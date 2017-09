Lettre ouverte aux présidents des GAFA

A messieurs Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon)

Messieurs les Présidents des GAFA,

Et les GAFA ! Il faut payer ! Vous avez longtemps joué à ce jeu – le Monopoly Défisc – qui consiste à échapper à l’impôt en utilisant tous les trous du filet fiscal pour augmenter les retours sur investissement et accroître la valeur des actions. Maintenant, fini de jouer !, car cela deviendrait une activité mafieuse. Vous êtes intelligents, avez de gros QI, vous savez donc ce que vous devez à l’Etat ; pour résumer : le Droit, les Infrastructures, les Universités, la Sécurité. Cela peut se décliner de mille façons et regrouper sous ces quatre rubriques tous les services que donne une société développée est assez réducteur. Toutefois, en s’en tenant à ces seuls points de vue, il apparaît que rien ne peut se faire, soit dans un seul pays soit dans le monde entier, sans y recourir. Et doit-on vous rappeler Messieurs les Présidents et hommes richissimes (deux d'entre vous sont dans le top 5 mondial avec des fortunes se comptant donc en milliards de dollars), que ces services ne sont possibles que si les ressources financières des Etats sont suffisantes : cela s’appelle la fiscalité qui repose sur des impôts directs et indirects. Vouloir y échapper relève d’une démarche de prédateur, c’est vivre sur le dos des autres comme dit ma concierge qui ne veut plus utiliser Google, qui a revendu dans une braderie sa tablette Apple, refuse d’utiliser Amazon et ne joue plus sur Facebook ! Elle milite fortement dans une Assos pour amener ses collègues à faire comme elle. Bien informée ma concierge !

Dans la lutte fiscale que vous engagez contre les Etats vous allez perdre. C’est une évidence. Vous pouvez repousser les échéances mais votre image est en train d’en prendre un cou, et vous avez plus à perdre qu’à gagner en poursuivant ce jeu. Alors n’attendez pas que ceux chez qui vous vous défiscalisez avec des facturations et refacturations internes bidons et l’aide de fiscalistes corrompus par vos pratiques ou recrutés dans les mafias du sud, mettent en place les moyens pour vous coincer ; prenez les devants, changez de comportement, quitter vos lunettes noirs et déclarez correctement les gains et pertes là où ils sont produits pour payer normalement vos impôts : c’est ce que vous devez à la société, rien de plus. Et dans l’attente je vais faire comme ma concierge, sinon elle ne passera plus l’aspirateur devant ma porte. (Le pouvoir des concierges, faut le respecter, pas jouer avec !)

Si vous n’êtes pas convaincus parce que vous n’aimez pas l’Etat, que vous pensez qu’il est plus important d’alimenter vos Fondations, que votre petite amie est dans une ONG qui panse les plaies du monde et que vous financez largement… regardez où votre pays est tombé avec Trump ; regardez ce qui se passe en Europe où vous faites du bon business : 50% des français ont voté pour des partis d’extrêmes droite et gauche (c’est kifkif), les Allemands n’ont pas fait mieux et en Turquie Erdogan est suivi dans son délire d’islamisation par plus de 50% de sa population… Pourquoi ?, parce que le système éducatif ne produit plus des citoyens éduqués ! Ils votent comme ils pensent, de travers. Ils suivent celui qui flatte leur corporatisme, leurs petites boutiques sans voir plus loin que le bout de leur nez, sans appréciation de l’intérêt général, ignorants de la notion de Bien Public. C’est le meilleur tribun qui gagne, et peu importe ce qu’il dit pourvu qu’il le dise en amusant, comme un comique de télé !

C’est dire que l’Etat doit mettre le paquet pour récupérer le coup et pour cela, malgré les dettes accumulées, injecter encore plus d’argent dans le système éducatif. Conclusion : Sundar, Mark, Tim, Jeff payez vos impôts si vous voulez faire du business dans de bonnes conditions ; donnez l’exemple ; et dites-vous que ce n’est pas avec les électeurs de Trump (et les autres, électeurs de l’extrême) que vous écrirez le monde de demain… N’oubliez jamais que si vous faites un excède vitesse le flic se fout de votre fric pour vous mettre une prune, et vous coffre si vous l’emmerdez… vous êtes aussi des citoyens ordinaires !

Apluss de vos nouvelles fiscales