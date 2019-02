Lettre ouverte aux parlementaires et aux élus

@Clojea :

Mon point de vue « pan-déterminé » est le suivant : entre des gens qui s’octroient le « droit » de violer la loi au détriment d’un très grand nombre de leurs concitoyens en les privant du droit de libre circulation, en dégradant et détruisant des biens publics et privés, et ceux dont le métier est de faire respecter la loi et de faire régner l’ordre mon choix est facile et sans aucune hésitation.

Pour autant je n’estime pas illégitimes toutes les revendications portées par ceux qui vêtus d’un gilet jaune souhaitent les faire entendre des pouvoirs publics. Au contraire je souhaite que nos dirigeants en tiennent compte et apportent des solutions. Il me semble que ce message est parfaitement passé et que le gouvernement est bien conscient de la nécessité d’y apporter une réponse.

Je m’interroge sur les motivations qui poussent les manifestants à poursuivre leur mouvement hors la loi, sachant avant même le début des manifestations hebdomadaires qu’elles vont finir par des destructions de biens publics et privés, entrainant une réaction violente des forces de l’ordre.

Je pense qu’actuellement et sans doute depuis le début ils, les citoyens lambda sincères, sont manipulés par des gens qui restent dans l’ombre avec bien d’autres espoirs qu’un ajustement de la politique pour redonner du pouvoir d’achat à ceux qui en manquent le plus.

Ces manipulateurs souhaitent un chaos politique et institutionnel. Ils s’imaginent bien jouer et remporter un troisième tour des élections présidentielles et législatives qui n’ont même pas deux ans !