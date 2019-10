Leurs CRS, Nos Pompiers

La France entière se dit choquée. Canon à eau, gazage, flash-ball, la police n'a pas hésité à réprimer les pompiers avec une violence digne des plus grandes heures des gilets jaunes. Cette fois peut-être, Castaner est allé trop loin.

Pensez-vous ! Après l'indignation : le débat, le mépris, l'oublie. Eh oui, ils sont déjà passés à autre chose les Français. Englués dans un fatalisme morbide, plus rien ne semble pouvoir faire encore froid dans le dos. Pourtant, elles ont fait le tour ces images de ce pompier de l'Essonne, visé à bout portant dans la cuisse, et crachant sa haine du Président face caméra, avec une colère plus que légitime. Elle tourne cette interview de celui qui aura voué trente ans de sa vie au corps des pompiers et qui vient de perdre un œil pour avoir osé manifester.

https://www.nouvelobs.com/societe/20191022.OBS20160/le-pompier-blesse-qui-a-insulte-macron-suspendu-a-titre-conservatoire.html

Faut-il faire le constat ? Faut-il encore douter de la violence intrinsèque à notre mode de gouvernement ? Peut-on encore oser se croire en démocratie ?

Le problème est bien plus profond que cela, et ne se résume pas simplement aux comportements criminels de ceux qui prétendent représenter les Français, tout en construisant un monde pour les banquiers. Certaines réactions ont de quoi mettre la gerbe, mais malheureusement, nous avons affaire, aussi, aux comportements des gens dit : lambda. J'ai pu voir des Youtubers (que je ne citerais pas) défendre la répression des CRS, avec l'argument pourri qu'il n'y a pas de raison de massacrer moins les pompiers que les gilets jaunes ! C'est sûr, avec les armes anti-émeutes, quand il y en a pour un, il y en a pour deux ! D'autres, nous expliquent que leur profession ne leur donne pas carte blanche, qu'ils ont un devoir d'exemplarité, qu'ils n'avaient qu'à pas aller manifester...

Personnellement, je pense qu'il va falloir remettre un peu les choses dans l'ordre. Déjà, seuls tant de 21% des pompiers sont des professionnels ou des militaires, les autres sont tous de bénévoles (oui, il y a des primes et alors ?), devant conjuguer leur activité de sauveteur, leur vie privée, et en plus aller faire les esclaves pour payer le loyer. Eh non, nous ne sommes pas tous égaux devant la tâche accomplie, oui certains métiers sont plus essentiels que d'autres. Que serait notre pays sans son service de secours ? Combien de vies sauvées, ou tout simplement soulagées par l'intervention des pompiers ? Il y a des tas choses dont nous pouvons nous passer dans la vie, mais lorsque l'urgence frappe, lorsque le corps est blessé au plus profond, nous avons besoin de l'aide des autres, et les premiers à intervenir sont souvent les pompiers.

https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/chiffres-cles

Alors vous me direz : « oui, mais dans ce cas la sécurité aussi c'est important. »

Certes, mais justement, les pompiers ne manifestent pas par hasard, leur situation, comme à peu près tout ce qui touche au service pour le citoyen étant à la charge de l’État, est déjà dénoncée depuis plusieurs années, et les conditions d'interventions sont devenues catastrophiques. Manque d'effectif, bien sûr, mais aussi de moyen matériel, de reconnaissance. Plusieurs articles nous détaillent des situations qui ne sont plus soutenables pour continuer de travailler convenablement. Donc quelque part, quand les pompiers manifestent, ils le font aussi pour nous, pour que nous puissions toujours pouvoir compter sur un service de premier secours capable d'intervenir lorsque nous en aurons besoin. Et tôt ou tard, ça arrivera.

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-sapeurs-pompiers-en-greve-pour-denoncer-leur-souffrance-au-travail-1489481119

https://www.francebleu.fr/infos/societe/agressions-des-pompiers-dans-la-somme-la-situation-n-est-plus-tenable-1569398829

Disons les choses, il n'y a plus d'excuse potable pour les CRS, trop de mains arrachées, d’œils explosés, de magouilles et autres manipulations pour s'offrir le droit d'intervenir. La police devrait protéger l'honnête citoyen, et encore plus ceux qui sont au service des autres, mais elle ne protège que les criminels au gouvernement. Elle obéit à coup de billets de cinq cents balles et ne fait plus cas d'aucune morale. Il semblerait même que certains aient pris goût à « maîtriser » la populace. L'effet de groupe entraîne les schmitts à se comporter comme des robots, légitimant leur violence inouïe, par un respect de l'ordre public, des ordres, et se justifiant par leurs obligations familiales. Non, ce qu'ils font, c'est un travail de mercenaires, de miliciens, mais ce ne sont plus des policiers. Le policier doit avoir une morale et un respect pour les citoyens qu'une simple prime suffit à leur faire ravaler. Ils ne méritent plus de porter leurs uniformes, depuis qu'ils ont tiré au hasard dans la foule du peuple en colère, mais encore plus depuis qu'ils s'en sont pris à ceux qui ont la responsabilité de sauver des vies, là où cette bande d'asservis ne sert plus qu'à protéger Jupiter et ses servantes.

Alors me direz-vous, comment soutenir les pompiers ? Mon problème, lorsque je réfléchis à comment les soutenir, c'est que je refuse de légitimer par quelque moyen que ce soit, ce gouvernement qui n'a pour moi, rien de légitime. Je ne veux plus rien leur demander, donc si je demande au gouvernement, la démission du ministre de l'Intérieur et une enquête ouverte sur les violences faites aux pompiers, alors je reconnais par la même occasion : leur mandat et leur pouvoir. Objectivement, dans ma position, je ne peux pas faire grand-chose, et encore une fois, manifester aujourd'hui, c'est légitimer le pouvoir en place, et en plus ça ne sert à rien ! Ou presque. Donc, je fais ce que je sais faire. J'écris cet article non seulement en soutien aux pompiers, mais également pour rappeler à chacun que tout le monde n'est pas en capacité de donner autant de sa personne pour le bien collectif, et en élargissant à tout le secteur médical, actuellement en état de souffrance généralisée, il est de notre intérêt et de notre devoir de soutenir ceux qui chaque jour, sont là pour ramasser les blessés et qui sont, finalement, les premiers acteurs sociaux pour les personnes en détresse.

Alors, le positif à ressortir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui le mal profond a été mis en lumière, et qu'à défaut d'une reconnaissance des hautes instances de l’État, les pompiers jouissent d'une grande ferveur populaire (excepté quelques bouffonnades auxquelles il ne faut pas prêter d'importance), et si on veut être concret dans son soutien, je dirais que plutôt que de grandes actions ponctuelles et qui seront vite oubliées, il faut réapprendre à leur dire merci lorsqu'ils interviennent. On peut aussi s’efforcer d'être présent lorsqu’ils organisent des événements comme leur bal, et puis au pire, ils passeront bientôt pour leurs étrennes, ce sera l'occasion aussi de montrer notre soutien.

C'est encore une fois, et bien tristement, un sujet et des événements sur lesquels nous n'avons que peu, voire pas d'impact. Les problèmes des pompiers sont récurrents et les belles promesses faites par le gouvernement pour améliorer leurs conditions n'ont été, évidemment, que du vent.

https://www.lepoint.fr/societe/le-gouvernement-s-engage-a-soutenir-les-pompiers-mobilises-sur-tous-les-fronts-14-10-2017-2164577_23.php

https://www.lagazettedescommunes.com/580143/les-sapeurs-pompiers-denoncent-linertie-du-gouvernement/

Libération nous précise que neuf Français sur dix, soutiennent les pompiers et les services d'urgence, non sans rappeler que seul un sur deux soutient les gilets jaunes, et trois sur quatre soutiendraient la grogne des policiers. Reste à savoir combien de policiers soutiennent la grogne des pompiers...

https://www.liberation.fr/depeches/2019/10/03/neuf-francais-sur-10-soutiennent-la-mobilisation-des-urgences-et-des-pompiers_1755125

Voici un exemple d'action en soutien aux pompiers :

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-kerustum-une-action-pour-soutenir-les-pompiers-6571443

Et pour finir, un excellent article de Marianne sur le sujet, dont voici un extrait :

« Même un trader millionnaire, hautain et méprisant, dont l'activité de nuisible détruit la société, est soulagé d'entendre la sirène et de voir le gyrophare des pompiers quand son visage est encastré dans le pare-brise de sa Porsche ! »

Le plus important, et ce quelle que soit leur situation, c'est que les pompiers se sentent avant tout estimés par nous, car c'est pour nous qu'ils se lèvent chaque matin, et si la politicaille avait le même dévouement et le même altruisme qu'eux, le monde serait pour sûr, bien différent.

