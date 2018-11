Lettre ouverte d’un citoyen lambda aux gilets jaunes

Chers gilets jaunes,

Vous auriez pu ouvrir tous les péages aux automobilistes de France. Vous avez choisi au contraire de barrer la route à tous les automobilistes de France. Vous auriez pu donner naissance à un mouvement de sympathie solidaire. Vous avez engendré une vague d’antipathie, et avez un peu plus divisé la société française. Plutôt que la stratégie du succès, vous avez donc choisi celle de l’échec.

Imaginez la France libre de rouler sans péage. Le hashtag « en route » qui répondait ironiquement au « en marche » d'emmanuel MACRON se serait répandu comme une épidémie positive partout sur les réseaux sociaux. Vous auriez été les héros de la France. Une opération reproductible chaque semaine, qui aurait pu se terminer à l’Elysée par un renversement pacifique du gouvernement. Une véritable révolution démocratique. Mais non...

Au lieu de vous en prendre aux intérêts de ceux qui organisent votre misère vous barrez lâchement la route aux citoyens qui souvent se trouvent dans la même galère que vous. Comme ces terroristes qui au lieu de s’en prendre aux intérêts qu’ils prétendent combattre, attaquent le peuple.

Ceux qui nous gouvernent se frottent les mains. Pour eux c’est une très belle opération. Bientôt vous serez si détesté par les français (à juste titre) qu’ils soutiendront la police qui vous dégagera des routes manu militari. À coup sûr, l’autorité que vous prétendiez contester sera renforcée par votre mouvement. La société française elle, sera un peu plus divisée.

« Diviser pour mieux régner »

L’adage n’a jamais été si bien mis à profit que sous les gouvernements « démocratiques » à tel point qu’il a été érigé en principe de gouvernement : la Gauche contre la Droite, l’extrême droite contre les « Antifa », la femme contre l’homme, le gay contre l’hétéro, le musulman contre le catho, le juif contre le goyim, le gilet jaune contre la France qui roule... On encourage, sinon fabrique, autant d’étiquettes de divisions des français que de jeux de grattage à la française des jeux. L’autorité approuve, preuve en est d’ailleurs concernant le mouvement très médiatisé des « gilets jaunes » la sympathie de la police que l’on voit sur les vidéos prêter main forte aux gilets jaunes lorsque des automobilistes tentent de forcer les barrages…



Comme disait Napoléon la friponnerie à des limites, mais la bêtise n’en a pas.

D’un mouvement contestataire qui aurait pu être positif d’un point de vue démocratique, vous en avez fait un mouvement négatif, sous le patronage de la bêtise, et sans doute avec une solide base de jalousie comme dénominateur commun contre tout ce qui roule et avance lorsqu’on a le sentiment d’être soi même arrêté…

Il est vain de tenter d’empêcher des contestations, mieux vaut en détourner le cours.

Ceci pourrait être une phrase de Machiavel. C’est ce que fait constamment l’oligarchie qui nous gouverne depuis la première révolution dont elle a détourné le cours, la Révolution Française.

Le peuple de France qui venait de décapiter son roi et avait la possibilité de se libérer de ses chaînes a été immédiatement divisé et encarté dans un maillage étroit de syndicats et de partis politiques corrompus. Tel un troupeau de moutons qui va lui même à l’abattoir ou le taureau qui charge la muleta du matador plutôt que le matador lui même. Le bon peuple se déchire, voire s’entretue à la moindre occasion sous des étiquettes marketés par les médias de l’oligarchie, metteurs en scène et arbitres cyniques de ces luttes fratricides. Les gilets jaunes n’auront fait que deux morts. Un gilet jaune et un motard sans gilet. Cela reste deux morts de trop. Des innocentes victimes dont l’une ne portait pas de « gilet jaune » mais était un frère…

Il faudrait pour que l’on sorte de ce cercle vicieux de division et pour cela mettre un peu plus d’intelligence et d’amour dans la cause, autrement dit de compréhension.

Que chacun applique certains principes fondamentaux :

-un mouvement de contestation ne peut réussir que s’il entraine la sympathie et l’adhésion du plus grand nombre.

-un mouvement de contestation ne peut réussir que s’il est animé par l’amour et non la haine de tout ce qui n’est pas vous (gilet jaune).

-s’il vise une opération négative plutôt que positive.

-s’il vise à prendre des innocents en otage plutôt que les véritables responsables des causes qu’il prétend combattre.

Personne par exemple ne serait en colère de passer gratuitement à un péage, ou de remplir son réservoir d’essence pour un euro symbolique…

Pourquoi les gilets jaunes n’ont pas pris d’assaut quelques stations service sur les autoroutes et les péages de France, symbole de l’oppression oligarchique que nous subissons ? Bêtise ou manque de courage ?

Il faut donc réfléchir avant d'agir et cesser de servir de pions à une « opération » pour laquelle on vous réunit au moindre coup de sifflet souvent soufflé, suggéré ou manipulé en sous main par ceux là même que vous prétendez combattre.

C’est idiot à souligner, mais vous êtes-vous posé la question, chers gilets jaunes, de ce que va vous apporter le blocage de vos amis citoyens sur la route ? Qu’espérez-vous de cela ?

Il faut être bien naïf pour penser que vous obtiendrez ainsi ce que vous revendiquez.

Très vite votre mouvement sera isolé et les français applaudiront la police qui vous dégagera des routes après vous avoir assisté.

Les gens vous détesterons, et vous retournerez à votre travail en vous détestant un peu plus parce que vous aurez échoué… Vous nourrirez alors un peu plus de haine contre la population qui ne vous a pas soutenu – à juste titre. Jusqu’à la prochaine manifestation de ce type… ambulances, infirmières, routiers, cheminots… tous manipulés…

REFLECHISSEZ à vos actions avant d’agir.

Ne suivez pas le slogan de Nike « just do it ». « Ne réfléchi pas, juste, fais le ! ». Mais « Think about if before ». Réfléchi avant d’agir.

Si vous cherchez le succès, il faut cherchez l’adhésion, si vous cherchez l’adhésion, il vous faudra trouver des actions intelligentes qui apportent quelque chose aux autres tout en les sensibilisant à votre combat particulier, partant du principe que les gens que vous regardez de l’extérieur et que vous pensez plus avantagés que vous souffrent aussi en silence et ont eux aussi leurs problèmes.

Les gens qui nous gouvernent et nous oppressent sont très peu nombreux, et ils sont forts seulement parce que nous, « la majorité » sommes divisés. Dès que nous parviendrons à nous rassembler, je vous assure, ils auront très peur.

Toute action qui vise à autre chose qu’à un rassemblement solidaire fait donc le jeu de l’oppresseur.

Si vous doutez de la marche à suivre, sachez que, en faisant le choix de l’amour et de l’altruisme, on ne se trompe jamais. Il n’y a pas de vecteur de rassemblement plus puissant. L’histoire montre au contraire, comme l’actualité, que tout mouvement contestataire qui prend comme dénominateur commun la haine de l’autre, profite à la petite minorité malveillante qui nous divise afin de mieux nous gouverner.

G.M votre serviteur