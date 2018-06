Limitation de vitesse à 80 km/h, et manipulation sécuritaire

Le décret d'application abaissant de 90 km/h à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur 400.000 kilomètres de routes secondaires à partir du 1er juillet a été publié dans la nuit de samedi à dimanche au Journal officiel, après des mois de controverse.Rien n’y aura fait, décidément ! On a pu croire un moment que les élus de tous bords, révélateurs du vent de fronde qui parcourt le pays, verraient leurs protestations prise en compte par le gouvernement.

Edouard Philippe, le super chef de gare, qui préside aux aiguillages, le doigt sur la couture du pantalon, nous dit qu’il n’y a rien à voir, et qu’il a tout compris. « Il faudra donc circuler mon gaillard, mais à 80 km/ heure, et dis-toi que c’est pour ton bien ! ». Les provinciaux seront les plus impactés, évidemment, cette mesure s’intéressant indistinctement aux « routes bidirectionnelles sans séparateur central ».

Le nombre de morts sur les routes serait en expansion, selon Edouard Philippe. Faux ! Malgré une augmentation du trafic, et cette éternelle augmentation des poids lourds, fuyant le réseau payant, non freinés par l’abandon lâche et couteux en vie et en argent des portiques, l’année 2017 a enregistré une baisse. https://bit.ly/2t2B68i

En hausse, le nombre de piétons et de cyclistes, ( + 7 % souvent victimes des incivilités, des aménagements de circulation des bus, des rétrécissement de chaussées, et des ronds points ).

Vous protestez. Vous prétendez que vous roulerez en marche arrière pour contournez la chose ! Ne seriez vous réac, par hasard ? Un bas du front irresponsable, un abruti ne voulant rien entendre ! Un sorte de Bécassine des territoires perdus auquel il faut expliquer ce qu’est une automobile !

Les messages paternalistes, pédagogiques, ont tourné en boucle, sur fond d’ironie vis à vis de ce conservatisme franchouillard. Les « spécialistes », patients, veulent bien vous faire un petit rappel des réformes antérieures, avec évolution des lois, qui ont permis de passer il est vrai de 16 000 morts à 4000 à peine, en quelques dizaines d’années.

Un clip vous est proposé, remontant aux années 60.. Amusant de visionner ces vidéos récupérées au fil des mesures qui ont marqué l’histoire de la circulation. Qui se reconnaîtrait dans ce représentant de commerce, s’indignant qu’on puisse comparer le vin à de l’alcool, ou ce vacancier niant l’avantage de la ceinture, en prétendant qu’il suffit de se retenir au volant pour ne pas foncer dans le pare-brise ?

L’histoire de la limitation de vitesse en France date de 40 ans. Elle n’a pas été décidée à cette époque pour des motifs de sécurité, mais pour faire des économies d’essence, au lendemain du premier choc pétrolier.

Elle était annoncée ainsi transitoire. Pourtant, personne ne niera que cette mesure circonstanciée aura eu un impact majeur sur le nombre d’accidents. Mais au même titre que différents facteurs : Amélioration du réseau routier, de la qualité des voitures, de leur capacité de freinage, de la résorbption des chocs sur les habitacles. La médecine traumatique se félicite avec raison du port de la ceinture obligatoire... Les services médicaux eux mêmes sont devenus plus pointus, plus rapides d’intervention.

On l’a compris, ceux qui protestent actuellement contre cette nouvelle diminution de la vitesse seront assimilés à des bas du front ! En d’autres termes, c’est un bel exemple de manipulation. Il caricature toute opposition en la ringardisant, en l’assimilant à la défense de ce que serait un comportement égoïste et borgne, ne tenant pas compte de l’intérêt général, mais crispé sur une jouissance infantile, le pied enfoncé sur l’accélérateur.

Oser dire « Je suis contre cette mesure décidée sans étude sérieuse, et appliquée uniformément ! » Revient au mieux à rencontrer le sourire entendu de ceux, qui ont décidé une fois pour toutes qu’il ne ne peut y avoir de débats, sur le mode sécurité. Dans cette simplification sécuritaire, qui finira par vous conseiller de vous emmailloter de pneumatiques comme un bidendum michelin, pour aller au devant des chocs, il est difficile d'expliquer que l'enfer est bordée d'interdits simplistes, et d'obligations stériles, voire contre productives. 10 arguments contre l'obligation du port du casque à vélo

« Sécurité ! » Le mot joker, censé vous mettre au garde à vous, donne aux dirigeants qui l’utilisent, la possibilité de vous accommoder à la sauce qui leur convient. Un leurre, donc, ou une sorte de passe droit, sans doute plus seyant que l’article 49-3, mais tout aussi efficace : Ce beau principe peut facilement s’affranchir de l’état de droit. Formidable d’adaptation, il est à géométrie variable, comme un avion de combat ! On le sort la bouche en cœur, pour vous imposer des règles contraignantes, mais on l’oublie dès que son exécution ne rentre pas d’argent dans les caisses de l’état, mais au contraire représente une charge. Alors on fait semblant de rien. On continue à faire tourner la centrale scérosée de Fessemheim, au grand dam de frontaliers, tandis que le contrôle technique immobilise votre vieille voiture, sous le grave prétexte que le lave glaces ne fonctionne pas. C’est là une grande prestidigitation qui laisse baba !.

Ainsi, si l’affaire a très peu été relayée, 100 000 personnes ont été accueilli en vrac au services des urgences depuis le début de l’année, passant la nuit sur un brancard dans un couloir.

https://bit.ly/2tdUfDq (Surcharge des urgences : jusqu'à 100 000 personnes ont passé la nuit sur des brancards cette année )

Les urgentistes pointent évidemment les conséquences : Stress, mauvaise prise en charge, augmentant forcément la morbidité. Mais que fait alors Edouard Philippe, notre ministre si engagé dans cette affaire de « sécurité routière » au point de ne souffrir la moindre polémique sur ce damné 80, porteur de « sécurité » notre nouvel « Amen » !.

Serait-il possible qu’il ne soit pas au courant de ce scandale sanitaire ? N’y a-t-il pas quelque abbé Pierre pour lui rappeler, un french doctor Kouchner ?... Peut-être n’y a-t-il pas assez d’argent, avec tous ces pauvres, le pognon de dingue que ça coûte à l’état, sans retour aucun !

A quoi bon répéter le mythe de Sisyphe avec eux, remontant inlassablement les aides de l’état qui ruissellent en haut de la montagne ? Macron l'a évoqué avec ce parlé vrai de mecano les mains couvertes de camboui, n’y allant pas par quatre chemins et vous regardant droit dans les yeux ! De manières apprises au contact de l’ami américain, et un constat terrible : « Ca ne marche pas ! Inutile de remettre de l'huile moteur qui coûte un pognon dingue !.... Elle pisse aussitôt par en bas ! C'est le joint de culasse ma petite dame ! .... ».

Le bon peuple s’est tout de même ému de ces mots, sortis avec belle franchise, mais sans précaution aucune. Les prolos ne roulent pas en carrosse, s’inquiètent en rapport au prochain contrôle technique renforcé. Le vélo, qu'il faudra regonfler, se substitura au « Falcon » de l’Élysée, que Macron a pris pour un trajet d’une heure. Pendant que l'un ira de toute urgence serrer d'une main de fer la main d''un puissant, l'autre, au nom de la sécurité, sera obligé d'enfourcher son vieux vélo pour aller au boulot.. On dirait un poème de Prévert !

https://bit.ly/2t10RWG Le libéralisme lui aussi, n’est plus soumis à aucune limitation de vitesse ! On a dérégularisé tout ça ! Il nique le contrôle technique ! Les flics le laissent passer en saluant. On a retiré à peu près toutes les pancartes, et les dos d’âne pour le laisser rouler plus vite, même sur les petites routes .

Sur les grandes routes, la mondialisation décomplexée ressemble maintenant à une décapotable qui roule sur la voie réservée aux ambulances, avec plein de filles à l’arrière qui agitent les bras, qui profitent de la vie, qui vont passer leurs vacances aux îles caïmans. C'est drôle, cela nous rappelle justement les vieilles photos des années 50, vantant la liberté toute neuve des bagnoles, quand on s'affranchissait sans contrainte pour filer de Paris vers la côte d'azur, sans limitation aucune. Il y a de drôles de têtes à queue, tout de même.

"Plus belle la vie !" n'est pas que le nom d'un feuilleton, c'est aussi un slogan politique à l'usage d'un club restreint, bénéficiant de plaques diplomatiques pour passer les frontières et s'affranchir des règles communes.

Gare aux poules qui traversent la route dans les villages ! Si les gueux bavent d’envie, tant mieux ! Ca sera le moteur de leur réussite future ! « You can if you want it ! » Une petite diète est pour leur cas plus adaptée qu’à un panier repas du patron. Tant de pognon distribué en pure perte cela amène des remises en question fondamentales.

Il faut faire attention tout de même à ce qu’on dit ! Il y aura toujours des gens pour mal interpréter ! Marie Antoinette, avec ses conseils donnés aux pauvres de manger de la brioche, s’ils n’avaient pas de pain, a voulu en son temps elle aussi faire avancer le monde, être pédagogue. Elle sera très mal remerciée de ses éléments de langage. On trouve toujours c’est vrai une nouvelle « affaire du collier » pour détruire un bilan, ternir un portrait.

Giscard ne s’est jamais remis ainsi de l’affaire des diamants, une affaire pourtant qui ferait sourire maintenant, comme le salaire des footeux, il y a vingt ans. On les trouvait astronomiques à l'époque… On voit que tout est relatif, dans ce monde très moderne, décomplexé, courant le relai en passant ses valises de billets.

Mais la sécurité, on peut pas transiger !.... S'il ne devait rester qu'une valeur, une fois Marianne vendue à la foire, ce serait celle là ! Jamais on ne lâchera ce saint principe au gouvernement. « Honni soit qui y mal y pense ! »

Ce qu’il faudrait donc, c’est du grisbi, du flouze, ce fameux pognon, qui fluidifie tout, qui graisse les courbettes des coutisans ! "Pognon !"...." Mon royaume pour du pognon !" Le mot du chef de l’état qui trumpe énormément en ce moment l’a sorti de la préhistoire des films de papa, en répétant comme un acteur devant sa glace.

« Pognon » est un mot un peu daté, mais ne pas croire qu’il a été choisi au hasard. Un mot évocateur, parlant,qui empoigne le sens, qui a de la substance chez le peuple fantasmé. Entre Audiard et Prévert, les conseillers en communication de l'Elysée ont fait leurs courses ! Encore un peu, et j’en vois qui vont demander « A changer d’atmosphère ! »

Coté recettes on a bradé c’est vrai les autoroutes aux copains, un manque à gagner, mais l’argent des radars rapporte maintenant une belle fortune. (Lesinrocks-Combien les radars rapportent à l’état : https://bit.ly/2JFjSIh ) Quatre milliards nous dit-on ! Un pognon de dingues, donc, suffisant, si on le gérait bien, à soulager bien des misères à l’hôpital et de l’Élysée aussi.

Car maintenant qu’on a changé la vaisselle, pour 500 000 euros, on va tout de même pas garder le buffet Henry trois. Justement, la bonne nouvelle, c’est qu’on peut prévoir un quadruplement des recettes radars. Pas une projection en l’air, mais en accord avec les expérimentations. https://bit.ly/2MwAyj1 Qu'est devenue l'expérience du 80 km/h sur route | Automobile - Le Point

Si le bilan comptable de cet essai sur une portion de route limitée à 80 km/h dans l’est est resté « top secret », sans doute en rapport à des résultats fâcheux, on sait par contre qu’il a généré 400 % d’augmentation de flashs radars ! https://bit.ly/2LSBBZy (Les voitures-radar privées, c'est pour lundi et ça va flasher fort ! )

De mauvais esprits pourraient penser qu’il y aurait des histoires de gros sous présidant à cette affaire ! Bien mieux que les bandits manchots des casinos qui, voyant les bénefs, vont sûrement songer à s’équiper en radars !

A ceci il faut ajouter la majoration évidente résultant de la privatisation des amendes, désormais confiées au privé, qui disposeront de voitures anonymes, flashant électroniquement en toute discrétion, pour le peu que vous les doublez, alors qu’ils jouent le père tranquille roulant à 72 à l’heure.

Devinette : A quelle allure allez-vous accélérer pour le doubler…. Vous ne verrez guère le flash derrière vous, invisible, à infra rouge, déclenché électroniquement. Une scène de crime parfaite, coexistant avec l’arrivée d’un tueur patenté est il le produit du hasard ?.. Je n’ai pas de logiciel, ou d’algorithmes, comme nos agents de l’état et de la marche forcée en avant pour répondre à ce genre de question.

Je dispose juste de mon intuition. Et de mon sens critique. De mes douze points aussi. Peut-être pas pour longtemps. Ne parlons pas de la tranquillité d’esprit. Voilà des conditions psychologiques idéales pour rouler.

Va falloir prévoir des cellules de soutien psychologiques sur la route des vacances. On s’éloigne indubitablement de l’air jazzy présidant à cette belle chanson de Charles Trenet : Nationale 7... Très dangereuse dans le temps, je vous l’accorde, quand la voix du milieu était celle du cimetière.

Au nom de la sécurité invoquée, n’aurait on du pas aussi rendre gratuite les autoroutes, comme le fait la plupart des pays européens ? Les études là, sans discussion aucune montrent la pertinence de ce choix pour les pays qui ont refusé de brader ce secteur aux copains…. Voilà donc encore un exemple de schizophrénie patente : La sécurité des pauvres est bradée aux profit des actionnaires, alors que le pouvoir se désole et fait la leçon, puis réprimande, avant de donner le fouet.

( 80 km/h sur les routes : qu'en pensent nos voisins européens ... https://bit.ly/2JHTVIj ) :

« Passer de 90 km/h à 100 km/h en Colombie Britannique a amené une baisse d’accidents (similaire au Danemark) de presque 13%, tandis que de l’autre côté de la planète, les Australiens ont vu le nombre d’accidents et de morts baisser lorsque la limite de 130 km/h sur une section de 336 km de la Stuart Highway a été supprimée au profit de la vitesse complètement libre (comme en Allemagne), dans le but avoué de (tenez-vous bien) « rendre la responsabilité aux automobilistes ».

- Pour prendre les seuls pays de l’Union, aucun des autres 27 autres gouvernements (ou 26, après le Brexit) semble manifester un tel acharnement à truffer leurs pays respectifs de radars toujours plus puissants et plus sournois, voire à matraquer à un tel point les citoyens de leur pays. Il n’y en a point un seul qui utilise des études tant archaïques que fantaisistes (cf la formule mathématique des années 1970 — jamais reproduite par autrui — qui prétend que diminuer la vitesse d’un km engendre ipso facto 4% de tués en moins) ainsi que des expériences dont les résultats sont tenus secrets.

En Grande-Bretagne, depuis 2011, les Anglais ont supprimé plusieurs centaines de radars, le ministère des Transports avouant que leur implantation n’a pas eu de véritable impact sur la sécurité routière. On ne cherche pas à faire de la répression aveugle contre les automobilistes, précise-t-on…..

Très certainement, il ne semble y avoir aucun pays qui a la moindre intention de baisser les limites de vitesse. Au contraire, du Danemark à l’Italie, les limitations ont été revues à la hausse, du moins sur certaines portions du réseau routier. En effet, on a pu lire dans les journaux italiens le choc des journalistes devant la politique française du tout radar et de la sanction permanente, le « tout-répressif » trouvé en France. »

Fermer les bancs..Beaucoup dans notre pays acceptent tant bien que mal la politique dite « sécuritaire », et ses aberrations, ses diktats absurdes, mais la coupe est pleine. Une grande majorité d’élus, de députés et de sénateurs, pas vraiment des révolutionnaires, se sont indignés de la mise en place de ce projet.

« Arrêtons d’emmerder les Français en leur imposant une décision prise d’en haut. Ce qui est reproché, c’est une forme de mépris à l’égard d’habitants de territoires à qui on impose depuis Paris une décision déconnectée de leur réalité », observe le président du département de Côte-d’Or, François Sauvadet (droite), qui a signé une tribune avec 30 présidents de départements : « Nous estimons qu’en faisant du cas par cas et en réduisant la vitesse sur les portions de route les plus accidentogènes, les usagers seront plus réceptifs. La mesure sera mieux comprise, donc, mieux respectée. S’il le faut, nous sommes prêts à baisser la vitesse sur certains axes à 70 km/h, ou même 50 km/h par endroits. »

Remarque pertinente : Les Français qui s’opposent à ce diktat propice à toutes les théories de la combine et du complot, ne sont absolument pas opposés pour la plupart à une limitation de la vitesse, tant que celle-ci se montre intelligente, en rapport avec le terrain.

Chacun a pu en faire le constat : Rouler sur certaines routes à 90 est impossible ! Le 70 s’impose, quand on ne considère pas que le 60 est plus sage ! C’est donc sur ces segments qu’il faut légiférer, en bonne intelligence. Par contre, rouler à 80 sur ces longues routes où la circulation est dense, aérée, est source de somnolence, et totalement anachronique avec le rythme naturel d’une voiture roulant en toute sécurité. Un mot de trop peut-être.

La sécurité sera toujours relative, et le conducteur se devra toujours d’être vigilant, propre à ne pas se laisser endormir, au propre et au figuré, sur toutes ces routes qui composent sa vie, en rapport à tous les obstacles mais aussi aux manipulateurs.

Qui peut expliquer une telle obstination ? Certainement très rapidement contre productive, à tous niveaux. On n’ose envisager la position de principe qu’il utilise dans chaque conflit, en faisant du bras de fer comme une fin en soi : « Ne pas cédez… ! » La position anale, de rétention, qui est le fil conducteur de sa politique, dans tous les conflits sociaux !

Ce gouvernement confondrait-il fermeté et obstination, sécurité et sécuritaire, marche en avant et en arrière ? Garde-t-il le pied bloqué dans les descentes, au lieu de rétrograder et d’utiliser au mieux le frein moteur ?

La souplesse, le sourire, les connivences avec les autres conducteurs : Voilà les maîtres mots. Rien ne sert d’aller vite, on n’arrive jamais autre part qu’à l’endroit où l’on est. Écartez vous amplement aussi quand vous doublez les cyclistes.

Sans doute faudrait-il les imiter, ne pas tomber dans le panneau ! Laissez tomber cette bagnole qui est un outil de puissance et de domination, une boite autistique dans lequel on est enfermé. Tristement utilitaire, la voiture, hier objet de fantasmes, ne fait plus rêver comme autrefois. Les jeunes hésitent à passer leur permis de conduire, conscients que l’achat d’un véhicule est maintenant le commencement d’une série de problèmes et de complications.

Les ruraux n’ont guère pourtant le choix. Nos dirigeants n’ont absolument pas compris combien cette mesure, on ne peut plus controversée, s’apparente à la goutte d’eau en trop, ou plutôt en moins, dans le radiateur, qui risque d’exploser.

Il y a dans cette directive française, et ses injonctions contradictoires toute l’essence même de la politique qui nous gouverne, centraliste, méprisante pour les provinces, sûre d’un fait qui ne saurait être même discuté, tant il est « évident » pour nos élites qui savent. « Le fait du roi ! » Aurait-on dit à une autre époque C’est ce qui nous a amené aux choix stratégiques que l’on sait, la filière de centrales atomiques et son cortège de lobbys, imposant leurs poltiques, et qu'importe que le principe de démocratie soit baffoué !

Ne parlons pas de cette sécurité évoquée.....