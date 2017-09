Liquider le racisme afin d’affamer l’antiracisme politique

En France, seule la droite peut prétendre à promouvoir un antiracisme anthropologique capable de lutter contre le fléau de l'antiracisme politique.

LE FLEAU RACISTE

L’humanité doit faire face à de nombreuses plaies. Certaines sont endogènes, c’est le cas de la mort. D’autres, comme le réchauffement climatique, sont exogènes (1). Jean-Jacques Rousseau montrait une tendance à repousser les premières dans le domaine des secondes (2). Le racisme, quant à lui, est une plaie endogène de notre espèce bien que certains, imitant le philosophe d’Ermenonville, voudraient le déplacer du structurel vers le conjoncturel pour nous faire croire qu’il n’est l’apanage génique que de quelques-uns.

A partir de critères biologiques insignifiants, le racisme prétend hiérarchiser les races afin de justifier une domination, la plupart du temps criminelle, de races dites supérieures envers des races dites inférieures. Il n’est pas toujours besoin de biologie pour cela : voyez la manière grotesque avec laquelle Français et Allemands se traitèrent mutuellement de sous-hommes en 14/18.

Le racisme dispose de plusieurs cordes à son arc, celle de la grossièreté, par exemple. Ainsi, Sonia Rolland, miss France 2000, métisse franco-rwandaise, fait part de certaines attentions scatologiques de nature raciste (3).

Le racisme sait aussi se montrer plus subtil. C’est le cas, entre mille autres exemples, du racisme rampant dans Autant en emporte le vent. Ce genre de littérature montre habilement les fleurs d’un prétendu raffinement civilisationnel en oubliant le tas de fumier barbare où plongent leurs racines.

Le racisme peut être tout bonnement comptable ou simplement paternaliste. Nul besoin de dessin ici.

Quoi qu’il en soit, le racisme prétend disculper honorablement des systèmes tels que l’esclavage, le colonialisme et autres apartheids.

Finalement, le racisme institutionnalisé se permet tout et va jusqu’à créer, sans vergogne aucune comme le firent les nazis, des abattoirs humains afin d’éliminer massivement ceux qu’il juge indignes de vivre.

TRUMP NE FAIT PAS CAS DE FINKIELKRAUT

C’est pourquoi aucune concession ne doit être faite au racisme et à des machins monstrueux comme le KKK, les suprémacistes et les nazis rassis ou néos. La première erreur de Donald Trump a été de ne pas le crier sans ambages dans son premier discours après les évènements de Charlottesville. Tenter de ménager la chèvre et le chou pour gagner quelques % des voix est indigne d’un grand homme d’état.

L’autre erreur du Président des USA est moins concrète mais tout aussi lourde. Si vous comprenez la métaphore d’Alain Finkielkraut lorsqu’il déclare : « L’antiracisme sera le communisme du XXIème siècle », vous saisissez la gravité de la faute de Trump. En passant, mais c’est un autre problème, il n’est pas certain que notre Président actuel soit, dans ce domaine, mieux avisé que son confrère Donald.

Il est donc extrêmement urgent d’assécher la fange où barbote l’antiracisme politique dont parle notre académicien. Inutile de chercher à lutter à bras-le-corps contre « l’ange » antiraciste : vous passeriez pour un affreux démon, pour un nouveau chien sartrien. Cet antiracisme angélique fait feu de tout bois, de brindilles lorsque nécessaire. Ainsi, lorsque Nadine Morano lance, sans doute malhabilement, une banalité telle que « La France est un pays de race blanche », tous les séraphins de la bien-pensance se lèvent pour l’ostraciser et, surtout, pour vous donner, à vous braves gens, honte de penser comme elle. Petit à petit, l’effet de levier appliqué à des faits sans aucune importance ferme un peu plus la porte de la liberté d’expression. Les races ne sont pas grand-chose mais elles existent. Elles apportent encore un peu de diversité dans un monde étroit voué à l’entropie biologique et, malheureusement, idéologique ou, si vous préférez, dans un monde où il faudra penser comme le Grand Despote (Big Brother) et ses sbires pour être autorisé à vivoter à l’extérieur du goulag.

SUPPRIMER LE MOT « RACE » DANS LE CADRE DU POLITIQUEMENT CORRECT ?

Jeter le bébé avec l’eau du bain en cherchant à supprimer légalement le mot « race » est bien évidemment ridicule car inopérant. N’en rions pas : il faut se méfier des lois tordues. En effet, pour étouffer le ridicule de leurs édits, des dictateurs n’hésitent pas à incarcérer, à torturer ou à liquider ceux qui se hasardent à s’en moquer. Bien évidemment, en bannissant le mot « race » on donne du petit grain à moudre aux meuniers de garde de l’antiracisme politique. Les gens épris de pouvoir ont compris que le politiquement correct reste un outil incomparable pour normaliser la pensée, toujours suspecte, des citoyens. L’antiracisme politique, comme l’écologie politique, fait largement usage de bons sentiments comme produits d’appel. Qui se risquerait à dire qu’on instrumentalise les bons sentiments pour imposer le politiquement correct (PC), ce poison de la liberté d’expression ? Est-il besoin de rappeler que l’objectif majeur du PC est d’empêcher l’expression des vérités de l’Histoire passée et contemporaine pour les remplacer subrepticement par une Histoire « officielle et autorisée » ? On prépare ainsi le terrain aux futurs totalitarismes comme Finkielkraut le craint avec raison. Par mimétisme, l’antiracisme politique engendre ses propres racismes. Ils lui serviront à désigner les boucs émissaires pendant des décennies suivant sa prise du pouvoir pour masquer son incompétence et expliquer ses purges.

ANTIRACISME ANTHROPOLOGIQUE

Pastichant Clémenceau, on peut donc dire que « L’antiracisme ! C’est une chose trop grave pour le confier à des politiques. » Il faut œuvrer non pas en utilisant le racisme comme un combustible nécessaire pour entretenir un feu politique mais en le détruisant à sa source c’est-à-dire au niveau des bêtises et concupiscences humaines éternelles et universelles.

Gageure ? Trop tard ? Utopie ?

Nous l’avons vu, le racisme tente de justifier le rejet de l’autre dans un but de domination criminel. L’antiracisme anthropologique doit déclasser l’antiracisme politique. Pourquoi ? Parce que ce dernier stigmatise certains continents, civilisations, peuples ou races pour des faits historiques certes condamnables mais circonstanciels et non exclusifs hélas. Frantz Fanon (4), analysant les mécanismes colonialistes, constate que les peuples les plus puissants imposent leur volonté aux autres. Or la puissance n’est jamais une donnée constante de l’Histoire d’un pays ou d’une civilisation. Rome ou l’URSS, pour ne mentionner qu’elles, en savent quelque chose... L’antiracisme anthropologique doit d’abord répertorier scrupuleusement les méfaits du racisme de tous temps et en tous lieux non pas pour excuser ou relativiser ses crimes mais pour embrasser l’aventure humaine dans sa totalité afin d’en tirer une leçon globale. Tout historien, sociologue ou psychanalyste sait que la barbarie est tapie, toujours, partout et chez tous, attendant patiemment son heure (5). L’antiracisme politique crible l’Histoire car, à l’instar de dames patronnesses procédant à une distinction entre bons et mauvais pauvres, il a ses bons et ses mauvais racistes. Il cache les premiers pour mieux concentrer le tir de ses anathèmes sur les seconds c’est-à-dire sur ceux dont la condamnation satisfera ses convoitises politiques et servira ses désirs de conquête. Malheur à ceux qui se risquent à vouloir lever quelques coins du voile : négationnistes et révisionnistes vont surgir comme des diables pour les bâillonner. Il n’est pas bon de jeter Zanzibar et Gorée dans la même poubelle (6). On se souvient de la règle de Gabor (7) « Tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu’il en coûte moralement ». Non pas dans le domaine technique mais dans celui de l’horreur, on ose croire que l’humanité, après avoir produit l’indicible, aura la sagesse de ne pas repasser les plats.

CAS DES USA

Face au racisme, le cas des USA reste particulier. Cinquante ans après l’assassinat de Martin Luther King, l’apaisement salvateur tarde toujours à venir. Des jeunes romanciers noirs comme Colson Whitehead ou Ta-Nehisi Coates traduisent le vif ressentiment des Afro-Américains. Or le ressentiment est le germe de la rage qui conduit à des actes insensés. Je vous en fiche mon billet que le Général Lee, au moment de son déboulonnage, a pensé « Et dire que j’avais une chance de rester cool là encore longtemps si ces suprémacistes de carnaval n’avaient ouvert leurs grandes gueules ».

CAS DE L’EUROPE

Le colonialisme européen diffère de l’esclavagisme américain. L’Europe a de la sensiblerie en veux-tu en voilà mais pas de tripes. Si naguère, on a pu parler du « ventre mou de l’Europe », on pourrait maintenant dire « Le corps post-moderne, technocratique et nihiliste de l’Europe » dans lequel ne circulent plus que des humeurs carriéristes, matérialistes et jouisseuses ». Daesh ne s’y trompe pas qui sait que la place est à prendre. On a sans doute oublié cette video qui, plus d’un an avant l’attentat de Barcelone, annonçait « Al Andalus, tu n’es ni espagnole ni portugaise, tu es musulmane » (8). Bref, la Reconquista progresse pendant que nous débattons un Code du Travail kafkaïen... Il est vrai que cela permet, sans prendre trop cher, de gagner du temps afin de n’avoir pas à nommer les choses. Avec le même culot qu’Hitler, Daesh ne juge pas nécessaire de cacher ses intentions et ses moyens. Il n’a même pas eu besoin de chiader les armes de sa propagande puisque notre bien-pensance a concocté spontanément l’injonction comminatoire de « repentance » et le grand joker inattaquable de l’ « islamophobie » entouré des petits fanions « amalgame, dérapage, stigmatisé » le tout brandi à l’envi comme autant de glaives exterminateurs. Autrement dit, l’intimidation bordant le lit de la tyrannie. Notons qu’en matière de contrition, le maire de New York, Bill de Blasio, dame le pion aux repentants Européens puisqu’il prévoit de débarrasser sa ville des représentations de Christophe Colomb en tant que symboles historiques honteux. A travers cette attitude, on peut discerner l’exténuation occidentale voire la sénescence de l’espèce humaine. En outre, qu’un type pareil parvienne à la tête d’une mégapole comme N.Y. éclaire les horreurs du passé comme celles à venir, les unes et les autres résultant de l’impossibilité de l’Humanité de se comprendre et de s’accepter sans parti pris afin de progresser sur la voie de la paix universelle.

Parmi ses autres alliés dans la place, Daesh sait qu’il peut compter sur de multiples vulnérabilités telles que la baisse de la démographie européenne et le vieillissement concomitant (9) mal budgété de la population, l’immigration désordonnée (10. Lisez au moins ce renvoi SVP), la chute en déshérence de la Politique, les divinités de plastoc consuméristes, la désaffection de la jeunesse pour les élections, l’ingratitude envers la Démocratie, la Laïcité et la République, les angoisses écologiques, le chômage, la décroissance à venir, les manips sociétales et biologiques imprudentes, la méfiance face au Progrès, la téléréalité débilitante, la pipolisation gonflante, la sexualisation à outrance, l’infantilisation des masses, le matérialisme philosophique, l’adulescence des jeunes et vieux adultes, l’état providence couvé par la démagogie, la dette, les foyers monoparentaux précaires ... on pourrait continuer encore longtemps. Sans compter les sujets plus classiques touchant aux vêtements, à la viande hallal et aux aliments (11).

QUI PEUT FAIRE LE JOB EN FRANCE ?

Qui donc, en France, peut prétendre à lancer une campagne soutenue d’antiracisme anthropologique ? Pour des raisons évidentes, ce n’est dans les possibilités ni de la gauche ni de son extrême : les deux ont démontré bien souvent qu’elles procèdent à une sélection des tyrans de la planète. L’honnêteté intellectuelle oblige toutefois à rappeler que quelques hommes de gauche, Harlem Désir par exemple, maîtrisent plutôt bien la question. L’extrême droite ? Ce serait une plaisanterie : si tous les frontistes ne sont évidemment pas racistes, on peut présumer qu’un bon nombre de racistes se sentent attirés par le FN. Il ne reste plus que la droite. En cette fin d’année 2017, la droite peut-elle intéresser véritablement beaucoup de citoyens si elle ne propose pas un pôle humaniste solide à côté de son sempiternel pôle budgétaire ? Bien que nécessaire, la saine gestion de l’intendance ne suffit plus. Denis Tillinac écrit : « La droite serait peu de chose si elle n’alignait sur les étals électoraux qu’un catalogue de recettes pour obtenir un peu plus de croissance, un peu moins de chômage et d’insécurité » (12). Suite à de telles réflexions, le cliquetis des osselets fillionnistes, juppéistes, sarkozystes et vauquiézistes s’entrechoquant au fond du gobelet des Républicains semblent bien dérisoires. L’offensive antiraciste anthropologique doit démonter le racisme, le ridiculiser, le ringardiser, faire honte à ceux qui s’en réclament. A qui confier la tâche ? Hélas, peu de Gandhi ou de Mandela sortent de l’ENA et autres ENS. Et puis, quand on se hait soi-même, il est plus facile de porter des coups de canif sociétaux à sa propre anthropologie - judéo-chrétienne ici - que de se hisser au niveau d’une anthropologie générale au risque de déplaire à ceux qui sont la cause de la haine que vous vous portez. .

(1) Même si elles sont la conséquence de comportements essentiellement humains

(2) L'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt

(3) http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1044317-insultes-crachats-et-excrements-j-etais-miss-france-2000-et-j-ai-aussi-subi-le-racisme.html

(4) Psychiatre et philosophe français d’origine antillaise. Très actif dans la lutte anticoloniale. Mort jeune, il aurait 92 ans aujourd’hui

(5) Cest l’une des raisons majeures pour lesquelles il conviendrait d’éliminer tout armement nucléaire (Revoir sur Agoravox du 7 janvier 2017 : Sarkozy et Hollande ne furent pas de grands hommes)

(6) Rappelons les attaques minables contre Olivier Pétré-Grenouilleau

(7) Prix Nobel de physique 1971

(8) « Al Ándalus, no eres española ni portuguesa, tú eres musulmana »

(9) Je n’utilise pas « en même temps » déjà largement employé par les temps qui courent...

(10) Ne nous voilons pas la face : en 2017, toutes choses égales par ailleurs, l’immigration musulmane d’origine africaine suscite infiniment plus de suspicion que l’immigration catho d’origine vietnamienne ou que l’immigration sikh du Pendjab. Tout musulman de bonne volonté, Dieu merci c’est encore la majorité, admet cela. Tout homme politique qui ne voit pas ce problème est un incompétent ; tout homme politique qui le sait sans le dire est un pleutre hypocrite ; tout homme politique qui le sait et le dit se doit, plus que quiconque, de promouvoir l’antiracisme anthropologique.

(11) Ne pas prévoir de repas de substitution pour les élèves musulmans est une erreur grossière et grave comme serait celle de supprimer le porc des menus.

(12) L’âme française, Albin Michel, 2016...