Lettre ouverte (écologique) à mes frères intégristes en plein confinement

Laissons respirer un peu la nature, durant la Grande Suspension, qui annonce peut-être un nouvel humanisme…

Dans mon village, le confinement est très bien observé. Je ne remarque plus ces navrantes incivilités des premiers jours. Nous sommes un village en déclin mais pas une zone de non-droit tout de même. C’est beau. Du soleil à plein pot. Le vent est parti en vacances. La Loire se la coule douce entre les bancs de sable. Un silence édifiant. Comme le titrent les journaux : la nature nous dit merci. Je marche en plein milieu des rues, des avenues, des quais. C’est à peine si je croise une fourgonnette ou un autre promeneur de chien. Un épicier ambulant livre des personnes âgées devant une jolie maison. On n’entend qu’à peine le bruit des conversations. C’est un peu le village d’il y a vingt ans, lorsque j’achetai ma propre maison. C’est un peu, j’imagine, le village des années 1950 – au moment de la sieste.

La Grande Suspension me donne des envies d’écologie réelle. Je sais bien que l’écologie politique n’est plus qu’un syndicat de députés, vaguement gauchistes, payés à ne rien faire. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l’eau du bain, comme le font certains droitards extrêmes qui pensent combattre le mondialisme (quelle bonne blague !) en niant l’éventualité d’un réchauffement climatique pour continuer à se gaver de technologies comme des cochons. Qu’ils relisent un peu les Rêveries du promeneur solitaire du grand Jean-Jacques !

Mais j’oubliais : les droitards ne lisent pas Rousseau. Et surtout pas les droitards catholiques. La nature est si belle quand il y a moins d’hommes ! Mais, la Bible en main, ils préfèrent croître et multiplier. Leur natalisme obsessionnel m’ennuie et m’excède. Croître et multiplier ; et jusqu’à quand ? La terre n’aura jamais que ses quarante mille kilomètres de circonférence. Vous comptez monter une filiale de la sainte Église catholique, apostolique et romaine sur la planète Mars ? Vous méprisez la science moderne – dont vous estimez qu’elle est œuvre diabolique –, mais vous rêvez de vaisseaux spatiaux et de colonisation intersidérale ? Ou alors, comme on ne peut pas pousser les murs, vous réservez la reproduction à quelques familles chrétiennes vigoureuses, les autres humains devenant prêtres, moines ou nonnes, ou encore relégués au rang dérisoire de célibataires laïcs puceaux et frustrés ? Restait bien un truc, assez sympa : c’est la sexualité non reproductive… Ah, mais j’oubliais : péché mortel !

Le pape François lui-même, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui manifeste une sensibilité écologique louable, a déclaré qu’il faudrait peut-être, à l’heure actuelle, éviter de se reproduire comme des lapins. Ah, mais j’oubliais ! Vous êtes sédévacantistes. Pour vous, le trône de Pierre est vide, et les papes contemporains, François compris, sont des usurpateurs. Vous dites pis que pendre des juifs, mais vous ressemblez à certains sionistes qui souhaitent l’établissement de tous les juifs du monde en Israël. J’ai bien peur que l’appartement ne devienne rapidement trop petit ! Pour vous, l’appartement, c’est le monde entier : le chrétien, comme le musulman, est universaliste. Mais, hors la question d’échelle, cela ne change rien au fond du problème. En clair, excusez-moi, frères catholiques intégristes, mais vous êtes ridicules.

Enfin… continuez à lapiner si ça vous chante, puisque c’est la seule sexualité légitime selon les canons traditionnels ! Mais ne venez pas vous plaindre si, un jour, vos enfants vous reprochent d’être nés.

Phrase du pape, citée sur Libération : « Cela ne signifie pas que les chrétiens doivent faire des enfants en série. J’ai fait des reproches à une femme, enceinte du huitième après sept césariennes : Vous voulez laisser orphelin sept enfants ! »

Certains d’entre nous connaissent douloureusement la dure signification de ce petit verbe, « naître », lorsque l’enfant paraît dans une famille vouée au déclin économique, au déclassement social, dans un monde de plus en plus menaçant. Les Chinois raisonnent différemment. Ils sont un grand pays, mais affublé d’un peuple encore plus grand. Du coup, pour eux, le contrôle des naissances n’est pas un tabou. Mais ils ne sont pas chrétiens.

Quant à moi, catholique moderne, je sais ce que vous pensez de moi, mes frères intégristes ! Je suis un hérétique, un conciliaire, un conciliant, un type voué aux flammes de l’enfer, un théiste, un rousseauiste, un souverainiste, un politique, un philosophe pour qui la voix du peuple doit primer même sur les injonctions théologiques… « Dieu vomit les tièdes », comme vous pourriez crier en pointant vers moi votre index (Index ?) accusateur. Mais faites gaffe quand même, mes frères ! Notre morale nous enseigne aussi le « Tu ne jugeras point ».

Un visionnaire, comme Ortega y Gasset par exemple, revenu parmi nous, dirait probablement ceci… Le catholicisme de saint Thomas, comme celui du Concile de Trente, ou même de saint Pie X, est caduc, révolu, dépassé. De toute manière, le catholicisme, bon gré mal gré, a dû s’accommoder, depuis Copernic et Galilée, de l’humanisme rationaliste et scientifique moderne. Il s’accommodera tôt ou tard d’un nouvel humanisme, qui n’existe pas encore tout à fait, mais qui rentre en gestation dans le cerveau de nos jeunes : un humanisme plus naturaliste, plus environnementaliste, moins dominateur, plus respectueux, sans pour autant sombrer dans l’hostilité frontale aux sciences, aux techniques ou… aux religions.

Dieu a fait de la Terre un jardin. Nous, – et vous faites intégralement partie de ce « nous », mes frères – nous en avons fait une grosse benne à ordures, bien répugnante. Un jour viendra où il faudra nettoyer la fange, faire le ménage, en un mot, dans la matière comme dans l’esprit.

Alors, mes frères, cessez le ridicule ! Promenez vos chiens, respirez un peu l’air frais, profitez de la Grande Suspension qui nous prépare, comme une avant-première, à de bien plus grandes ruptures ! C’est paradoxal, mais dé-confinez-vous ! Nous assistons à la déconfiture de la vieille pensée moderne, mais la plus vieille encore pensée médiévale, scolastique, ne vous sauvera pas. Les écolos, même les plus torves, ont raison sur le principe. Et l’avenir est dans leur camp. Mais ni eux, ni leurs ennemis, ne le savent encore.

Fraternellement.

Mazé

