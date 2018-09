LFI pour la paix ? Vraiment ? Alors il est plus que temps de joindre la parole aux actes !

Les tambours de guerre se font de plus en plus bruyants et insistants entre les parties prenantes au conflit syrien et l'Etat français, persistant à suivre aveuglément les Etats-Unis et la Grande Bretagne, continue sa politique d'ingérence belliqueuse et désastreuse en Syrie.

L'Assemblée Nationale aurait pu, notamment depuis les bombardements du 13/14 avril dernier, infléchir cette politique étrangère désastreuse par l'ouverture d'une enquête parlementaire. Enquête que j'ai sollicitée à plusieurs reprises, jusqu'ici en vain, auprès de plus de 300 députés et des chefs de groupes parlementaires.

Le 11 septembre dernier, Mme Vannier, cheffe de cabinet du député LFI Alexis Corbière m'a envoyé un mail en réponse au mien du 9 août, intitulé "« Députés dans la majorité ou dans l’opposition mais surtout très unis dans le PARTI de la GUERRE ».

Au regard de la gravité des tensions autour du sort de la région d'Idlib et des risques de plus en plus élevés d'un conflit régional voire mondial, la réponse de Mme Vannier est grandement inappropriée.

Ceci d'autant plus que la volonté manifestement délibérée de LFI de ne pas solliciter l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'ingérence française en Syrie - alors que LFI comme tout groupe minoritaire et/ou d'opposition peut "imposer" une enquête parlementaire via "le droit de tirage" - pointe malheureusement un édifiant décalage entre ses belles paroles pronant la paix et son inaction pour y parvenir.

Le mail de Mme Vannier est ci-dessous suivi de ma réponse, envoyée également à tous les députés de LFI.

-------------------------------------------------------------------

Monsieur,

Par le présent je vous informe de la bonne réception de votre message. Je tenais à vous remercier de la proposition, envoyée des députés de divers groupes politiques, quant à l’ouverture d’une enquête parlementaire, concernant l’ingérence illégale Française en Syrie. Cette proposition devra tout d’abord être discutée entre les députés. Elle pourra aussi faire l’objet d’une question lors d’une future audition de la Commission Défense et Armées de l’Assemblée Nationale.

Bien cordialement,

Delphine Vannier Cheffe de Cabinet d’Alexis Corbière, Député de la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

-----------------------------------------------------------------------