Licenciée pour un euro !

@ZenZoe

Oui (lol)

En plus ils ont osé dire hier qu’elle etais pas virée et partie d’elle meme ...

Et ce jour ont déclaré qu’ils etaient prets à la réintegrer

Ce n’est plus « Lamentable » ou « Pathétique », à ce niveau la les mots pour marquer ces maux me manquent ..



J’attend histoire de voir l’article nde Rosemar sur ce sujet ne pouvant pas moi publier (hélas)



D’ailleurs etrangement depuis plus personne (dans les meRdias) n’en évoque le sujet et pour cause (lol) ils croient que les gens vont oublier c’est fou ...