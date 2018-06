Linky : après le reportage d’Envoyé spécial, Enedis et l’Etat doivent sortir du déni...

@Stéphane Lhomme "linky et les smart grids ne sont pas faits contre le nucléaire mais au contraire pour aider notre parc nucléaire délabré à passer ses moments les plus difficiles, en particulier en hiver avec la consommation délirante des chauffages électriques"



Non, Linky et smartgrid sont nécessaires aux développement des énergies renouvelables pour décentraliser la production et piloter la demande.