Liste « Gilets Jaunes » : à peine parti(e) déjà par terre

Une énième faction des gilets jaunes a décidé, il y a quelques jours maintenant, de se constituer en liste pour les élections européennes sous le nom grandiose de « Ralliement d’Initiative Citoyenne ». Cette tendance éminemment « ralliementaire » du mouvement, pour s’élancer plus rapidement, a pris le soin de voyager léger, c’est-à-dire sans aucun programme. Mais à peine partie, la voilà par terre, tel un coureur du Tour de France chaussant un pédalier trop grand et se retrouvant, dès le premier virage d’échauffement, planté le nez dans le décor, face contre pelouse, avant même que la course ne commence. Bernard Tapie, grand amateur de cyclisme puisqu’ancien dirigeant de l’équipe de Bernard Hinault, eut juste le temps de s’installer dans la voiture suiveuse de directeur du peloton que le voilà transformé en pilote ambulancier de la voiture balais.

Pourtant la folle équipée avait au départ forte et fière allure, dans ses gilets tout propres. En première de cordée une électrice écologiste, en chef de la communication un ancien membre des jeunesses socialistes, en candidat moteur un militant actif de « La République en marche ». Bref, nous y retrouvions l’entière palette des partis ayant réclamé et voulu la hausse de la taxe sur les carburants, cause de la rébellion des gilets jaunes !

Mais voilà que déjà la débandade s’avance. Les candidats disparaissent les uns après les autres, sans même d’avoir eu le temps d’accomplir le moindre rond de manège, comme happés par des trous noirs.

A ce rythme, la tête de liste risque bientôt de se retrouver en même temps la queue de liste, candidate unique.

Son besoin évident d’exposition médiatique pourrait alors en ressortir frustré, voire meurtri. Aussi pour la suite, après l’achèvement de son très court métrage « Les gilets jaunes aux élections européennes », il pourrait utilement lui être recommandé quelques idées de reconversions télévisuelles. Participer par exemple à « Les gilets jaunes chez Top chef », « Télé-achat spécial Acheter un gilet jaune », « Koh-Lanta : Gilets jaunes contre Foulards rouges », ou encore « Les gilets jaunes dansent avec les stars ». Si ses goûts sont plutôt cinématographiques, il peut aussi être envisagé « La grande vadrouille des gilets jaunes », « Les gilets jaunes passent le Bac », « Les gilets jaunes font du ski », « Tintin au pays des gilets jaunes » « Les gilets jaunes contre Fantômas », « Les gilets jaunes se marient » … et dans un style plus mélodramatique « Gilet jaune, Marquise des anges », en attendant bien évidement toute la série des « Sissy en gilet jaune ».

A chacun, ses goûts ! A chacune, sa minute de gloire !

Olivier Barrat

oliv.barrat@gmail.com