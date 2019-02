Lettre ouverte des Gilets Jaunes de Crolles (38)

à l'intention de la caste médiatico-politique française.

Mesdames, Messieurs, du monde de la politique et des médias,

Cela fait plus de trois mois que la manifestation sociale des Gilets Jaunes a bouleversé le pays. Trois mois d'occupation pacifique des rond-points en journée et soirée en semaine et à se mobiliser les Samedis pour manifester quelle que soit la météo (pluie, neige, froid) par des centaines de milliers, voire des millions de personnes lorsque sont cumulées les participations ponctuelles et les rotations.

Depuis quelques jours, vous avez accéléré votre propagande détestable à notre égard en nous assimilant, nous Gilets Jaunes, à des antisémites en puissance. Hormis le fait que le mouvement des Gilets Jaunes est contre toute forme de racisme, vous persistez à répandre ce mensonge. Avant cela, vous nous aviez aussi traité dans l'ordre de populistes, de casseurs, d’extrémistes de droite ou de gauche, de rouge-bruns, de putschistes, d'homophobes, de nervis, de factieux, de minorité haineuse... Plus récemment il ne nous a pas échappé que vous tentiez de faire croire que les personnes qui continuent de manifester sont plus radicales qu'auparavant, sans aucune preuve... Quand allez vous arrêter ce délire ?

Pour être plus spécifique sur la crise que vous avez créée cette semaine, nous sommes véritablement indignés par le deux poids deux mesure de vos déclarations. Toute votre caste lance des appels à s'élever contre l'antisémitisme, ce qui monopolise des heures de TV, radio et des articles dans tous les journaux. Alors que nous n'avons entendu presque personne s'indigner des techniques de guerre utilisées la semaine dernière lorsqu'une main de manifestant a une fois de plus été arrachée. Cela se passe en France. Toute personne informée sait qu'on ne peut renvoyer une grenade GLI-F4 à l'envoyeur puisqu'elle est faite pour exploser 2.5 secondes après avoir été dégoupillée. Pourquoi cet engin a-t-il été lancé au milieu d'une salve de lacrymos mis à part pour mettre en danger la vie de manifestants ? Pourquoi avons-nous eu à subir des heures de vos commentaires douteux sur cet épisode grave, dans tous les médias, sans que ces faits précis ne soient rappelés simplement ?

Mais plus grave encore… Comment osez-vous associer la plus grande manifestation sociale des cinquante dernières années à quelques insultes portées sur une personne qui a elle même proféré des commentaires racistes par le passé (1) (2) ? N'est-ce pas pour chercher à pulvériser cette manifestation sociale et cacher sous le tapis les actes graves de répression policière sans précédent qui sont portés chaque semaine sur les manifestants (3) . Ne vous est-il pas venu à l'esprit qu'il y a aussi des juifs parmi les gilets jaunes ? Sont-ils eux aussi antisémites ? Et si un catholique, un bouddhiste ou un musulman se fait violemment insulter par un gilet jaune, assisterons nous à une opération médiatico-politique d'envergure équivalente ?

Nous sommes consternés par la gravité de la situation. Chaque semaine, des hommes sont violentés, des femmes sont frappées sans raison. Plusieurs personnes ont été mutilées, comme cette jeune femme de 20 ans qui a perdu un œil à vie et témoigne dans les médias alternatifs(4). Les manifestants se font gazer ou arrêter pour la plupart illégalement par rapport au code de procédure pénale.

Depuis le début du mouvement il y a trois mois, 11 personnes sont décédées dont une personne âgée (Zineb Redouane), morte des suites de ses blessures, provoquées par l'explosion d'une grenade lacrymogène sur son balcon au 4e étage. Qui en parle ? Combien de personnes dans le coma comme ce pompier de Bordeaux, père de famille abattu à coup de grenade et LBD40 le 12 Janvier 2019 (5) ? Combien d'appels ont été lancés pour condamner les tirs de balles 40mm envoyées à plus de 300km/h qui ont éborgné une vingtaine de personnes, hommes ou femmes, et blessé des centaines de nos concitoyens souvent au visage ou à la tête, contrairement aux règles d'usage. Des non-manifestants ont été touchés, ce qui en dit long sur le non respect des procédures.

Ces armes militaires à visée holographique permettent une précision de 10cm pour un tir à 50m. Lorsqu'elles ne sont pas interdites, elles sont réservées dans les pays voisins pour frapper des terroristes… Plutôt que de parler d'une altercation verbale, parlons des deux-mille blessés dont 94 graves. Mis à part les déclarations ahurissantes de l'ancien ministre Luc Ferry(6), nous n'avons pourtant entendu aucun appel d'envergure parmi les politiques et les médias pour que cette violence cesse. Pas de marche contre la violence policière même quand des manifestants pacifistes se font tirer dessus comme des lapins. Aucune dénonciation des casseurs infiltrés qui permettent ensuite la répression.

Ou êtes vous, les bien-pensants, lorsque le peuple de France crève la bouche ouverte par manque de revenus ? Ou sont les indignations quand le gouvernement Macron encadre des hausses de prix en pleine crise sociale alors que le peuple n'arrive plus à boucler les fins de mois ? Ou est votre compassion, ou est votre humanité ? Qu'attendez vous pour nous défendre ?!

C'est avec beaucoup d'amertume que nous devons faire face, chaque jour, à ces flots incessants d'insultes et de sous-entendus à notre égard. S'il arrive parfois qu'il y ait des dérapages, les propos et mode d'action de chaque Gilet Jaune n'engagent que lui. Ce mouvement n'est ni partisan politiquement, ni associé à des syndicats. Malgré toutes les tentatives de division, c'est un mouvement unitaire dont le but, faut-il le rappeler, est de trouver une solution rapide aux problèmes de plus en plus de français à finir le mois financièrement, à manger à leur faim, à se chauffer, à payer leurs impôts et factures, et plus largement à permettre à tous les citoyens de vivre et non de survivre (7) dans un des pays les plus développés du monde.

Les Gilets Jaunes ont la nette impression que vous, représentants de la caste médiatico-politique française, avez tout simplement totalement ignoré leurs revendications car vous ne cessez de faire diversion en associant toujours les Gilets Jaunes à de la violence ou de la haine plutôt que de parler du fond, ou à faire croire que le mouvement s'essouffle. (Plus personne n'est dupe de la désinformation massive quant aux chiffres de manifestants : Les français ont accès à des centaines de sources vidéo. Ils peuvent vérifier chaque semaine que vous leur mentez massivement et que la mobilisation reste très haute dans toutes les villes de France).

Nous continuerons d'appeler le peuple à porter un regard critique sur vos mensonges. Sachez que si nous avons des doutes sur le fait que la République est en marche, nous sommes par contre certains que l'éveil des consciences est bel et bien en marche. Nous appelons aussi tous nos concitoyens à nous rejoindre par solidarité en manifestant leur présence quelques heures sur les rond-points ou dans les cortèges. Nous restons déterminés. Les gilets jaunes sont pour la plupart des travailleurs ou des retraités, des hommes, des femmes, très concernés par leur avenir, celui de leurs anciens et celui de leurs enfants. Nous voulons vivre dignement. Il y a urgence !

Action Crolles 38 - Rond point du Rafour, le 19 Février 2019.

(1) Qui est haineux ? En 2005, M. Finkielkraut déclarait dans le journal israélien Haaretz : "Ce pays mérite notre haine" en parlant de la France. Sur radio RCJ le 24/6/2007 il disait : "La proportion des enfants à Gaza est totalement délirante. Donc on met au monde continûment des enfants qui n’ont aucune place dans le monde. Production effrénée d’hommes excédentaires, d’hommes surnuméraires." https://youtu.be/NYvpMGtCr0s

(2) Cnews.fr avait fait une page listant les propos racistes de M. Finkielkraut mais l'a censuré le 18/02/2019.

(3) www.twitter.com/davduf

(4) Le 08 Décembre 2018, Fiorina Lignier, 20 ans, manifeste pacifiquement comme l'écrasante majorité des Gilets Jaunes et perd son oeil gauche. https://youtu.be/cTH3gTLeBBc "Fiorina Lignier - Il faut arrêter de blesser son peuple"

(5) David Dufresne a réalisé une vidéo montrant le mode d'action de la BAC qui s'en prend brusquement et au hasard à un jeune pompier : www.youtube.fr/davduf1 "Que s'est-il passé à Bordeaux le 12/01/19"

(6) Le 7 Janvier 2019 sur Radio Classique, Luc Ferry demandait aux policiers de faire usage de leurs armes sur les manifestants. Mais il n'a pas été incarcéré pour incitation au meurtre.

(7) La France la plus pauvre, c'est 5 millions de personnes en grande pauvreté dont les revenus sont inférieurs à 500€/mois et 5 millions de personnes ayant des revenus de 500 à 1200€/mois.