La pandémie actuelle est un révélateur cruel des limites du système capitaliste et ultra-libéral ainsi que de l'idéologie du monde sans frontières. Partout dans le monde, l'Etat redevient le recours unique et ultime vers lequel chacun se tourne pour préserver sa vie, sa santé, son emploi, ses ressources. Les frontières se ferment et la solidarité s'exerce d'abord, sinon exclusivement, au niveau national. Ainsi, des vérités essentielles nous sont-elles durement rappelées. Quelle leçon faut-il en tirer ?

Limites intrinsèques du capitalisme, du libéralisme et de l'idéologie du monde sans frontières.

La crise du COVID 19 aura eu au moins une conséquence positive.

Elle aura exposé, en pleine clarté, les limites intrinsèques du système capitaliste, du libéralisme et de l'idéologie du monde sans frontières.

Chacun a ainsi pu constater que lorsqu’un pays traverse une situation très grave qui affecte l’ensemble de la société, le secteur privé, aussi puissant soit-il, est incapable d’apporter des solutions effectives au niveau global.

Et ce, contrairement à ce que prétendent, à longueur d’année, les soi-disant intellectuels et pseudo penseurs du système (par exemple, l'antipathique donneur de leçons esclavagiste de Ryan Air ) pour qui l’Etat, le secteur public et l’Administration sont des structures inutiles et nuisibles qui brident la liberté des entreprises, gênent la croissance et la prospérité économiques et génèrent des coûts et dépenses inutiles en accumulant des règlements et normes aberrantes et inefficaces.

Tous ces grands capitalistes, pourfendeurs de l’intervention publique sont pourtant les premiers à venir, sans aucun scrupule, tendre la main et solliciter l’intervention et l’aide financière de l’Etat, des régions ou des collectivités, en clamant haut et fort la nécessité de préserver les emplois au sein de leurs établissements, eux qui n’ont de cesse, en temps normal, de réduire, supprimer, délocaliser ou sous-payer leurs employés pour accroître leurs profits et dividendes.

Ces mêmes chantres du libéralisme intégral, des échanges internationaux illimités, de la division internationale du travail et de l’ouverture permanente et tous azimuts des frontières ont dû, à leur grand regret, constater que leur jusqu’auboutisme irresponsable a mis nos pays occidentaux, les plus riches du monde, dans une situation, ridicule et incroyable, de pénurie de masques, de vêtements de protection, de respirateurs et de médicaments.

Avec une légèreté coupable et afin de générer davantage de profit, nos grandes multinationales et labos pharmaceutiques se sont empressés de confier la production de toutes ces composantes essentielles à la préservation de la santé et de la sécurité de nos populations à la Chine, à l’Inde ou à d’autres pays extra-européens où ils peuvent produire à un coût très bas en maximisant leurs profits.

Nos dirigeants politiques ont laissé faire ou fermé les yeux devant ces délocalisations scandaleuses et ils ont même poussé l’inconscience et l’incurie encore plus loin en ne constituant pas les stocks stratégiques de réserve de ces produits indispensables en cas de pandémie, afin de réaliser des économies budgétaires.

Par ailleurs, la fable du monde unifié, solidaire, indifférencié, a volé en éclats en quelques jours, voire en quelques heures, puisque devant le danger, tous les pays ont refermé leurs frontières hermétiquement afin d’éviter la propagation du virus, démontrant ainsi que la solidarité première de chacun concerne, de toute évidence, d’abord les siens, les amis, les proches et la nation tout entière mais qu’elle s’arrête, pour des raisons de moyens, de capacité, de communauté d’intérêts, d’affinité, de culture et d’histoire, aux frontières de chaque nation.

Oui, la puissance publique est utile, indispensable et est la seule capable de défendre l’intérêt général.

Oui, l’Etat doit policer les excès et les décisions contraires à la protection de la collectivité que prennent, au nom d’une logique interne propre à l’intérêt de leur entreprise, les capitalistes privés, l’état étant seul capable de concilier au mieux les deux objectifs antagonistes et de trouver un compromis acceptable.

Oui, l’Etat est le seul capable de défendre l’intégrité et de préserver la santé, l’emploi, la sécurité de la nation et d’épauler les plus faibles.

Oui, l’Etat est la seule puissance légitime en droit, disposant de l’autorité et des moyens nécessaires, pour imposer à tous les membres et composantes de la société des mesures urgentes et contraignantes dans l’intérêt de la collectivité.

Ces vérités essentielles, primordiales, ont été niées, vilipendées et dévalorisées à l’envi au cours des 50 dernières années.

Il était temps que le poids des évidences nous les rappelle, même s’il est très regrettable qu’il ait fallu pour cela, une maladie mortelle pour des milliers de nos concitoyens.

A nous de ne point oublier cette dure leçon, parfois apprise aux dépens de nos propres parents, amis ou proches.

A nous d’inventer un nouveau monde plus équilibré et plus raisonnable et de savoir mieux utiliser, avec mesure et modération, les avantages et l’efficacité incontestables du secteur privé, du capitalisme et du libéralisme en exerçant effectivement le rôle de régulation et de contrôle que doit absolument exercer la puissance publique.

L'Etat doit toujours pouvoir assujettir, de façon hiérarchisée, l’intérêt de chacun et de chaque composante de la société, d’abord, à l’intérêt premier de la collectivité nationale, au-delà à l’intérêt de la collectivité européenne et, enfin, à l’intérêt de l’ensemble du monde.