Libérons la « BANQUE de FRANCE LIBRE » ! Tel pourrait bientôt être le mot d’ordre des souscripteurs de la courageuse (voire téméraire) tentative d’Alexandre Juving-Brunet de remplacer déjà l’€uro par une monnaie nationale française, fort justement et symboliquement baptisée « Franc Libre ».

Une initiative qui vise directement le cœur du système banco-centraliste, et qui l’a bien comprise comme telle, en abattant aussitôt la répression sur cette initiative et en embastillant son promoteur dans ses geôles, au motif principal de lèse-majesté banco-centraliste de la BCE en sa filiale française encore officiellement et fort abusivement dénommée « Banque de France » !

L’accusation contre M. Juving-Brunet, ex-capitaine de Gendarmerie, porte essentiellement sur sa remise en cause du monopole monétaire de l’€uro, mais pour justifier cet embastillement aux yeux du public un motif hypothétique d’ « escroquerie en bande organisée » a été ajouté à la liste des motifs d’inculpation, et c’est évidemment quasiment le seul qui soit couramment mentionné dans les médias, sauf exceptions, comme dans le journal Sud-Ouest(*), alors que la même dépêche, reprise dans le Figaro(*), précise en outre qu’aucun des souscripteurs de la « Banque de France Libre » ne s’est actuellement manifesté pour appuyer ces accusations.

Même si l’on ne partage pas, par ailleurs, l’essentiel des options idéologiques de M. Juving-Brunet, il est néanmoins remarquable que cette initiative est la seule, depuis longtemps, qui vise réellement et concrètement un point sensible essentiel du système actuel de domination de classe, le banco-centralisme.

Bien entendu, en termes de stratégie, elle a rapidement montré ses propres limites, mais dans la mesure où elle a le mérite de poser la question fondamentale concernant le retour éventuel de notre pays à son indépendance économique, c’est-à-dire à son indépendance tout court, en fait, base indispensable et incontournable de son accession à une démocratie réelle, il semble donc tout à fait jute, et même essentiel, en l’état actuel des informations disponibles sur cette affaire, d’appeler à un soutien des actions éventuelles en vue de la libération de M. Juving-Brunet.

Que la tentative de « Banque de France Libre » de M. Juving-Brunet ait été prématurée ou non, l’essentiel de cette affaire est de comprendre qu’à tout le moins elle indique la voie concrète d’une transition anti-banco-centraliste :

« Reprendre le contrôle de l’économie nationale, cela passe en tout premier lieu par reprendre le contrôle de la création monétaire, c’est à dire prendre le contrôle du crédit bancaire central et commercial "privé" sur notre territoire national, et concrètement, cela implique également et impérativement de prendre le contrôle des "tuyaux" informatiques par lesquels transitent les fonds, c’est à dire les "chambres de compensation" traitant toutes les transactions économiques et financières qui concernent la vie sociale, la production et le commerce sur notre territoire national. Le reste n’est que blabla de politicien démagogue, manipulateur, et en fin de compte, au service "de secours" du banco-centralisme. Ce n’est qu’avec cette reprise de contrôle que le débat démocratique peut avoir un sens pour savoir ce que nous voulons faire de la vie sociale, économique et politique de notre pays ! » http://cieldefrance.eklablog.com/pseudo-resistance-bien-entendu-on-peut-sauter-sur-sa-chaise-comme-un-c-a213434707

Autrement dit, si à l’avenir, tôt ou tard, le pouvoir banco-centraliste est jeté à bas de son trône mondial et ses gauleiters locaux destitués un par un, ce sera bien parce que les peuples auront posé comme première pierre angulaire de leur indépendance retrouvée la constitution de centres nationaux démocratiques de répartition de leurs ressources, c’est-à-dire de centre nationaux de crédit, de création monétaire nationale.

Quoi que l’on pense de lui, et même, quoi qu’il en pense lui-même, au fond de sa prison, l’histoire retiendra possiblement, si les banco-centralistes n’arrivent pas à en effacer toutes les traces, que la « Banque de France Libre » de M. Juving-Brunet aura écrit une des toutes premières pages significatives, en ce sens, de la lutte des peuples pour leur liberté, pour leur libération du fléau banco-centraliste.

L’histoire désignera également à l’encre indélébile l’incapacité de la classe politique de ce temps, y incluant les « souverainistes » autoproclamés qui n’auront pas eu le courage d’éclairer davantage la voie nouvelle ainsi ouverte dans les ténèbres totalitaires banco-centralistes en train de s’abattre sur la France et sur le monde.

