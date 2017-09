Levothyrox. La plainte pour mise en danger de la vie d’autrui. Dernier espoir pour les malades.

Tout le monde a entendu parler du scandale sanitaire du Levothyrox.

Pour les malades de la thyroïde, c’est un médicament vital qui permet simplement de vivre normalement.

Les laboratoires Merck ont changé la formule, sans prévenir les patients.

Résultat, les effets secondaires sont terribles ; vertiges, nausées, crampes, fatigue générale, tremblements, problèmes de coordinations des mouvements, troubles de la parole, pertes de mémoire, prise de poids, état dépressif, etc.

Mon épouse, dépendante de ce médicament est atteinte par ces effets secondaires. Elle ne peut plus vivre normalement et son état s’aggrave. Et ce, depuis 6 mois.

Les témoignages identiques affluent, regardez sur Google et sur Youtube.

Cris d’alarme, cris de colère, cris de désespoir d’une population abandonnée à son sort.

Agnès Buzyn, ministre de la santé, a volé au secours du laboratoire Merck, « votre vie n’est pas en danger, rassurez-vous… »

Les autorités sanitaires ne veulent rien voir, les médecins minimisent les effets.

Abandonnés, complètement abandonnés de tous, les malades n’ont plus qu’un moyen de pression : abandonner la prise de médicament.

Quitte à en finir, finissons-en vite.

Cette solution arrange Bercy bien sûr, moins de malades, moins de remboursement, c’est bon pour la sécu.

Une patiente, également avocate, a déposée une plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui ».

Rarement qualification a été aussi bien adaptée.

La plainte, c’est le dernier espoir pour obliger les laboratoires à revoir leur médicament.

Il est sûr que la procédure sera très longue, plus longue qu’un rendez-vous chez l’endocrinologue.

C’est une évidence, cette affaire du médicament maudit a un sens. Jamais l’Etat n’a agit avec une telle désinvolture concernant la santé des Français.

Porter plainte, il n’y a plus que la justice pour sauver ces malades.