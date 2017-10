Liste des licenciements que la presse économique française refuse de traiter (octobre 2017)

Pardon pour la longueur, j’eusse préféré bien plus court ...

Soit donc :

- Agco Steel 200 ouvriers jetés à la rue merci à DJC

- Air Berlin les 1.500 salariés de la compagnie aérienne ont pris une option pour Germany Chômage

- Air Zimbabwe a jeté dehors 200 pilotes, hôtesses et POS

- Alexion Pharmaceuticals a jeté à la rue 600 salariés

- AlfaSigma Italie 3e groupe pharmaceutique italien a jeté à la rue 358 salariés

- Allstate Insurance le géant américain a jeté à la rue 500 assureurs

- AngloGold Ashanti 8.500 mineurs jetés à la rue, 10 mines sud-africaines fermées

- Arcelor Mittal Italie 4.000 salariés ont été licenciés

AFPA Formation Professionnelle (France) L'Afpa, premier organisme de formation professionnelle français va être obligé de se séparer d'au moins 1.100 salariés pour revenir à l'équilibre. plus de 60 millions d'euros

- Arcelor Mittal US 150 salariés remerciés,

- Areva Somair la filiale d'Areva au Niger a licencié 200 salariés permanents et de 500 contractuels

- Armstrong Coal a sabré 100 mineurs de plus

- Astoria Financial Corp la fusion avec Sterling Bancorp entraîne le licenciement de 230 salariés

- AthenaHealth l'assureur américain s'est séparé brutalement de 400 salariés et a fermé 5 bureaux

- Auchan France 16 salariés du magasin de Saint-Martin-Boulogne iront chez Pôle Emploi

- Auto Ecole Mixte à Longwy a fermé brutalement... (de plus en plus souvent)

- Automotive France l'usine a été liquidée, 53 salariés iront chez Pôle Emploi

- Axa Banque a décidé de fermer ses 200 agences bancaires, au moins 1.000 licenciements ou reclassements,

- BAE Systems UK BIS eh bien voilà le 10e licenciement : 2.000 ingénieurs de plus du projeut Eurofighter

- BAE Systems UK c'est au moins le 9e licenciement en 9 ans : cette fois 1.000 ingénieurs de plus

- Banca Carige Italie : 1.000 banquiers de plus jetés à la rue

- Banca Intensa Saopaolo Italie 3.000 banquiers jetés à la rue

- BCBG Max Azria France le tribunal de Romans n'a pas accepté l'offre de reprise de la filiale française - 138 salariés iront chez Pôle Emploi

- BCBG USA 492 salariés jetés à la rue EN PLUS DES 116 qui ont été virés en mai 2017

- Beauticontrol 139 salariés ont été jetés à la rue et leur web ne prend plus de commandes....

- Beckman Coulter Biomedics basé à Los Angeles a jeté à la rue 141 techniciens de haut niveau

- Bijouterie Morlet ouvert depuis 1936 à Cherbourg, une véritable institution, a brutalement fermé ses portes au bout du 4e contrôle fiscal...

- Blue Apron spécialisé dans la livraison de plats de chefs à domicile a licencié 1.270 personnes

- Bombardier 90 ingénieurs DE PLUS licenciés aux US

- Bouygues Gabon Bouygues quitte le Gabon et licencie 300 personnes par visioconférence

- Burgo Papers Italie 143 ouvriers jetés à la rue en raison de la crise financière

- Calderma France le laboratoire de dermatologie Galderma (filiale de Nestlé) basé à SophiaAntipolis va supprimer au moins 400 postes merci à Mr Schooner

- Caterpillar France va fermer son usine de Monchy-le-Preux qui existe depuis depuis 1998, et 85 ouvriers iront chez Pôle Emploi à Mr Bresset

- CCI Littoral à Calais 15 salariés ont pris une option pour Pôle Emploi

- Chemical Bank a jeté à la rue 230 banquiers de plus

- Chevron Petroleum le géant américain du pétrole recommence à licencier : un tiers de tout ses salariés de la San Joaquim Valley merci à Myriam

- Chicago Public Schools obligé de licencier 350 professeurs et 600 administratifs

- Cisco Networks 310 ingénieurs virés du QG

- Citrix Systems Semi-Conductors prépare un nouveau de licenciement de 100 salariés après en avoir licencié 1.000 déjà en 2016, merci à Myriam

- CNX Coal licencie encore, cette fois 303 mineurs DE PLUS

- Coca Cola Allemagne jette à la rue 246 salariés dans son centre de Weimar merci à mon lecteur Sacha

- Coca Cola Belgique 60 salariés iront chez Belge Emploi, les gens n'ont plus d'argent pour acheter du Coca à leurs enfants, ni pour prendre un verre dans les cafés merci à Nibelungen

- Coca Cola Irlande 50 salariés jetés à la rue, les ventes sont en baisse merci à Mme Lefumeux

- Coca Cola France supprime encore des emplois, cette fois 128 postes !" merci à Mr Rodriguez

- CA Technologies 100 salariés remerciés à nouveau à Myriam

- Concentrix se sépare de 200 salariés

- CoreCivic compagnie américaine qui possède et gère des prisons, licencie 518 salariés

- Cox Automotive a jeté à la rue 950 salariés

- Cray le célèbre constricteur de super-calculateurs jette à la rue 190 ingénieurs

- Curahealth US a carrément fermé 2 hôpitaux et a licencie plus de 200 médecins et infirmières



- Dairy Fresh Foods la chaîne de boutiques épiceries a licencié 180 salariés

- Darty Marseille les 20 salariés de Darty Valentine ont manifesté pour éviter les licenciement.. Au passage on apprend que Darty sous traitait au Maroc ses centres d'appels... Désormais trop cher ça va à Madagascar...

- Dematic le géant de l'automatisation et de la logique jette à la 200 salariés DE plus après avoir jeté à la rue 255 en juillet

- Diebold Nixdorf le constructeur de DABs a licencié 600 ingénieurs dans sa filiale en Inde et va en virer 300

- DLB Meubles France la grande surface de vente de meubles (4 000 m2) à Dunkerque a été mis en redressement

- DTS Systems licencie 1% de son personnel dans le monde (environ 19.000) soit 190 personnes

- Dura-Bond Industries spécialiste des pipe-lines pour le gaz et le pétrole a jeté à la rue licencie 180 salariés

- Edward-ElmHurst Health licencie 234 personnes

- Edwards Lifesciences Corporation Suisse va fermer son site dans les valves cardiaques et 250 salariés irontchez Suisse Emploi

- Eolane France va fermer son usine et 90 ouvriers iront chez Pôle Emploi

- Eolane France une partie des 135 salariés ira chez Pole Emploi

- Ericksson Irlande a jeté à la rue 130 ingénieurs de plus

- Ericksson a fait savoir qu'il y aura un nouveau licenciement de 25.000 salariés

- Ericsson Italie 600 ingénieurs virés DE PLUS, après les 300 d'il y a 6 mois

- Flower Foods boulangerie industrielle a licencié 169 salariés en raison de la baisse des ventes

- Fluor Entreprises la multinationale a jeté à la rue 274 employés

- Fonctionnaires Australie en raison de la baisse des rentrées des impôts, l'Etat a été obligé de virer 1.800 salariés en 4 ans merci à Myriam

- France (chômage) 22.300 demandeurs d'emplois de plus en août 2017 après la hausse de juillet

- Galeries Péronnaises à Péronne, le célèbre magasin du 6 rue Béranger, institution commerciale et historique du centre-ville, fermera ses portes le 30 novembre, et tous les employés chez Pôle Emploi,

- Geek’s Squad filiale de Best Buy a jeté à la rue 400 salariés

- General Motors a jeté à la rue 680 ouvriers

- General Motors licencie encore : cette fois 200 ouvriers à Detroit

- GMS France 156 salariés ont envoyés chez Pôle Emploi

- Guy Thomas Construction Luxembourg a fait faillite, 49 ouvriers chez Luxe Emploi

- H & M Boulogne va fermer dans 35 jours, tous les salariés iront chez Pôle Emploi

- Haifa Chemicals le géant israelien a jeté à la rue 800 salariés

- Hemlock Semiconductor en raison de la baisse des ventes, 100 ingénieurs ont été licenciés



- Hewlett Packard le 10 e licenciement au moins en 8 ans : cette fois 5.000 salariés

- Hogan Lovells gros cabinet d'avocats a demandé à 400 salariés de partir en leur offrant une prime

- Impala Platinum va licencier 2.500 personnes en Afrique du Sud

- Intel le géant des microprocesseurs licencie à nouveau 97 salariés à San Jose et 40 en Irlande

- Intel Finance et 40 personnes dans son groupe financier

- ING Bank 796 salariés de plus de 55 ans ont accepté la proposition de la direction

- Innoveaox France qui avait de l'usage exclusif du brevet du CNRS sur l'oxydation hydrothermale en milieu super critique (OHTS) à énergie positive, n'a pas réussi à imposer cette innovation

- Intermarché France ferme un magasin à Sin-le-Noble et envoie tous ses salariés chez Pôle Emploi

- Intermarché Les Mousquetaires France La filiale logistique d'Intermarché va se séparer de 265 salariés....

- Jet Aviation St Louis a jeté à la rue 330 salariés en raison de la baisse du trafic, du chiffre, des passagers, etc.

- Kennedy Space Center le célèbre lieu de lancement a viré 400 salariés

- Kone le fabricant d’ascenceurs Finlandais, va licencier 1.000 techniciens

- La Halle "La CFDT tire la sonnette d'alarme : 700 emplois du groupe Vivarte seraient menacés à Issoudun et à Montierchaume, dans l'Indre. Les dépôts logistiques ne seraient plus adaptés aux nouvelles orientations

de la Halle aux vêtements et de la Halle aux chaussures. "

- Lemaire Fromage Canada obligé de se séparer d'une dizaine d'ouvriers

- Lenovo le géant chinois a jeté à la rue 1.000 salariés dans tous ses bureaux en Europe, aux US et en Asie

- Lexmark la marque a licencié 700 ingénieurs...

- Librairie Decitre dans le centre commercial Saint Genis Laval Rhône a fermé ses portes

- Librairie La Bailleuloise encore une librairie qui ferme et remplacée par un cabinet d'assurance

- LLoyds Uk tranfère ses salariés sans même les informer

- Loblaw Canada qui pilote 1.000 supermarchés a licencié à 500 salariés

- LV Insurance UK l’un des plus grands assureurs de GB, a licencié 400 personnes

- M & G Polymers 130 ingénieurs jetés à la rue

- M2 Services Corporation sous traitance militaire : 101 salariés jetés à la rue

- Malaysia Airlines 4e et dernier licenciement de la compagnie aérienne : 3.600 salariés jetés à la rue

- Manchester University l'université licencie 140 profs et administratifs de plus...



- Marshall Aerospace and Defence Group UK 300 ingénieurs licenciés

- Meggitt Aircraft Braking Systems 55 ingénieurs remerciés

- Meijer la chaîne de supermarchés licencie 400 personnes

- Metro Canada le géant des supermarchés a sabré 200 salariés

- Mitie US jette à la rue 480 salariés

- Molina Healthcare US : 1.500 salariés ont été licenciés

- Monach Airlines la compagnie aérienne a fait faillite, 300 salariés virés, 860.000 passagers privés de vol retour

- NantHealth biochimie, spécialistes de l'ADN, 300 salariés remerciés

- Nestlé US 50 salariés ont pris la porte

- New York Community Bancorp a jeté à la rue 224 salariés

- Nokia France plus de 600 salariés iront chez Pôle Emploi

- Nokia Technologies licencie à nouveau : cette fois 310 salariés

- Nokia ferme son département VR et se sépare de 1.090 ingénieurs

- Novinex Texas 90 salariés jetés à la rue

- Olly Gan la boutique Galerie Cora à Cormontreuil près de Reims va rejoindre les commerces fermés

- Oracle a jeté à la rue 1.008 programmeurs

- Orange France ferme sa boutique de Foix, les syndicats sont vent debout....

- Oregon (Etat) a constaté que 3.800 salariés ont perdu leur travail dans les entreprises de l'Oregon juste en septembre 2017 merci à Myriam

- Pansonic Solar a fermé son usine de panneaux solaires

- Papeterie de Raon-l’Étape France mis en redressement

- Parti Socialiste (français) va envoyer 70 de ses permanents chez Pôle Emploi

- Patterson Companies Medical jette à la rue 80 salariés de plus, merci à Mme Lefumeux

- Pau le Quick le marchand de hamburgers qui était là depuis 1991 a fermé brutalement...

- Pau Commerces fermés le centre-ville plombé par les commerces fermés de plus en plus nombreux

- Pau Sporting Kafé le café emblématique de la ville a fermé brutalement,

- Paul Ricard France envoie 40 salariés chez Pôle Emploi...

- PayPal une centaine de salariés seront licenciés un peu partout

- PC Armatures Luxembourg faillite soudaine au Luxembourg, 100 salariés envoyés chez Luxe Emploi

- PDQ la chaîne de restaurants-salades a jeté à la rue 300 salariés

- Peace River Hydro Partners 200 salariés jetés à la rue

- Petronas prépare 5.000 licenciements,

- PHH 700 financiers remerciés par la société PHH qui a vendu des dossiers d'emprunteurs bidons aux banques

- Piatti Cuisines Suisses très ancien et premier fournisseur de cuisines agencées en Suisse.

- Pôle Emploi va envoyer au moins 1.000 salariés.... chez Pôle Emploi sur les 54.000

- PostFinance Suisse la Banque Postale Suisse va envoyer environ 50 salariés de salariés chez Suisse Emploi

- PSA UK la direction a sabré 400 ouvriers sur 1.800 dans son usine Vauxall

- RBS UK Oubli : la banque anglaise licencie une nouvelle fois : 900 banquiers jetés à la rue

- Resmart France l'usine va fermer, 37 salariés direct chez Pôle Emploi,

- Resolute Forest Products produits forestiers, 222 salariés jetés à la rue



- RImowa Luggages 149 ouvriers ont été jetés à la rue, en raison de la baisse des ventes

- Rohan Viandes Elaboration France a envoyé 50 ouvriers chez Paul Emploi

- Roto Centre la célèbre imprimerie a été placée en redressement judiciaire, environ 46 ouvriers

- RTL Belgique 36 licenciements de plus à la production de RTL en raison de la baisse des pubs

- Ryder Logistics US 361 salariés jetés à la rue, en raison de la baisse du chiffre

- Sabre le système de réservation aérien a jeté à la rue 900 salariés

- Sainsbury UK licencie à nouveau : cette fois 2.000 salariés de plus

- Sarthe (faillites le département de Sarthe a eu 151 entreprises défaillantes

(Liquidation judiciaire, redressement judiciaire, jugement de Clôture)

- Scottrade Financial Service fusionne avec TD Ameritrade et 1.000 salariés licencies

- Sears Canada tout va bien là bas : 12.000 salariés jetés à la rue, et Sears Canada ferme les portes de 150 magasins restants

- SeaWord San Diego le célèbre zoo marin a licencié 350 salariés

- Shell US a fait le ménage : 400 salariés et cadres jetés à larue

- Sibanye la mine sud africaine va licencier 7.500 mineurs

- Silverhouse Belgique la société qui a essayé de vendre des lingots d'or a fait faillite en toute discrétion

- Singapore Press Holding la crise détruit l'île la plus prospère d'Asie, où même le groupe a licencié 230 salariés

- Snap Kitchen livre des plats via le Web a jeté à la rue 167 salariés en raison de la baisse des ventes

- Snyder’s-Lance Crackers 250 salariés en moins

- Socavol France Liquidation de l’abattoir : 74 salariés qui seront livrés à Pôle Emploi

- Sofic Bourgeois France a fait faillite

- Sofic CCM Industries a fait faillite et 30 salariés ont été envoyés chez Pôle Emploi

- Sofic Métal Façon France a fait faillite

- Soleval France à Pontivy se séparera de 21 ouvriers en décembre 2017

- SportsDirect Belgique au moins 10 magasins risquent de fermer d'ici décembre 2017

- Suisse (faillites) "3.534 cas de faillite après 9 mois en 2017"

- Symantec licencie à nouveau : cette fois 500 ingénieurs de plus

- TakeAwayGroup France qui fabriquait des sacs pour emporter les repas a été mis en liquidation judiciaire

- Taksi Express 400 salariés jetés à la rue en raison du manque de clients, et de la crise qui a frappé... Djakarta !!! merci à Myriam

- Tektos L’incubateur de start-up quitte Calais : il devait créer 150 emplois... La mairie a perdu 105.000 euros

Source : BLOG De Pierre Jovanovic : http://www.jovanovic.com/blog.htm