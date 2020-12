Leur religion n’a ni patrie ni drapeau...

Notre système économique est cyclique avec quelques variantes mais la base n'a pas bougé d'un iota. Depuis la fin du dix-neuvième siècle, la recherche incessante du profit et la valorisation du capital devient la parole sacrée de ces activistes radicaux prêts à tout pour imposer leur « religion ».

« Consommez ! Consommez ! » devient « l'appel à la prière » toutes les cinq minutes dans des médias louant ceux qui leur permettent de subsister grâce aux miettes qu'ils recueillent.

Malheureusement, consommer implique un pouvoir d'achat et le fait de « produire toujours plus afin d'augmenter les profits », parole sacrée pour ces radicaux de l'argent, et finit toujours par une surproduction de produits surpassant de ce fait les moyens et les besoins des consommateurs ce qui, suivant la loi de « l'offre et la demande », entraîne une baisse des prix, des excédants industriels, etc., etc...

La suite se résume en trois mots : faillites, chutes en bourses, licenciements.

Au début, la petite classe susceptible de consommer était très limitée car le monde était divisé entre riches et pauvres et, de ce fait, des crises cycliques survenaient très souvent. Il a fallu l’influence de Henry Ford pour comprendre qu’il fallait payer un peu plus les ouvriers tout en augmentant les cadences afin d’agrandir le cercle des consommateurs et de ce fait éloigner l’arrêt du système… Mais leurs « directives » concernant les profits continuaient à raccourcir les délais des crises.

Plus tard, Keynes et d'autres économistes poussèrent aussi dans ce sens pour trouver un équilibre afin d’avancer des variantes pour garantir la viabilité du système, mais, malgré tous ces efforts, les crises cycliques restaient un phénomène familier.

Les crises des années entre 1920 et 1930 furent comparativement les plus graves que toutes celles survenues auparavant : dettes, chômage, inflations, grèves. Bref… la fin du système.

Les deux guerres mondiales, survenues au pire moment de l’économie mondiale, mirent fin à la débâcle qui s’annonçait.

Chance pour les uns et malheur pour les autres...Oui !…La Suisse n’a jamais craché sur les lingots d’or mais malheur pour les autres qui ont enduré des guerres dévastatrices justifiées ou non.

Antony Sutton révèle dans son livre « Wall street et l’ascension de Hitler » que les banques et les grandes entreprises américaines aidèrent Hitler à détruire l'Europe en connaissance de cause... Toujours est-il que cette catastrophe a caché en quelque sorte la non viabilité du système.

Destructions, dettes, morts de chômeurs, des anciens, des malades... les conditions optimales étaient réunies pour relancer l'économie. Les « trente glorieuses » et la globalisation de l'économie donnèrent un répit heureux au système suivi d'un désendettement de l’État grâce à la croissance.

La suite a été moins glorieuse et, malgré toutes les arguties (privatisations à tout va même des secteurs essentiels pour continuer à accumuler des profits), la courbe de nos économies continuait à descendre inéluctablement de plus en plus vers le schéma « maudit » de la décroissance.

Avec 1,2% de croissance pour la France en 2019, juste avant la pandémie, le système allait inexorablement à sa perte. Alors, la « COVID 19 » est arrivée, vrai virus, pour les bonnes étoiles de nos « radicaux de l'argent » et ceci permit de « maquiller » la panne tragique du système : des entreprises font faillites (ou font semblant pour quelques unes des plus grosses ), les actions chutent en bourse (mis à part les gros laboratoires), le chômage partiel explose, les licenciements augmentent en pagaille... La faute, bien entendu, à la pandémie...

Ceux qui nous gouvernent n'ont pas hésité un instant à parler de « guerre » contre la COVID 19 et à endetter l’État, donc nous, tout en oubliant que les crises résultent des contradictions inhérentes au capitalisme.

On a entendu les paroles logiques « Gouverner c'est Prévoir » ... Alors c'est à ces beaux parleurs de prévoir et de faire face aux défaillances du système. D’après une publication de l'OCDE, rien que cette année (en 2020), plus de 450 milliards de dollars concernant certains pays riches (USA, Allemagne, Royaume Uni, France) dont 20,2 milliards rien que pour la France échappaient à une fiscalisation par des moyens légaux ou non, privant ainsi ces États de ressources essentielles.

Alors, « nos Responsables » devraient réfléchir à un plan d'épargne obligatoire pour les grosses entreprises, sur trente ans par exemple, période moyenne pour parvenir à une nouvelle crise ou bien réfléchir à un autre système économique plus civilisé, plus juste et plus respectueux des hommes et de la nature.

Blasphème pour le petit groupe de profiteurs ! Mais l’État c'est nous et, cette fois-ci, la croissance n'est pas au rendez-vous pour payer les dettes et, comme l'argent emprunté ne tombe pas du ciel, alors la tentation est grande de toucher à nos acquis sociaux : retraites, système de santé, éducation, salaires, etc... Et cette alternative, comme par hasard, deviendra pour eux la seule solution.

Alors, devant cette perspective qui se dessine, pensons aux nouvelles générations pour leur éviter de payer les pots cassés, avec les conséquences prévisibles que l'on entrevoit, et cherchons des solutions bien plus civilisées et démocratiques.

Never let a good crisis go to waste (Wiston CHURCHILL)

(Il faut profiter de la crise pour changer)

Carlos VALDERRAMA