Lettre ouverte d’un „Toubab” à un „Negru”

Bonjour Monsieur Demba Ba, j’ai mis dans le titre deux mots qui sont importants pour moi :

-Toubab car c’est ainsi que j’étais référencé au Sénégal, un pays dont vous êtes originaire,

-Negru parce que je parle roumain et connais bien ce mot.

Je vais donc commencer par „Toubab”, ce qui signifie „le blanc” , en vous citant :

« Bienvenue en Occident, là où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. » (Demba Ba, tweet du 2 avril 2020).

Je ne me suis jamais vexé d’être appelé ainsi, ni que des amis sénégalais, quand nous étions ensemble au restaurant ou en public, me montrent une personne à une autre table en me disant „Gé, tu vois le Toubab, là-bas” ... et puis mon meilleur ami depuis 1987 s’appelle Thierno N’Diaye, il est musulman, sénégalais, ancien directeur à la DESPS et il vit à Dakar, Parcelles Assainies.

Je connais le Sénégal depuis 1986, date à laquelle nous avons commencé des partenariats entre la Protection Judiciaire de la Jeunesse de France (PJJ) et la Direction de l’Education Surveillée du Sénégal (DESPS). Comme ces partenariats ont notamment consisté à amener des véhicules par la route pour les offrir à la DESPS, je suis à plusieurs reprises passé par Tambacounda et bien évidemment par Koussanar, dont votre famille est originaire. Quand j’ai quitté la PJJ et me suis installé en Roumanie ces partenariats ont continué et ce sont des roumains qui ont pris le relai des français et ont offert des véhicules à cette même DESPS, entre 1999 et 2006 ; au total une trentaine de véhicules venant de Roumanie ont donc permis aux services sociaux sénégalais de fonctionner sans devoir financer des investissements lourds. Vous pouvez bien entendu vérifier ces informations en contactant directement la DESPS à Dakar !

Alors vous voyez, être appelé „Toubab” pour moi ce n’est pas une insulte !

Maintenant venons en au „Negru” :

Je pense qu’après que vous ayez copieusement et gravement pété les plombs des gens ont tenté de vous expliquer ce que signifie „negru”, mais il est possible qu’ils aient oublié ce qui suit :

-initialement la Roumanie, en tant qu’Etat, a été appelée Țară Românească ; Cette appellation date de 1330 et est l’oeuvre d’un dirigeant (Domnitor) nommé „Negru Vodă” (sa photo est aux côtés de la vôtre en-tête de ce courrier) et qui a aussi décidé que la capitale serait Câmpulung (traduction en français „Longchamp”). Dans cette ville historique de Câmpulung nous y trouvons le monastère Negru Vodă ...et comme cette ville est francophone nous y trouvons aussi un „Boulevard Pardon” formé des rues „Negru Voda” et „République” https://muscel-info.ro/viziteaza/bulevardul-pardon/

-ce mot „negru est aussi utilisé dans ce qui suit, avec la traduction :

extrait du DEX (le Larousse roumain) "NEGRU, negri, s. m. Persoană care aparține rasei negre. " trad : personne apartenant à la race noire.

Ochi negri, Yeux noirs

Pâine neagră, Pain noir

Cafea neagră, Café noir

Pământ negru cernoziom, Terre noire –tchernozium

Haine negre, Vêtements noirs

Marea Neagră, Mer Noire ...

L’arbitre a donc utilisé un mot courant, alors qu’il aurait pu aussi dire en parlant d’un noir „cioară”, ce qui aurait été autrement insultant et ne vous aurait pas fait réagir car là aucun phénomène d’allitération n’aurait joué !!!

Je vais aussi rajouter une information, peu connue : en 1907 a eu lieu en Roumanie une révolte paysanne contre les propriétaires terriens et qui s’est soldée par 11.000 paysans abattus par l’armée et plus de 10.000 condamnés aux travaux forcés, on les a appelé alors „les esclaves blancs des sillons noirs” (cf. ce lien en langue roumaine https://adevarul.ro/locale/focsani/rascoala-1907-revolta-robilor-albi-brazdei-negre-s-a-spart-buboiul-chestiunii-taranesti-flamanzi-1_54feb0c3448e03c0fd69f55b/index.html ).

Alors voyez-vous, Monsieur Demba Ba, qu’on soit blanc ou noir, l’important c’est celui qui tient le fusil, pas celui qui gueule comme un gorêt en plein milieu d’un stade parce qu’il n’a rien compris au film ...

Et puis je ne peux pas passer sous silence cet humour typiquement français qui nous permet ceci :

Duo Thierry Roland Jean-Michel Larqué en marionnettes :

Salut roumain dans l’émission „on n’est pas couché” :

„Phrases cultes" du duo Th Rolland-Jean Mimi

Lors d'un match opposant l'Angleterre à l'Argentine en 1986,

"Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance ?".

On note aussi - sur le ton de l'humour, bien évidemment - des phrases comme

-"Il y a deux Lee sur le terrain, ça peut faire une chambre",

-"Pour les marocains, le couscous est cuit"

ou encore, lors d'un match opposant le Japon à la Croatie,

"Il faudrait que ça se débride"."

Pour terminer :

- je voudrais offrir une mention spéciale à Roxana Maracineanu, ministre des sports qui apparemment ne connais plus bien la Roumanie, la langue roumaine et Câmpulung... Haide Roxana, un mic „Pardon” .. ca pe vremuri ... (trad/ allez Roxana, un petit „Pardon” comme au bon vieux temps, sur le Boulevard du même nom).

-quand à vous, Monsieur Demba Ba, j’espère que vous allez ouvertement et officiellement vous excuser, et peut être en profiter aussi pour cesser de faire la pub du Président Erdogan ...