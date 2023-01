Liberté pour Olivier Vandecasteele et les otages français : L’appel des intellectuels aux autorités d’Iran

LIBERTE POUR OLIVIER VANDECASTEELE

ET LES OTAGES FRANCAIS !

L’APPEL DES INTELLECTUELS

LETTRE OUVERTE AUX AUTORITES POLITIQUES ET JUDICIAIRES

DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

Olivier Vandecasteele, citoyen européen de nationalité belge, opérateur humanitaire ayant travaillé dans votre pays afin d’améliorer les conditions de vie de bon nombre de vos compatriotes, est aujourd’hui incarcéré dans des conditions inhumaines, en un total isolement depuis presque 300 jours et après avoir subi les affres de la torture, dans une minuscule cellule en sous-sol, sans fenêtre et avec la lumière allumée jour et nuit, de la sinistre prison d’Evin, quartier situé dans la proche banlieue de Téhéran.

Nous n’osons imaginer son indescriptible calvaire, ni l’insoutenable angoisse, face à un aussi abominable sort, de ses proches, qui craignent à présent pour sa vie.

Pis : un tribunal iranien vient de le condamner, lors d’un procès aussi arbitraire qu’inéquitable, contraire au plus élémentaire respect des droits de l’homme et sans même que l’on ne connaisse les charges retenues contre lui, à 28 ans de prison !

Aussi, face à une aussi flagrante injustice, indigne de toute civilisation digne de ce nom, nous, signataires de la présente lettre ouverte et en accord ici avec l’opinion publique internationale, nous vous demandons un geste d’humanité, de compassion plus encore que de clémence, en libérant instamment, de toute urgence afin d’éviter le pire en cet épouvantable drame, Olivier Vandecasteele.

Nous n’osons en outre croire que vous le reteniez cyniquement, dans vos geôles, comme un vulgaire objet de marchandage en vue de quelque obscur échange de prisonniers avec l’un de vos propres concitoyens, légitimement inculpé par la justice belge, preuves à l’appui, de terrorisme.

APPEL AUX GOUVERNEMENTS DE BELGIQUE ET DE FRANCE, AINSI QU’AUX INSTANCES DIRIGEANTES DE L’UNION EUROPEENNE

Davantage : profitant de cette lettre ouverte aux autorités politiques et judiciaires de la République Islamique d’Iran, mais nous associant également là à la récente pétition lancée à ce même et douloureux sujet par Amnesty International, nous demandons aux gouvernements de Belgique aussi bien que de France, patrie des Droits de l’Homme et berceau des Lumières, comme, plus généralement encore, aux instances dirigeantes de l’Union Européenne, attachée à la défense des principes démocratiques, de mettre tout en œuvre pour faire libérer de cet enfer carcéral Olivier Vandecasteele.

Notre conscience d’hommes et de femmes épris de liberté, de tolérance et de justice – d’humanisme, en un mot – ne peut rester silencieuse ni indifférente face à une telle détresse humaine !

LIBERTE POUR LES AUTRES OTAGES OCCIDENTAUX

A cet égard, nous n’oublions pas, non plus, les autres otages occidentaux, dont sept ressortissants français, encore injustement retenus, tout aussi innocents, dans les prisons iraniennes.

Aussi espérons-nous, de tout cœur, que cet appel, lancé ici en dehors de tout intérêt politique, clivage idéologique ou croyance religieuse, sera enfin entendu, compris à sa juste valeur morale : il en va de la vie d’un homme, symbole universel de toute humanité !

SIGNATAIRES :

Daniel Salvatore Schiffer : philosophe, écrivain, coordinateur de l’ouvrage collectif « Penser Salman Rushdie » (Editions de l’Aube/Fondation Jean Jaurès).

Dominique Baqué : philosophe, critique d’art.

Stéphane Barsacq : écrivain.

Shani Benoualid : créatrice de l’initiative de civisme en ligne « je suis là ».

Rachid Benzine : écrivain, politologue.

Véronique Bergen : philosophe, écrivaine.

Jean-Michel Besnier : philosophe.

Jeannette Bougrab : essayiste, docteure en droit, ancienne secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie associative (France).

Hélène Bravin : journaliste, géopoliticienne, écrivaine.

Jean-Marie Brohm : professeur émérite de sociologie.

Sophie Chauveau : écrivaine.

François Dessy : avocat aux Barreaux des villes de Liège-Huy et de Namur (Belgique), directeur de l’ouvrage collectif « Privé de liberté, pas de génie – 30 prisonniers célèbres » (Editions La Pensée et les Hommes).

Lou Ferreira : philosophe, dramaturge, présidente du Cercle Esthétique et Philosophique Wildien.

Luc Ferry : philosophe, ancien Ministre français de l’Education Nationale.

Renée Fregosi : philosophe, politologue.

Jean-Marc Governatori : élu écologiste de la ville de Nice, coprésident d’« Ecologie au Centre » (France).

Jean Jauniaux : écrivain, président honoraire de PEN club Belgique (francophone).

Jean-Paul Lévy : avocat honoraire, ancien membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris, ancien membre du Conseil National des Barreaux (France).

Catherine Louveau : sociologue, professeure émérite.

Isabelle de Mecquenem : philosophe, membre du Conseil des sages de la laïcité (France).

Yves Namur : poète, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Eric Naulleau : écrivain.

Fabien Ollier : directeur de la revue « Quel Sport ? » et des éditions « QS ? ».

Laetitia Petit : psychanalyste (Université d’Aix-Marseille).

Robert Redeker : philosophe.

Jean-Marie Rouart : écrivain, membre de l’Académie Française.

Boualem Sansal : écrivain, grand prix de la francophonie de l’Académie Française, prix Nessim-Habif de l’Académie royale de Belgique, prix international de la laïcité, chevalier des Arts et des Lettres.

Eric-Emmanuel Schmitt : écrivain.

Annie Sugier : présidente de la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF).

Pierre-André Taguieff : philosophe, politologue, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Valérie Trierweiler : journaliste, écrivaine.

Patrick Vassort : sociologue, directeur de publication de la revue « Illusio ».

Olivier Weber : écrivain, grand reporter, ancien ambassadeur de France pour la lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains.

Jean-Claude Zylberstein : avocat, éditeur, écrivain.