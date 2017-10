Levothyrox : quand les médicaments rendent les patients malades...

Maux de tête, vertiges, désordres digestifs, crampes, fatigue, faiblesse musculaire, symptômes cardiaques... autant d'effets secondaires de la nouvelle formule du Lévothyrox, un médicament pour lutter contre les dysfonctionnements de la thyroïde.

On imagine le désarroi des malades qui ont dû subir tous ces troubles...



Le laboratoire Merck a soudainement changé la formule de ce médicament, à la fin du mois de mars et les patients n'ont même pas été informés de ce changement.



Le laboratoire Merck aurait-il transformé les patients en cobayes afin de tester un nouveau produit ? On peut se poser la question.



Face au tollé provoqué par cette nouvelle formule, face aux troubles des malades, le gouvernement a décidé de rappeler l'ancienne version du médicament.

Mais les stocks de cette ancienne formule restent très limités et certains malades en sont privés.



De fait, certains médicaments deviennent de véritables poisons aux effets secondaires dévastateurs.

Ils soignent certains troubles mais entraînent d'autres problèmes de santé.



De plus, la tendance actuelle est à la surmédication : les personnes âgées se voient prescrire des listes impressionnantes de médicaments.

Bien sûr, les laboratoires pharmaceutiques poussent à cette surconsommation de produits médicamenteux. Ils engrangent, ainsi, des profits colossaux, sans se soucier de la santé des patients.



En France, 3,6 % des hospitalisations, soit 144 000 chaque année, sont liées aux effets indésirables des médicaments. Ce chiffre est inquiétant.

De nombreux seniors de plus de 65 ans prennent au moins sept médicaments différents par jour, et beaucoup d'entre eux bien davantage, le double en moyenne, selon le mensuel 60 Millions de consommateurs qui alerte sur les dangers de la surconsommation de médicaments.



Les médecins ont souvent la main lourde dans leurs prescriptions : seraient-ils récompensés par les laboratoires ?



Il suffit de regarder les notices des médicaments : la liste des effets secondaires est souvent impressionnante, même pour des médicaments qui sont en vente libre.

Il convient de mettre en garde les patients : on ne le fait jamais assez.



L'industrie et les lobbies du médicament sont tout puissants, à tel point que la publicité sur ces substances est autorisée et diffusée amplement.

J'estime que de telles publicités devraient être interdites.



Un médicament n'est pas un produit anodin : il contient des substances chimiques parfois dangereuses.

L'affaire du Lévothyrox est révélatrice : elle met bien évidence le danger de certaines substances délétères.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/10/le-levothyrox-quand-les-medicaments-rendent-les-patients-malades.html