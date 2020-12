Libertés violées et salles de spectacle fermées avec la bénédiction du Conseil d’Etat

Dans une ordonnance du 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat reconnaît que la fermeture des salles de spectacle constitue une violation de plusieurs libertés. Hélas, ce viol est justifié sur la base d’une argumentation contestable du Gouvernement que le Conseil d’Etat adopte sans en explorer les failles.

Y a-t-il encore des êtres humains au Conseil d’Etat qui pensent à ce qu’ils disent et comprennent ce qu’ils écrivent ou sommes nous en présence d’individus qui prennent pour argent comptant les éléments de langage du pouvoir, sans même en comprendre le sens et les conséquences ?

Au regard de la position du juge des référés dans son ordonnance du 23 décembre 2020, la réponse est celle de la totale incompréhension de ce qui est dit et fait.

Alors que le dérangeant vice-président du Conseil d’Etat, mis en examen par deux juges d’instruction de Paris pour complicité de harcèlement moral, a récemment rappelé à des magistrats que la justice administrative étant rendu au nom du peuple français, il était nécessaire que soit mentionné sur la décision juridictionnelle le nom de son auteur, une ordonnance du 23 décembre 2020, sans précision du nom du magistrat qui l’a rédigée, vient de rejeter le recours formé par des personnalités, associations et fédérations du spectacle en vue d’obtenir la réouverture de toutes les salles de spectacles, des théâtres et des cinémas.

La motivation de cette ordonnance laisse pantois tant sont flagrants la bêtise affichée et le peu de cas qu’elle fait de la liberté d’expression et la libre communication des idées, de la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, de la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que du droit au libre exercice d’une profession.

Le juge des référés, en l’état des informations dont il dispose, et au vu de l’ensemble des circonstances, reconnaît que le maintien d’une interdiction générale et absolue d’ouverture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacles porte une atteinte aux libertés précitées (point 13 de l’ordonnance de référé). A ce stade de la lecture, on se dit que quand même toutes ces libertés pèsent d’un poids certain et que, heureusement, on ne peut pas les mettre aussi facilement que ça entre parenthèses. Hélas, c’est oublier que le juge des référés du Conseil d’Etat est incapable de prise de distance avec ce que lui serine l’Etat et pire, ne comprend rien à ce qui se passe.

Ainsi, toutes ces libertés méconnues et violées resteront méconnues et violées car, nous dit le juge, le nombre de nouveaux cas positifs est en augmentation constante, le taux d’incidence est de 139,62 ; le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 est en moyenne nationale de 54,1% ; toutes ces données révèlent une dégradation de la situation sanitaire actuelle et, cerise sur le gâteau, un nouveau variant a été détecté au Royaume-Uni. Le juge des référés du Conseil d’Etat ignore donc que plus de 90% des tests positifs sont erronés, il ignore qu’un verre de coca est lui aussi testé positif dès lors que le nombre de cycles opérés pour interpréter le test dépasse et de loin le seuil au-delà duquel même une mandarine est positive, ce juge ignore qu’être positif ne signifie pas être malade, il ignore que le taux d’incidence de 139,62 est inférieur au classique taux d’alerte d’une épidémie (150), il ignore que tous les ans, en cette saison, les lits en réanimation présentent un fort taux d’occupation, il omet la circonstance que les malades de la Covid-19 hospitalisés présentent pour la plupart des comorbidités qui expliquent aussi leur état et enfin, il ignore que ce variant britannique a été annoncé dès septembre par le professeur Raoult, dont les équipes ont même identifié une dizaine de variants. Et surtout, l’exceptionnel juge anonyme du Conseil d’Etat ignore superbement que le taux de mortalité hospitalière (Cf. publications de l’IHU) de la Covid-19 est de 5 pour 1000, faisant de cette pandémie une pandémie moins dangereuse que la grippe saisonnière.

De fait, avec le raisonnement « bouché » du Conseil d’Etat, les choses sont claires : jamais les cinémas, théâtres et salles de spectacles ne seront rouverts ou du moins, ils ne seront rouverts que lorsque le ministre de la santé l’ordonnera selon son bon plaisir et sûrement pas selon les données de la science car si ces données avaient une quelconque pertinence, ces salles seraient de nouveau ouvertes ainsi que les bars et les restaurants. Face à une épidémie d’asymptomatiques, face à une pandémie aussi mortelle qu’une grippe sévère, le doute n’est plus permis : avant 2020, le Conseil d’Etat aurait validé la fermeture des salles de spectacles lors des épisodes d’expansion de la grippe oubliant aussi que les malades de la grippe, et aujourd’hui de la Covid-19, ont d’autres préoccupations que de se rendre au théâtre.

Par cette ordonnance de référé, nous mesurons à quel point des libertés essentielles dans notre démocratie peuvent être violées sur la base même de données et de raisonnements en partie faux, incomplets et jamais expertisés ni remis en question par un juge qui n’exerce pas son libre arbitre et son esprit critique sur les argumentations soutenues par le Gouvernement. Doit-on s’en étonner ? Sûrement pas, car souvenons nous avec quelle discipline, certains membres du Conseil d’Etat ne remirent pas en cause la validité des lois de Vichy, en particulier des lois antijuives que le Conseil d’Etat appliqua comme n’importe quelles autres juridictions.

Avec ce type de contre-pouvoir et de gardien des principes fondamentaux, les dictatures à venir ont de beaux jours en perspective, et la dictature sanitaire qui essaye de se mettre en place (voir la récente tentative avortée d’autoriser l’accès au transport et à certains lieux aux seules personnes vaccinées) n’a rien à craindre d’un Conseil d’Etat visiblement inconscient de sa haute mission et de la nécessité de son indépendance vis-à-vis du pouvoir.

Demain, tenez pour établi que le Conseil d’Etat validera une obligation vaccinale au seul motif que le nombre de tests positifs sera en augmentation et sans se poser la question de la pertinence de ces tests et de la vraie signification de leur résultat. Le danger est là, quand un juge se fait épidémiologiste, virologue et médecin, il en oublie le droit, les libertés fondamentales et répète ce que lui dit le pouvoir tel un psittacidé au beau plumage mais à la cervelle vide.