subventionnés par Bruxelles, c’est qu’ils sont indispensables, non ?

Et la presse, terrible presse « française » n’est pas en reste :

BFM TV annonce : un « Gilles et John » interpellé en état d’ivresse sur la voie publique …. Un poivrot sur 2 millions de manifestants, voici l’état de la presse et de l’information en France !

Personnellement je crains pour l’avenir de ce poste, si on interpelle les gens pour usurpation de profession, connerie congénitale, désinformation ou incompétence, ils vont devoir fermer …

Ce qui est intéressant c’est de noter que les R.G. ont déclaré n’avoir identifié aucun meneur politisé ou ayant des antécédents :

Source R.G. via RTL : "Mais qui sont ces "gilets jaunes" ? Leur profil est décrit par les services de renseignements dans une note qu'a pu se procurer RTL. Selon cette note, il s'agit de huit franciliens, cinq hommes et trois femmes, âgés de 27 à 35 ans. Ce sont eux qui auraient lancé les premiers appels au blocage sur Facebook le 10 octobre dernier. Les policiers l'écrivent d'emblée : il s'agit d'individus au profil plutôt neutre, ne révélant aucun engagement militant, et sans lien connu avec des groupes à risque. "

Et du coup les médias en cherchent, ils ont comme mission d’identifier des meneurs potentiels, ceux qui ensuite seront poursuivis par la « justice » comme ce gars qui vient de prendre 4 mois ferme pour avoir « formé une chaîne humaine » … en France démocratique on admet la chaîne, mais il ne faut pas qu’elle soit humaine (source Syndicat France Police policiers en colère).

Et la presse renchérit « parmi vous il y a des racistes, des fachos, des homophobes » … Eh oui, c’est ça la France, un assemblage de gens ayant des idées différentes et qui démontrent, grâce à vous, qu’ils peuvent avoir des objectifs communs et que, venant de toutes origines, ils ne veulent plus se faire « presser » tout en voyant des dirigeants qui s’en mettent plein les poches, l’exemple de carlos ghosn tombe à pic, d’autres qui commettent "pis que pendre" sont blanchis par la justice (darmanin, tron ..).

Personnellement j’ai juste un conseil à vous donner : refusez tout entretien avec un poste de télé ou un journal français, ils vont vous écouter, vous faire mousser, vous pousser à dire ce que vous ne voulez pas dire, puis couper au montage, et ensuite vous cartonner ! Isolez la presse française, elle le mérite bien, et ne l’aidez pas à vous identifier comme meneur potentiel, vous serez alors le bouc émissaire … Rappelez-vous à l’école : « je crains les grecs, même porteurs de présents »