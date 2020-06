Libye : la Turquie mise sur Fayez el-Sarraj

La Libye s'est transformée en une nouvelle arène d'affrontement entre les différentes puissances. Cet Etat autrefois riche et puissant est déchiré par une guerre civile, où les principaux acteurs sont le Gouvernement d'entente nationale (GEN) de Fayez el-Sarraj et l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar.

Bien que le GEN basé à Tripoli soit officiellement reconnu par l'Onu, en réalité les puissances mondiales sont divisées quant au soutien réel des principaux acteurs de la politique libyenne. Mais le principal protecteur du GEN est la Turquie. De son côté, on attribue à Khalifa Haftar le soutien de la Russie, de l'Egypte, des EAU, de la Grèce, de la France et de Chypre.

Le choix de la Turquie est dicté par ses ambitions politiques grandissantes et ses intérêts économiques. Premièrement, le président turc Recep Tayyip Erdogan estime avoir tout à fait le droit de s'ingérer dans la politique libyenne, car jusqu'en 1911 la Libye faisait partie de l'Empire ottoman. D'ailleurs, c'était le dernier territoire d'Afrique du Nord perdu par les Ottomans après la guerre italo-turque. L'influence turque était toujours très grande en Libye, même si après la guerre elle a été atténuée par l'influence italienne.

Puisque la France ou le Royaume-Uni ont le droit de s'ingérer activement dans les affaires des anciennes colonies, pourquoi la Turquie n'aurait-elle pas le droit d'en faire de même ? Notamment vu que l'Italie relativement faible et passive n'aspire pas à participer à la politique libyenne aussi sérieusement que la Turquie. Par conséquent, la présence en Libye s'inscrit parfaitement dans les projets néo-ottomans du président turc. La victoire des forces pro-turques en Libye permettra de lancer une expansion dans d'autres pays de l'Afrique du Nord arabe et de l'Afrique du Nord-Est, qui faisaient auparavant partie de l'orbite de pouvoir ou au moins d'influence de l'Empire ottoman.

Mais pourquoi el-Sarraj ? Parce que derrière Khalifa Haftar se trouvent les monarchies pétrolières arabes l'Arabie saoudite et les EAU, qui espèrent avec son aide éradiquer en Libye les Frères musulmans hostiles et les organisations proches. Alors que Recep Erdogan sympathise aux Frère musulmans et les soutient pour des raisons idéologiques.

Autre nuance importante. Si la Turquie est le portail asiatique de la migration en Europe, alors la Lybie est le portail africain. Par cette dernière transite un flux colossal de migrants africains des pays d'Afrique orientale, centrale et occidentale à destination de l'Italie et de la France. Tout le monde se souvient du chantage habile d'Erdogan à l'UE par le flux de migrants syriens, irakiens et africains, or la Libye est la clé d'un tel chantage par les migrants africains.

Deuxièmement, et surtout, la Turquie possède des intérêts économiques évidents en Méditerranée orientale. La Libye, plus exactement le GEN de Tripoli, est l'un des rares partenaires économiques fiables pour Ankara dans la région, parce que pour des raisons évidentes les relations avec la Grèce et Chypre sont tendues, elles ne peuvent pas non plus être bonnes avec Israël, et elles se sont dégradées avec l'Egypte car Erdogan soutient les Frères musulmans égyptiens contre le gouvernement militaire du pays.

Israël, l'Egypte, la Grèce et Chypre ont créé le Forum gazier de la Méditerranée orientale, où il n'y a pas de place pour la Turquie. Ils exploitent activement les gisements gaziers en Méditerranée orientale, mais la Turquie en fait de même. Afin d'éviter les conflits et les provocations, les navires d'exploration géologique sont accompagnés par des drones turcs. Il est évident que la Turquie cherche à établir le monopole sur les ressources énergétiques en Méditerranée orientale. La Libye riche en pétrole et en gaz représente un intérêt particulier pour Ankara en ce sens.

L'accord de partage des zones maritimes et des plateaux continentaux en Méditerranée orientale signé avec le GEN regroupe les zones libyenne et turque, en coupant les zones chypriote, égyptienne, israélienne et grecque les unes des autres et du reste de la Méditerranée. De cette manière la Turquie porte atteinte à ses concurrents énergétiques dans la région. Etant donné que l'accord a été signé avec Fayez el-Sarraj, l'objectif de la Turquie consiste à maintenir le pouvoir du GEN au moins à Tripoli. Dans ce cas ce dernier resterait légitime en tant que structure de pouvoir reconnue par l'Onu et, en conséquence, tous les accords et mémorandums signés par le GEN seraient effectifs.

Pour l'instant la Turquie demeure l'acteur le plus réussi en Libye. Bien que Khalifa Haftar dispose de protecteurs influents, la Turquie est devenue le premier des pays intéressés qui n'a pas eu peur de se joindre ouvertement au conflit intérieur libyen en envoyant au GEN une aide sous la forme de matériel militaire, d'armement, puis d'hommes – d'abord des milliers de combattants retirés d'Idlib en Syrie, et ensuite des militaires professionnels des forces turques régulières.

Si les autres Etats soutenant Haftar n'étaient pas aussi actifs, la Turquie pourrait obtenir un contrôle factuel de la Tripolitaine, voire faire partir les forces de Haftar de la majeure partie du pays. Cependant, les échecs militaires de Haftar, en plus de son âge avancé (76 ans), pourraient pousser ses protecteurs à tourner le dos au maréchal et à lui chercher un remplaçant. Ces derniers temps on parle de plus en plus de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils aîné du dirigeant libyen tué Mouammar Kadhafi. Sa figure est également associée à l'opposition aux intérêts turcs dans le pays.

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1660