Liberté d’expression, mon c.. !

La France s’émeut du crime abject perpétré à Conflans-Sainte-Honorine qui vient s’ajouter à une longue liste d’horreurs suivies des sempiternels hommages, recueillements et marches qui risquent à la longue d’épuiser voire de tarir sa capacité d’indignation mais qui ne peuvent masquer son impuissance.

Ce professeur d’histoire-géographie essayait, à l’instar de nombre de ses collègues d’inculquer à des élèves de 4ème cette notion de liberté d’expression qui invite au débat et à son corollaire la confrontation des opinions.

Geoffroy de Lagasnerie, philosophe, sociologue et actuellement enseignant à l’École nationale supérieure d’arts de Cergy-Pontoise est d’un tout autre avis, puisqu’il déclarait sur France Inter Inter le 30 Septembre dernier :

« Moi je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion ». « J’assume totalement le fait qu’il faille reproduire un certain nombre de censures dans l’espace public, pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes »

Peu habitué au style académique universitaire je me suis permis de traduire librement et d’exprimer avec le plus de concision possible la pensée de ce rebellâtre de pacotille par un titre à la trivialité assumée.

Je rappelle que cet éminent représentant de la gauche divine s’était illustré lors des attentats du 13 novembre 2015 par une brillante analyse sociologique en déclarant à propos des terrasses des bistrots mitraillées pour expliquer sinon justifier les tueries :

« Des lieux les plus intimidants qui soient, pour les jeunes des minorités ethniques. Un espace où on n'ose pas s'asseoir, où on n'est pas bien accueilli, où on n'est pas servi, où, quand on est servi, c'est cher. Un des lieux les plus traumatisants » .

Peut-être aurons-nous droit à une autre perle de culture de l’excuse quand il s’agira pour ce progressiste ou l’un de ses disciples d’évoquer la décapitation de Samuel Paty ?

Avec son compère Edouard Louis né Bellegueule qui a déclaré que : « La liberté d’expression, c’est connaître les questions que l’on peut poser et les questions que l’on ne peut pas poser. Il y a des questions qui ne sont pas des questions mais qui sont des insultes » ils ont inventé le concept du débat entre soi, sans contradicteur.

Notre sociologue prêche la bonne parole, l’opinion juste en donnant des conférences (Sciences Po Paris, Rennes, Bordeaux, et autres universités) là où il trouve un terrain fertile pour faire pousser une multitude de ‘’mutins de panurge’’ (selon la formule de Philippe Muray ) à la rébellion factice tout en profitant d’un système qu’ils prétendent exécrer.

Comme je n’ai ni l’acuité visuelle, ni intellectuelle de ce penseur révolutionnaire à particule, j’ai parfois du mal à faire le distinguo entre les opinions justes et celles qui ne le sont pas, cet article n’a donc aucune autre ambition que de refléter ce qui est juste mon opinion.