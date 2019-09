LINKY et nous

PRECISIONS SUR LE COMPTEUR LINKY

je tiens à apporter des précisions sur l'utilisation du compteur Linky.

Tout dabord un petit retour en arrière, à l'année 2009 où l'on a mis en place un nouveau système d'immatriculation pour les véhicules, réforme sans doute nécessaire, et où les véhicules gardent le même numéro tout au long de leur vie ; ce qui est moins néssaire, c'est le gravage de ce numéro dans le BSI (Boitier de Servitude Intelligent) qui gère les moteurs depuis une vingtaine d'années.

Passons à l'année 2011 ; cette année là (CloClo dixit) la TIPP (Taxe Intérieure de consommation sur les Produits Pétroliers) est devenue TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) ce qui élargit son champs d'application à l'énergie électrique. Et Pan dans les dents.

Vous ne voyez rien venir ? Attendez, ça arrive.

Depuis quelques années on s'aperçoit que le Diésel pollue (haro sur le Diesel), je veux bien le croire en partie, on a préconisé à grands coups de primes à la reconversio, l'achat de véhicules à essence, laquelle pollue autant que le diésel, mais pour l'instant les bienpensants ferment leur grande gueule.

Quand il y aura plus de voitures à essence que de voitures Diesel et quand la voiture électrique sera performante sur le plan autonomie, on s'apercevra que l'essence pollue (haro sur l'essence), achetez électrique.

De toute la polémique autour de ce compteur, je pense que certains arguments sont fondés et je ne mets pas en doute la sincérité des diverses réactions, mais je me demande si tout ce débat n'a pas été orchestré par les pouvoirs publics eux-mêmes afin de détourner l'attention, je m'explique :

dans une corrida (je ne suis pas pour) le matador agite une cape rouge devant le taureau, IL N'AGITE PAS L'ÉPEE QUI DOIT LE TUER. Pour le compteur Linky, c'est pareil. Pendant que l'on discute sur le danger des ondes, on ne regarde pas du côté fric, (sans vaseline).

Lorsque vous brancherez votre voiture pour la recharger, le BSI transmettra le n° immatriculation à Linky, et en parallèle de la facturation des kilowatts consommés, vous recevrez une facturation de la TICPE sur ces mêmes kilowatts. Vous pensez bien que l'état ne va pas renoncer à la taxe sur les carburants (plusieurs milliards d'€ sans réagir) ; aujourd'hui le nombre de véhicules électriques est insignifiant par rapport au nombre de véhicules thermiques, mais dans quelques années ? C'est ça la future estocade (coup d'épée). Et pour ceux qui se disent "je vais recharger chez un parent ou ami qui n'a pas de voiture électrique" ça ne changera rien, ils auront votre numéro, et si le parent ou ami paiera l'électricité consommé, c'est bien vous qui recevrez le facture TICPE à votre domicile.

Un petit mot maintenant sur la puissance souscrite.

Le seul avantages de Linky, c'est que l'on peut programmer le seuil de déclenchement au Kilowatt près ; c'est un réglage à la demande et à distance ; Enedis refuse.

J'ai de la famille en Espagne et en Grande Bretagne.

En Espagne, on règle (et donc on vous facture) à la puissance dont vous aves besoin (3,75 ou 7,42 ou 9,16 KVA ou tout autre valeur adaptée) puisque l'on paie l'abonnement au KVA/mois. En France c'est 3, 6, 9 ou plus de 3 en 3 KVA (tu veux un croissant, on ne les vend que par paquets de 3) ;

ENEDIS devrait revoir son système d'abonnement.

En Grande Bretagne c'est différent, le prix de l'abonnement est fixe quelle que soit la puissance, et vous payez la consommation en plus, ce qui est normal. En effet, le compteur et les câcles s'usent-ils plus vite si vous consommez d'avantage ?

A méditer.